Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΗ Γαλλία αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης – «Ήρθε η ώρα για ειρήνη» είπε ο Μακρόν
ΔΙΕΘΝΗ

Η Γαλλία αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης – «Ήρθε η ώρα για ειρήνη» είπε ο Μακρόν

 22.09.2025 - 22:22
Η Γαλλία αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης – «Ήρθε η ώρα για ειρήνη» είπε ο Μακρόν

Την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης από τη Γαλλία ανακοίνωσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

«Συγκεντρωθήκαμε εδώ επειδή ήρθε η ώρα για την ειρήνη», τόνισε στην ομιλία του ο Γάλλος πρόεδρος και τόνισε ότι «ήλθε η ώρα να απελευθερωθούν οι όμηροι, να σταματήσει ο πόλεμος, οι σφαγές και η φυγή των ανθρώπων. Ήλθε η ώρα επειδή υπάρχει επείγουσα ανάγκη παντού. Ήλθε η ώρα για ειρήνη».

Απέχουμε ελάχιστα από το να είναι αδύνατον να πετύχουμε την ειρήνη, είπε ακόμη για να προσθέσει ότι «τίποτα δεν δικαιολογεί τον πόλεμο».

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα, εδώ, σε αυτή την αίθουσα, πρέπει να ανοίξουμε τον δρόμο για την ειρήνη», συνέχισε ο Γάλλος πρόεδρος για να πει ότι προσθέτει ο Μακρόν.

«Είναι δική μας ευθύνη να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε την πιθανότητα μιας λύσης δύο κρατών. Σήμερα, δηλώνω ότι η Γαλλία αναγνωρίζει το Κράτος της Παλαιστίνης», είπε ανακοινώνοντας την προειλημμένη αλλά σε κάθε περίπτωση ιστορική απόφαση της χώρας του.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίντεο - Χάος στα σχολεία: Λιποθυμίες μαθητών και ανεμιστήρες που πέφτουν πάνω τους - Οργή για τα κλιματιστικά
Γαμπρός στην Κύπρο «λύγισε» μόλις είδε τη νύφη – Το βίντεο που συγκίνησε
Απίστευτο: Φέρετρο δίπλα σε κάδο σκουπιδιών - Η πιο ανατριχιαστική ανάρτηση της χρονιάς – Δείτε φωτογραφία
Είσαι λάτρης της πίτσας; Ένα νέο μαγαζί ανοίγει σύντομα στη Λευκωσία με στολίδι τον παραδοσιακό ξυλόφουρνο
VIDEO - Χριστιάνα Αρτεμίου: Ετοίμασε πίττες με σουβλάκια στο πανηγύρι στην Αθηένου
«Έφυγε» ξαφνικά ο Στέλιος Μπεκρής: Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο – Η παράκληση της οικογένειας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΗΠΑ: «Αρκετά καλή» η πρόταση της Ρωσίας για προσωρινή παράταση της συνθήκης New Start για τα πυρηνικά όπλα

 22.09.2025 - 21:50

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η Γαλλία αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης – «Ήρθε η ώρα για ειρήνη» είπε ο Μακρόν

Η Γαλλία αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης – «Ήρθε η ώρα για ειρήνη» είπε ο Μακρόν

  •  22.09.2025 - 22:22
Χριστοδουλίδης – Αμπντάλλα: Συζήτησαν για Κυπριακό, Μέση Ανατολή και ΕΕ - Στρατηγική προτεραιότητα η Νότια Γειτονία

Χριστοδουλίδης – Αμπντάλλα: Συζήτησαν για Κυπριακό, Μέση Ανατολή και ΕΕ - Στρατηγική προτεραιότητα η Νότια Γειτονία

  •  22.09.2025 - 18:13
Κακοποίηση ανήλικης: Κατέγραψε με κινητό τηλέφωνο την φρίκη που έζησε η 6χρονη – Στη φυλακή η οικιακή βοηθός

Κακοποίηση ανήλικης: Κατέγραψε με κινητό τηλέφωνο την φρίκη που έζησε η 6χρονη – Στη φυλακή η οικιακή βοηθός

  •  22.09.2025 - 21:12
Φώναζε για πρόστιμο, επιτέθηκε και χτύπησε Αστυνομικό – Χειροπέδες σε 43χρονη στη Λάρνακα

Φώναζε για πρόστιμο, επιτέθηκε και χτύπησε Αστυνομικό – Χειροπέδες σε 43χρονη στη Λάρνακα

  •  22.09.2025 - 18:52
Άλλο σύμμαχος κι άλλο γιουσουφάκι 

Άλλο σύμμαχος κι άλλο γιουσουφάκι 

  •  22.09.2025 - 20:27
«Αποτρεπτικές» οι πειθαρχικές διαδικασίες για σεξουαλική παρενόχληση στη Δημόσια Υπηρεσία – Μόλις 10 καταγγελίες σε τρία χρόνια

«Αποτρεπτικές» οι πειθαρχικές διαδικασίες για σεξουαλική παρενόχληση στη Δημόσια Υπηρεσία – Μόλις 10 καταγγελίες σε τρία χρόνια

  •  22.09.2025 - 17:05
Έρχονται βροχές: Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες;

Έρχονται βροχές: Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες;

  •  22.09.2025 - 20:21
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καλλυντικά και παιδικά αντιηλιακά αποσύρονται την αγορά – Δείτε φωτογραφίες

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καλλυντικά και παιδικά αντιηλιακά αποσύρονται την αγορά – Δείτε φωτογραφίες

  •  22.09.2025 - 20:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα