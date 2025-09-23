«Φωνές» για την φοιτητική χορηγία: Έμειναν στην εξέταση αρκετές αιτήσεις - Πότε θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές και γιατί καθυστερούν

Μιλώντας στο ThemaOnline, o Προϊστάμενος Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών, Λάκης Μύθιλλος, ανέφερε ότι η εξέταση τους άρχισε εδώ και καιρό ωστόσο οι πληρωμές ακόμη δεν ολοκληρώθηκαν για όλους.

«Υπήρξε καθυστέρηση στην υποβολή των αιτήσεων και γι’ αυτό υπήρξε καθυστέρηση στην καταβολή. Ως το τέλος του μήνα θα εξεταστούν όλες οι αιτήσεις», πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή, καθησύχασε τους δικαιούχους επισημαίνοντας ότι θα λάβουν το ποσό της χορηγίας, τονίζοντας ότι «είμαστε σε καλό δρόμο».

Αναφορικά με τους λόγους καθυστέρησης, είναι κυρίως στο πρόβλημα που παρατηρήθηκε με το σύστημα υποβολής των αιτήσεων, στον μεγάλο όγκο αιτήσεων (περίπου 15.000) και ότι αρκετοί δεν συμπλήρωσαν σωστά τα στοιχεία τους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν λάθη στις αιτήσεις.

Οι δικαιούχοι, τα ποσά και τα κριτήρια για την φοιτητική χορηγία

Σημειώνεται ότι η φοιτητική χορηγία παραχωρείται, υπό προϋποθέσεις, στη βάση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων τα οποία είναι:

Εισοδηματικά κριτήρια:

Δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια φοιτητή/φοιτήτριας, της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €59.000,00 (πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ) όταν αυτή έχει μέχρι και δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις €59.000,00 (πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ), κατά €5.000 (πέντε χιλιάδες ευρώ) για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου.

Περιουσιακά κριτήρια:

Δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια της οποίας η συνολική αξία των περιουσιακών της στοιχείων δεν υπερβαίνει το €1.200.000 (ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ). Για τον υπολογισμό των περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη:

-τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της οικογένειας σε τρέχουσες τιμές (π.χ. καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα) και

-η ακίνητη ιδιοκτησία της οικογένειας σε τιμές της εκάστοτε εν ισχύ γενικής εκτίμησης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, όπως αυτές έχουν υπολογιστεί από το κτηματολόγιο του κράτους.

Ύψος φοιτητικής χορηγίας:

Το ύψος της φοιτητικής χορηγίας που παραχωρείται στους δικαιούχους εξαρτάται από το συνολικό ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, ως ακολούθως:

*Για τις οικογένειες με περισσότερα από 2 τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ κατά πέντε χιλιάδες ευρώ για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου.

Άλλες προϋποθέσεις:

Πέραν των πιο πάνω κριτηρίων, η φοιτητική χορηγία παραχωρείται εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

-Παραχωρείται σε οικογένεια φοιτητή/φοιτήτριας της οποίας τα μέλη κατά τη διάρκεια των πέντε (5) ετών πριν από την έναρξη των σπουδών για τις οποίες ζητείται κρατική φοιτητική μέριμνα διέμεναν μόνιμα και νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία, για περίοδο πενήντα (50) τουλάχιστον μηνών.

-Παραχωρείται για την απόκτηση ενός μόνο τίτλου σπουδών, στον κάθε κύκλο σπουδών (προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών). Στην περίπτωση φοιτητή/φοιτήτριας, που θα αποκτήσει περισσότερους από ένα τίτλο σπουδών σε κάθε κύκλο, καταβάλλεται συνολικά φοιτητική χορηγία που αντιστοιχεί στη διάρκεια που απαιτείται για την απόκτηση του τελευταίου τίτλου σπουδών, νοουμένου ότι ο τελευταίος τίτλος που θα αποκτήσει είναι ανωτέρου ακαδημαϊκού επιπέδου από τον προηγούμενο τίτλο σπουδών που έχει ήδη αποκτήσει στον ίδιο κύκλο σπουδών.

-Παραχωρείται εφόσον ο/η φοιτητής/φοιτήτρια φοιτά τακτικά σε πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση τίτλου σπουδών που απονέμεται από δημόσιο πανεπιστήμιο της Δημοκρατίας, ή δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας, ή ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Δημοκρατίας, ή εκπαιδευτικά αξιολογημένο – πιστοποιημένο κλάδο σπουδών ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας η οποία λειτουργεί στη Δημοκρατία και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο που προβλέπεται στους περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμους του 1996 έως 2013, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ή πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης ή πιστοποίησης, ή ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού, που έχει τύχει αναγνώρισης ως ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς της χώρας στην οποία λειτουργεί, εφόσον ο/η φοιτητής/φοιτήτρια φοιτά σε κλάδο σπουδών που έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης.

Το μέγιστο ποσό φοιτητικής χορηγίας που μπορεί να παραχωρηθεί ανά ακαδημαϊκό έτος είναι αυτό που αντιστοιχεί σε πλήρη φοίτηση ενός ακαδημαϊκού έτους.

Στις περιπτώσεις μερικής φοίτησης το ύψος της φοιτητικής χορηγίας είναι ανάλογο με τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων ή άλλων μονάδων μέτρησης σπουδών, που αντιστοιχούν στα μαθήματα, στα οποία έχει εγγραφεί ο/η φοιτητής/φοιτήτρια στο εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος, και η φοιτητική χορηγία καταβάλλεται αφού συμπληρωθεί περίοδος σπουδών που αντιστοιχεί σε ένα (1) τουλάχιστον εξάμηνο πλήρους φοίτησης.