Η Γαλλία αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης – «Ήρθε η ώρα για ειρήνη» είπε ο Μακρόν

«Συγκεντρωθήκαμε εδώ επειδή ήρθε η ώρα για την ειρήνη», τόνισε στην ομιλία του ο Γάλλος πρόεδρος και τόνισε ότι «ήλθε η ώρα να απελευθερωθούν οι όμηροι, να σταματήσει ο πόλεμος, οι σφαγές και η φυγή των ανθρώπων. Ήλθε η ώρα επειδή υπάρχει επείγουσα ανάγκη παντού. Ήλθε η ώρα για ειρήνη».

Le temps de la paix est venu. https://t.co/jah3FiXh4C — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2025

Απέχουμε ελάχιστα από το να είναι αδύνατον να πετύχουμε την ειρήνη, είπε ακόμη για να προσθέσει ότι «τίποτα δεν δικαιολογεί τον πόλεμο».

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα, εδώ, σε αυτή την αίθουσα, πρέπει να ανοίξουμε τον δρόμο για την ειρήνη», συνέχισε ο Γάλλος πρόεδρος για να πει ότι προσθέτει ο Μακρόν.

«Είναι δική μας ευθύνη να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε την πιθανότητα μιας λύσης δύο κρατών. Σήμερα, δηλώνω ότι η Γαλλία αναγνωρίζει το Κράτος της Παλαιστίνης», είπε ανακοινώνοντας την προειλημμένη αλλά σε κάθε περίπτωση ιστορική απόφαση της χώρας του.