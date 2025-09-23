Ecommbx
Το iPhone 17 κατηγορείται ότι βγαίνει ήδη γρατζουνισμένο από το κουτί - Δείτε φωτογραφίες

 23.09.2025 - 15:55
Μπορεί το iPhone 17 να κυκλοφόρησε πρόσφατα, αλλά ήδη αρκετοί αγοραστές εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για την κατάσταση των συσκευών τους. 

Στα social media εμφανίζονται δεκάδες αναρτήσεις με το hashtag #Scratchgate, όπου χρήστες υποστηρίζουν ότι το iPhone 17 τους παρουσίασε σημάδια και γρατζουνιές από τη στιγμή κιόλας που άνοιξαν το κουτί.

Φωτογραφίες δείχνουν ολοκαίνουργια iPhone 17 να μοιάζουν σαν μεταχειρισμένα, κάτι που ένας χρήστες χαρακτηρίζουν ως "σοκαριστικό" και "μεγάλο ελάττωμα". Μάλιστα, δεν λείπουν και οι αναφορές ότι ακόμη και τα εκθεσιακά μοντέλα στα Apple Stores εμφανίζουν φθορές παρότι είναι καινούργια.

Η συζήτηση έχει φουντώσει, καθώς πρόκειται για ένα προϊόν με υψηλή τιμή που παρουσιάζεται ως ανθεκτικό και premium. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι η Apple επέλεξε αλουμίνιο για όλη τη σειρά iPhone 17, αντί για το πιο ανθεκτικό τιτάνιο που είχαν προηγούμενες Pro εκδόσεις. Το αλουμίνιο μπορεί να αποβάλλει καλύτερα τη θερμότητα, αλλά είναι πιο ευάλωτο σε γρατζουνιές.

Άλλοι χρήστες πάντως υποστηρίζουν ότι το ζήτημα είναι καθαρά αισθητικό και πως μια θήκη το λύνει άμεσα. Προς το παρόν, πάντως, η Apple μέχρι δεν έχει σχολιάσει επίσημα τις αναφορές.

ΠΗΓΗ: Unboxholics.gr

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Το iPhone 17 κατηγορείται ότι βγαίνει ήδη γρατζουνισμένο από το κουτί - Δείτε φωτογραφίες
