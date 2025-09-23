Ecommbx
Ελεγκτική Υπηρεσία: «Ανοικτό παράθυρο» για αγορά ακινήτων από αλλοδαπούς – Πλασματικά τα επίσημα ποσοστά

 23.09.2025 - 09:02
Σημαντικές αδυναμίες και κενά στο θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει την απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία, σε ειδική της έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου 2025.

Όπως αναφέρεται, παρότι η βασική νομοθεσία επιτρέπει κτήσεις μόνο για ιδιοκατοίκηση, επαγγελματική στέγη και βιομηχανική ανάπτυξη, η τροποποίηση του 2011 άφησε ανοιχτό «παράθυρο», αφού δεν εφαρμόζονται περιορισμοί στις κοινοτικές εταιρείες, ακόμη κι αν ελέγχονται από αλλοδαπούς. Με αυτό τον τρόπο, πολλοί ξένοι αποκτούν ακίνητα μέσω κυπριακών ή άλλων ευρωπαϊκών εταιρειών, παρακάμπτοντας ουσιαστικά τους υφιστάμενους περιορισμούς.

Πλασματικά στατιστικά

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα στατιστικά στοιχεία, καθώς το 2024 οι πωλήσεις ακινήτων προς αλλοδαπούς ανήλθαν επισήμως στο 27,35%. Η Ελεγκτική Υπηρεσία επισημαίνει ωστόσο ότι το ποσοστό αυτό είναι πλασματικό, αφού δεν περιλαμβάνει τις αγορές που γίνονται μέσω κυπριακών εταιρειών με ξένους μετόχους. Οι κύριες χώρες προέλευσης αιτητών την περίοδο 2020-2024 ήταν η Κίνα, ο Λίβανος, η Ρωσία και το Ισραήλ, γεγονός που καταδεικνύει την έντονη ζήτηση από τρίτες χώρες.

Αδυναμίες ελέγχου

Στην έκθεση καταγράφονται επίσης σοβαρές αδυναμίες στον έλεγχο και την παρακολούθηση. Δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια για την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης των αιτητών και δεν διενεργείται ουσιαστικός έλεγχος της προέλευσης των κεφαλαίων. Το μηχανογραφικό σύστημα «Αλλοδαποί», που λειτουργεί από το 1999, παραμένει απαρχαιωμένο και αδυνατεί να εντοπίσει προϋπάρχουσες ιδιοκτησίες. Παράλληλα, δεν υφίσταται μηχανισμός παρακολούθησης της χρήσης των ακινήτων μετά την έγκριση των αιτήσεων, με αποτέλεσμα να μην διασφαλίζεται ότι οι δηλωθέντες σκοποί αγοράς τηρούνται στην πράξη.

Συστάσεις Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγείται τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου και τη διαμόρφωση μιας νέας ολοκληρωμένης πολιτικής. Μεταξύ άλλων, προτείνει την καθιέρωση ανώτατου αριθμού ακινήτων που μπορεί να κατέχει κάθε αλλοδαπός, τον καθορισμό εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, την υποχρεωτική τεκμηρίωση της προέλευσης κεφαλαίων και τον αυστηρότερο έλεγχο της χρήσης ακινήτων για τουριστικούς σκοπούς. Σημαντική κρίνεται και η δημιουργία ενός σύγχρονου μηχανογραφικού συστήματος, που θα συνοδεύεται από κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού.

Η Έκθεση καταλήγει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία χρειάζεται επειγόντως μια νέα στρατηγική, η οποία θα προστατεύει τα εθνικά και οικονομικά συμφέροντα της χώρας, ενώ ταυτόχρονα θα συμμορφώνεται με το κοινοτικό δίκαιο και θα ευθυγραμμίζεται με τις πρακτικές άλλων κρατών-μελών.

