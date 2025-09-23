Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣυναγερμός στη Νέα Υόρκη: Οι Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ εξάρθρωσαν δίκτυο με πάνω από 100.000 SIM και 300 σέρβερς κοντά στον ΟΗΕ
ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός στη Νέα Υόρκη: Οι Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ εξάρθρωσαν δίκτυο με πάνω από 100.000 SIM και 300 σέρβερς κοντά στον ΟΗΕ

 23.09.2025 - 15:47
Συναγερμός στη Νέα Υόρκη: Οι Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ εξάρθρωσαν δίκτυο με πάνω από 100.000 SIM και 300 σέρβερς κοντά στον ΟΗΕ

Οι Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ ανακάλυψαν και κατέσχεσαν ένα παράνομο δίκτυο προηγμένου εξοπλισμού στην περιοχή της Νέας Υόρκης, ικανό να θέσει εκτός λειτουργίας το κινητό δίκτυο, ενώ οι ξένοι ηγέτες συγκεντρώνονται για την ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ , όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία σήμερα Τρίτη (23.09.2025)

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το ανώνυμο δίκτυο επικοινωνιών, που εντοπίστηκε κοντά στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και περιλάμβανε πάνω από 100.000 κάρτες SIM και 300 servers, μπορούσε να παρέμβη στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και να χρησιμοποιηθεί για κρυπτογραφημένες επικοινωνίες.

«Εκτός από την ενεργοποίηση ανώνυμων τηλεφωνικών κλήσεων που περιέχουν απειλές, αυτές οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή μιας σειράς επιθέσεων κατά των τηλεπικοινωνιών», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αμερικανική Secret Service, αρμόδια για την προστασία υψηλόβαθμοων πολιτικών προσωπικοτήτων των ΗΠΑ.

«Αυτό περιλαμβάνει την απενεργοποίηση πύργων κινητής τηλεφωνίας, την ενεργοποίηση επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας και τη διευκόλυνση ανώνυμων και κρυπτογραφημένων επικοινωνιών μεταξύ δυνητικά κακόβουλων παραγόντων και εγκληματικών οργανώσεων», πρόσθεσε.

Ένας αξιωματούχος δήλωσε ότι το δίκτυο μπορούσε να στείλει 30 εκατομμύρια μηνύματα ανά λεπτό, ανώνυμα, και τόνισε ότι η υπηρεσία δεν είχε ξαναδεί ποτέ μια τόσο εκτεταμένη επιχείρηση, σύμφωνα με τους New York Times.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη πληροφορία ότι το δίκτυο, αποτελούσε άμεση απειλή για τη σύνοδο, ανέφεραν αξιωματούχοι των Μυστικών Υπηρεσιών, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας. Η υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των συναντήσεων του ΟΗΕ αυτήν την εβδομάδα.

 

Οι Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση των απειλών ή για το ποιοι ήταν οι στόχοι, αλλά η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε ως προληπτικό μέτρο για την προστασία υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων κατά τη διάρκεια της διεθνούς συνόδου.

Η υπηρεσία μοιράστηκε φωτογραφίες με servers με κεραίες και κάρτες SIM. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι servers ήταν τοποθετημένοι σε ράφια από το δάπεδο έως την οροφή.

Η Σύνοδος συγκεντρώνει πάνω από 100 ξένους ηγέτες και τα επιτελεία τους και έχει περιγραφεί ως το «Super Bowl των κατασκοπευτικών παιχνιδιών».

Η κλίμακα του εξοπλισμού που ανακαλύφθηκε υποδηλώνει ότι το δίκτυο θα μπορούσε να αποτελεί μέρος ενός εθνικού δικτύου παρακολούθησης, σύμφωνα με ειδικούς.

Οι συσκευές συγκεντρώθηκαν σε απόσταση 53 χλμ από τα κεντρικά του ΟΗΕ.

Πηγή: newsit.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίντεο - Εμπειρογνώμονες «ξεσκονίζουν» το φλεγόμενο λεωφορείο – Ποια είναι τα πρώτα καυτά ερωτήματα - Τι αποκαλύπτει ο Υπουργός
Κανείς δεν το είχε δει: Το κρυφό μήνυμα στο λογότυπο της Coca-Cola που μόλις αποκαλύφθηκε
Το iPhone 17 κατηγορείται ότι βγαίνει ήδη γρατζουνισμένο από το κουτί - Δείτε φωτογραφίες
Σοφία Ζηνοβίου: Η Κύπρια που αναστάτωσε το GNTM είναι η μητέρα του παιδιού Κύπριου πρωταγωνιστή
Απίστευτο σκηνικό στη Νέα Υόρκη: Σταμάτησαν τον Μακρόν στον δρόμο για να περάσει η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ - Δείτε βίντεο
Σοβαρή υπόθεση στη Λεμεσό: Στιγμές τρόμου για μαθητή δημοτικού - Άνδρας προσποιήθηκε τον φίλο της μητέρας του για να τον απαγάγει
Τα τρία νέα εστιατόρια που έρχονται να μας... «ανοίξουν» την όρεξη - Δείτε που βρίσκονται - Φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Καρολίνα Πελενδρίτου κατέκτησε το Αργυρό μετάλλιο!

 23.09.2025 - 15:39
Επόμενο άρθρο

Το iPhone 17 κατηγορείται ότι βγαίνει ήδη γρατζουνισμένο από το κουτί - Δείτε φωτογραφίες

 23.09.2025 - 15:55
Ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ – Επίθεση στους θεσμούς της παγκοσμιοποίησης που «κατέστρεψαν τον κόσμο»

Ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ – Επίθεση στους θεσμούς της παγκοσμιοποίησης που «κατέστρεψαν τον κόσμο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έτοιμος να επιτεθεί στην υπάρχουσα τάξη πραγμάτων και την παγκοσμιοποίηση, αλλά και για να καταδικάσει το γεγονός ότι αυξάνεται ο αριθμός των χωρών που αναγνώρισαν Κράτος της Παλαιστίνης. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ – Επίθεση στους θεσμούς της παγκοσμιοποίησης που «κατέστρεψαν τον κόσμο»

Ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ – Επίθεση στους θεσμούς της παγκοσμιοποίησης που «κατέστρεψαν τον κόσμο»

  •  23.09.2025 - 17:19
Αναγκαία η αναθεώρηση νόμου για επίδομα τέκνου - «Να διασφαλίζεται δίκαιη και ανθρωποκεντρική μεταχείριση»

Αναγκαία η αναθεώρηση νόμου για επίδομα τέκνου - «Να διασφαλίζεται δίκαιη και ανθρωποκεντρική μεταχείριση»

  •  23.09.2025 - 16:01
Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Αναζητείται νέα ημερομηνία

Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Αναζητείται νέα ημερομηνία

  •  23.09.2025 - 16:18
Πέρασε από τεχνικό έλεγχο το λεωφορείο που έπιασε η φωτιά – Ενεργοποιήθηκε το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης

Πέρασε από τεχνικό έλεγχο το λεωφορείο που έπιασε η φωτιά – Ενεργοποιήθηκε το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης

  •  23.09.2025 - 15:20
Πυρκαγιά στη Λεμεσό: Πολλά εκατομμύρια το κόστος αποκατάστασης των ζημιών - 650 διαφορετικές περιπτώσεις - Τί αφορούσαν

Πυρκαγιά στη Λεμεσό: Πολλά εκατομμύρια το κόστος αποκατάστασης των ζημιών - 650 διαφορετικές περιπτώσεις - Τί αφορούσαν

  •  23.09.2025 - 16:24
Η Καρολίνα Πελενδρίτου κατέκτησε το Αργυρό μετάλλιο!

Η Καρολίνα Πελενδρίτου κατέκτησε το Αργυρό μετάλλιο!

  •  23.09.2025 - 15:39
Το iPhone 17 κατηγορείται ότι βγαίνει ήδη γρατζουνισμένο από το κουτί - Δείτε φωτογραφίες

Το iPhone 17 κατηγορείται ότι βγαίνει ήδη γρατζουνισμένο από το κουτί - Δείτε φωτογραφίες

  •  23.09.2025 - 15:55
Κανείς δεν το είχε δει: Το κρυφό μήνυμα στο λογότυπο της Coca-Cola που μόλις αποκαλύφθηκε

Κανείς δεν το είχε δει: Το κρυφό μήνυμα στο λογότυπο της Coca-Cola που μόλις αποκαλύφθηκε

  •  23.09.2025 - 15:06

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα