«Δεν έχουν ούτε παπούτσια»: Συγκλονίζουν οι ανάγκες οικογενειών στη Λευκωσία - Έκκληση για βοήθεια

Όπως τονίζεται, μετά την κινητοποίηση πολιτών για μια οικογένεια με πολλαπλές ανάγκες, το μοναδικό που παραμένει ακάλυπτο είναι τα παπούτσια για το κορίτσι.

Ωστόσο, μέσα στο Σαββατοκύριακο προέκυψαν δύο νέες περιπτώσεις: μια οικογένεια με δύο παιδιά που αντιμετώπισε ξαφνικά σοβαρό πρόβλημα, καθώς και μια μητέρα που πρόσφατα έμεινε μόνη με τρία ανήλικα παιδιά. Και οι δύο οικογένειες έχουν άμεση ανάγκη σε τρόφιμα, τρόφιμα ψυγείου και είδη πρώτης ανάγκης.

Επιπλέον, εκκρεμούν αιτήματα από προηγούμενες αναρτήσεις: δύο κορίτσια χρειάζονται παπούτσια μεγέθους 31 και 34, ενώ ένα αγοράκι έχει ανάγκη από χειμερινά ρούχα μεγέθους 7-8 ετών.

Η εθελοντική ομάδα απευθύνει νέα έκκληση σε όποιον μπορεί και επιθυμεί να βοηθήσει, να επικοινωνήσει με μήνυμα στη σελίδα.