Πυρκαγιά στη Λεμεσό: Πολλά εκατομμύρια το κόστος αποκατάστασης των ζημιών - 650 διαφορετικές περιπτώσεις - Τί αφορούσαν

Το ΕΤΕΚ ανακοίνωσε σήμερα πως ολοκλήρωσε στις 18 Σεπτεμβρίου την εργασία που ανέλαβε για την κοστολόγηση των ζημιών σε οικοδομές ή και κατασκευές που πλήγησαν από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 5 στην ορεινή Λεμεσό και πως ετοίμασε και παρέδωσε εκτίμηση για 650 περιπτώσεις.

Όπως αναφέρεται, συνολικά το ΕΤΕΚ παρέλαβε από το Υπουργείο Εσωτερικών περίπου 760 αιτήματα που αφορούσαν ζημιές σε οικοδομές ή και κατασκευές. Περίπου 100 περιπτώσεις κρίθηκαν πως ήταν εκτός των όρων εντολής, καθώς αφορούσαν μηχανοκίνητα οχήματα, εξοπλισμό ή άλλα αντικείμενα, ενώ σημειώνεται ότι μη αδειοδοτημένες κατασκευές ή με παροχή ασφαλιστικής κάλυψης δεν εξετάστηκαν από τα κλιμάκια του ΕΤΕΚ.

Όπως επισημαίνεται, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών ενώ οι δικαιούχοι, όπως έχει ήδη ενημερώσει το ΥΠΕΣ, έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης προς το Υπουργείο.

Σε σχέση με την εργασία που παρέδωσε το ΕΤΕΚ, σημειώνεται ότι ετοιμάστηκε και παραδόθηκε εκτίμηση για 650 περιπτώσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται και μικρός αριθμός περιπτώσεων, γύρω στις 40, για τις οποίες αναμένονται κάποιες διευκρινίσεις.

Ειδικότερα, από το σύνολο των 650 περιπτώσεων οι μισές αφορούσαν ολική καταστροφή και οι υπόλοιπες μερική καταστροφή. Περίπου 220 περιπτώσεις κρίθηκε πως είχαν ήσσονος σημασίας ζημιές, οι οποίες κατά μέσο όρο είχαν κόστος επαναφοράς €3.700, ενώ περίπου 100 περιπτώσεις κατατάχθηκαν στην κατηγορία της μερικής ζημιάς (μέτρια ή σημαντική) με μέσο όρο κόστους επαναφοράς τις €30.000.

Όπως αναφέρει το ΕΤΕΚ, το κόστος επαναφοράς οικοδομών που υπέστηκαν ολική καταστροφή είχε μεγάλη διακύμανση, κάτι που αντανακλά το εύρος των υπό εξέταση οικοδομών (μέγεθος, τύπος και τεχνολογία / ποιότητα κατασκευής). Ο μέσος όρος του κόστους επαναφοράς οικοδομών που καταστράφηκαν ολοσχερώς ήταν €115.000. Η συνολική εκτίμηση για το κόστος επαναφοράς όλων των περιπτώσεων ήταν της τάξης των €40 εκατ. και από αυτά περίπου 90% αφορούσε το κόστος επαναφοράς οικοδομών και κατασκευών οι οποίες καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως έπειτα από μια ταχεία και δομημένη διαδικασία, η οποία περιελάμβανε ετοιμασία και επικύρωση μεθοδολογίας, καταρτισμό και ταχεία εκπαίδευση κλιμακίων, η εργασία των εκτιμήσεων ξεκίνησε στις 5 Αυγούστου, μόλις λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Ιωάννου, και του Προέδρου του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνου Κωνσταντή, όπου συμφωνήθηκε όπως το Επιμελητήριο συνδράμει την όλη προσπάθεια.

Συμπληρώνεται ότι ακολούθως, ετοιμάστηκε μεθοδολογία μαζικής εκτίμησης κόστους επαναφοράς σε τρέχουσες τιμές, βασισμένη στην κατηγοριοποίηση οικοδομών και κατασκευών και σε προεπιλεγμένες τιμές κόστους ανά τετραγωνικό ή τρεχούμενο μέτρο, ενώ αναφορικά με τις οικοδομές οι οποίες δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς έχει γίνει κατηγοριοποίηση η οποία επιδιώκει να αποτυπώσει την έκταση της επίπτωσης της πυρκαγιάς σε ήσσονος σημασίας, ήπια, μέτρια και σημαντική. Οι εκτιμήσεις παραδόθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών σταδιακά και δομημένα από τα μέσα Αυγούστου, όπως είχε συμφωνηθεί, αναφέρεται.

Προστίθεται πως με βάση τη μεθοδολογία και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε διασφαλίστηκαν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό η ταχύτητα, η διαφάνεια, η τυποποίηση, η μαζικότητα και η ιχνηλασιμότητα.

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντή, ανέφερε ότι το Επιμελητήριο και οι επαγγελματικές οργανώσεις μηχανικών απέδειξαν έμπρακτα την ετοιμότητα και την ικανότητά τους να συνδράμουν την Πολιτεία και την κοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, διασφαλίζοντας μέσα από ταχείες διαδικασίες αξιόπιστες και επιστημονικά τεκμηριωμένες εκτιμήσεις για αποκατάσταση των ζημιών, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Το ΕΤΕΚ απευθύνει ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέδραμαν σε αυτή την προσπάθεια και ειδικότερα τις επαγγελματικές οργανώσεις αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, επιμετρητών και εργοληπτών και κάθε έναν/μια από τους μηχανικούς που συνέβαλαν στο έργο της εκτίμησης των ζημιών.