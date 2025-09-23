Συναγερμός στη Νέα Υόρκη: Οι Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ εξάρθρωσαν δίκτυο με πάνω από 100.000 SIM και 300 σέρβερς κοντά στον ΟΗΕ

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το ανώνυμο δίκτυο επικοινωνιών, που εντοπίστηκε κοντά στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και περιλάμβανε πάνω από 100.000 κάρτες SIM και 300 servers, μπορούσε να παρέμβη στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και να χρησιμοποιηθεί για κρυπτογραφημένες επικοινωνίες.

«Εκτός από την ενεργοποίηση ανώνυμων τηλεφωνικών κλήσεων που περιέχουν απειλές, αυτές οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή μιας σειράς επιθέσεων κατά των τηλεπικοινωνιών», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αμερικανική Secret Service, αρμόδια για την προστασία υψηλόβαθμοων πολιτικών προσωπικοτήτων των ΗΠΑ.

«Αυτό περιλαμβάνει την απενεργοποίηση πύργων κινητής τηλεφωνίας, την ενεργοποίηση επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας και τη διευκόλυνση ανώνυμων και κρυπτογραφημένων επικοινωνιών μεταξύ δυνητικά κακόβουλων παραγόντων και εγκληματικών οργανώσεων», πρόσθεσε.

Ένας αξιωματούχος δήλωσε ότι το δίκτυο μπορούσε να στείλει 30 εκατομμύρια μηνύματα ανά λεπτό, ανώνυμα, και τόνισε ότι η υπηρεσία δεν είχε ξαναδεί ποτέ μια τόσο εκτεταμένη επιχείρηση, σύμφωνα με τους New York Times.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη πληροφορία ότι το δίκτυο, αποτελούσε άμεση απειλή για τη σύνοδο, ανέφεραν αξιωματούχοι των Μυστικών Υπηρεσιών, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας. Η υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των συναντήσεων του ΟΗΕ αυτήν την εβδομάδα.

Οι Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση των απειλών ή για το ποιοι ήταν οι στόχοι, αλλά η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε ως προληπτικό μέτρο για την προστασία υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων κατά τη διάρκεια της διεθνούς συνόδου.

Η υπηρεσία μοιράστηκε φωτογραφίες με servers με κεραίες και κάρτες SIM. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι servers ήταν τοποθετημένοι σε ράφια από το δάπεδο έως την οροφή.

Η Σύνοδος συγκεντρώνει πάνω από 100 ξένους ηγέτες και τα επιτελεία τους και έχει περιγραφεί ως το «Super Bowl των κατασκοπευτικών παιχνιδιών».

Η κλίμακα του εξοπλισμού που ανακαλύφθηκε υποδηλώνει ότι το δίκτυο θα μπορούσε να αποτελεί μέρος ενός εθνικού δικτύου παρακολούθησης, σύμφωνα με ειδικούς.

Οι συσκευές συγκεντρώθηκαν σε απόσταση 53 χλμ από τα κεντρικά του ΟΗΕ.

