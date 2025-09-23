Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚατατίθεται στην Ολομέλεια νομοσχέδιο για λειτουργία Συμβουλίων Εθελοντισμού – Προβληματισμένοι οι βουλευτές
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατατίθεται στην Ολομέλεια νομοσχέδιο για λειτουργία Συμβουλίων Εθελοντισμού – Προβληματισμένοι οι βουλευτές

 23.09.2025 - 16:11
Κατατίθεται στην Ολομέλεια νομοσχέδιο για λειτουργία Συμβουλίων Εθελοντισμού – Προβληματισμένοι οι βουλευτές

Στις 9 Οκτωβρίου αναμένεται να τεθούν ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής νομοσχέδιο και κανονισμοί που αφορούν στη λειτουργία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Αντρέα Καυκαλιά.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο κ. Καυκαλιάς, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής ολοκληρώθηκε η κατ’ άρθρο συζήτηση για την τροποποίηση της νομοθεσίας, με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των Επαρχιακών Συντονιστικών Συμβούλιων Εθελοντισμού, των Συμβουλίων Κοινοτικού Εθελοντισμού και των Επιτροπών Κοινοτικού Εθελοντισμού, που σήμερα είναι εγγεγραμμένα ως σωματεία.

Ο κ. Καυκαλιάς εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν πέρασε στους κανονισμούς η πρόταση του ΑΚΕΛ για συμπερίληψη πρόνοιας, ώστε οι όροι εργοδότησης και τα ωφελήματα των εργαζομένων να ρυθμίζονται με παγκύπρια συλλογική σύμβαση εργασίας. Έκανε λόγο, δε, για «ωμό εκβιασμό» από πλευράς του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, ότι αν περνούσε η ρύθμιση αυτή θα απέσυρε τους κανονισμούς.

Διερωτήθηκε, δε, «με ποιούς τρόπους και ποιά μέτρα η Κυβέρνηση θα υλοποιήσει τον στόχο που περιλαμβάνεται στην κοινοτική οδηγία για κάλυψη των εργαζομένων με συλλογικές συμβάσεις εργασίας στο 80%» και κάλεσε τον Υπουργό Εργασίας να απαντήσει.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίντεο - Εμπειρογνώμονες «ξεσκονίζουν» το φλεγόμενο λεωφορείο – Ποια είναι τα πρώτα καυτά ερωτήματα - Τι αποκαλύπτει ο Υπουργός
Κανείς δεν το είχε δει: Το κρυφό μήνυμα στο λογότυπο της Coca-Cola που μόλις αποκαλύφθηκε
Το iPhone 17 κατηγορείται ότι βγαίνει ήδη γρατζουνισμένο από το κουτί - Δείτε φωτογραφίες
Σοφία Ζηνοβίου: Η Κύπρια που αναστάτωσε το GNTM είναι η μητέρα του παιδιού Κύπριου πρωταγωνιστή
Απίστευτο σκηνικό στη Νέα Υόρκη: Σταμάτησαν τον Μακρόν στον δρόμο για να περάσει η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ - Δείτε βίντεο
Σοβαρή υπόθεση στη Λεμεσό: Στιγμές τρόμου για μαθητή δημοτικού - Άνδρας προσποιήθηκε τον φίλο της μητέρας του για να τον απαγάγει
Τα τρία νέα εστιατόρια που έρχονται να μας... «ανοίξουν» την όρεξη - Δείτε που βρίσκονται - Φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αναγκαία η αναθεώρηση νόμου για επίδομα τέκνου - «Να διασφαλίζεται δίκαιη και ανθρωποκεντρική μεταχείριση»

 23.09.2025 - 16:01
Επόμενο άρθρο

Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Αναζητείται νέα ημερομηνία

 23.09.2025 - 16:18
Ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ – Επίθεση στους θεσμούς της παγκοσμιοποίησης που «κατέστρεψαν τον κόσμο»

Ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ – Επίθεση στους θεσμούς της παγκοσμιοποίησης που «κατέστρεψαν τον κόσμο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έτοιμος να επιτεθεί στην υπάρχουσα τάξη πραγμάτων και την παγκοσμιοποίηση, αλλά και για να καταδικάσει το γεγονός ότι αυξάνεται ο αριθμός των χωρών που αναγνώρισαν Κράτος της Παλαιστίνης. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ – Επίθεση στους θεσμούς της παγκοσμιοποίησης που «κατέστρεψαν τον κόσμο»

Ομιλία Τραμπ στον ΟΗΕ – Επίθεση στους θεσμούς της παγκοσμιοποίησης που «κατέστρεψαν τον κόσμο»

  •  23.09.2025 - 17:19
Αναγκαία η αναθεώρηση νόμου για επίδομα τέκνου - «Να διασφαλίζεται δίκαιη και ανθρωποκεντρική μεταχείριση»

Αναγκαία η αναθεώρηση νόμου για επίδομα τέκνου - «Να διασφαλίζεται δίκαιη και ανθρωποκεντρική μεταχείριση»

  •  23.09.2025 - 16:01
Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Αναζητείται νέα ημερομηνία

Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Αναζητείται νέα ημερομηνία

  •  23.09.2025 - 16:18
Πέρασε από τεχνικό έλεγχο το λεωφορείο που έπιασε η φωτιά – Ενεργοποιήθηκε το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης

Πέρασε από τεχνικό έλεγχο το λεωφορείο που έπιασε η φωτιά – Ενεργοποιήθηκε το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης

  •  23.09.2025 - 15:20
Πυρκαγιά στη Λεμεσό: Πολλά εκατομμύρια το κόστος αποκατάστασης των ζημιών - 650 διαφορετικές περιπτώσεις - Τί αφορούσαν

Πυρκαγιά στη Λεμεσό: Πολλά εκατομμύρια το κόστος αποκατάστασης των ζημιών - 650 διαφορετικές περιπτώσεις - Τί αφορούσαν

  •  23.09.2025 - 16:24
Η Καρολίνα Πελενδρίτου κατέκτησε το Αργυρό μετάλλιο!

Η Καρολίνα Πελενδρίτου κατέκτησε το Αργυρό μετάλλιο!

  •  23.09.2025 - 15:39
Το iPhone 17 κατηγορείται ότι βγαίνει ήδη γρατζουνισμένο από το κουτί - Δείτε φωτογραφίες

Το iPhone 17 κατηγορείται ότι βγαίνει ήδη γρατζουνισμένο από το κουτί - Δείτε φωτογραφίες

  •  23.09.2025 - 15:55
Κανείς δεν το είχε δει: Το κρυφό μήνυμα στο λογότυπο της Coca-Cola που μόλις αποκαλύφθηκε

Κανείς δεν το είχε δει: Το κρυφό μήνυμα στο λογότυπο της Coca-Cola που μόλις αποκαλύφθηκε

  •  23.09.2025 - 15:06

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα