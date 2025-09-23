VIDEO: Τι συνέβη στη διάσκεψη του ΟΗΕ για τη Γάζα; Έκλειναν τα μικρόφωνα σε επίμαχες ομιλίες για τη γενοκτονία

Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

 23.09.2025 - 17:00
Κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ για το παλαιστινιακό ζήτημα, στην οποία ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, υπήρξαν αναφορές για προβλήματα με τα μικρόφωνα ορισμένων παγκόσμιων ηγετών. Κάποια δημοσιεύματα υπαινίχθηκαν μια «εσκεμμένη προσπάθεια φίμωσης» των ομιλητών που έκαναν λόγο για τη γενοκτονία στη Γάζα και το παλαιστινιακό κράτος.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, και ο πρόεδρος της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάντο φέρεται να αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα κατά τη διάρκεια των ομιλιών τους.

Οι επίμαχες συνομιλίες που διακόπηκαν

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο, διακόπηκε απότομα όταν αναφερόταν στο σχέδιο ειρηνευτικής αποστολής στη Γάζα, με το μικρόφωνό του να σταματά να λειτουργεί. Ο ήχος αποκαταστάθηκε λίγο αργότερα.

Ομοίως, ο πρόεδρος της Τουρκίας αντιμετώπισε παρόμοιο ζήτημα όταν καταδίκαζε τη συνεχιζόμενη γενοκτονία στη Γάζα. Ο διερμηνέας του ακούστηκε να λέει: «δεν ακούμε τον Πρόεδρο, η φωνή του εξαφανίστηκε», προκαλώντας σύγχυση στην αίθουσα.

Την πιο αμήχανη στιγμή έζησε ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, του οποίου το μικρόφωνο έκλεισε αμέσως μετά την επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη χώρα του.

Η φράση του «Στο πλαίσιο αυτό, ο Καναδάς αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης» συνοδεύτηκε από χειροκροτήματα, αλλά και από τη σίγαση του ήχου λίγα δευτερόλεπτα μετά.

Εσκεμμένη προσπάθεια φίμωσης;

Ενώ οι ξαφνικές διακοπές προκάλεσαν υποψίες, το προσωπικό του ΟΗΕ τις απέδωσε σε τεχνικό πρόβλημα, τονίζοντας ότι «δεν υπήρχαν ενδείξεις σκόπιμης παρέμβασης». Η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκίας εξέδωσε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι η διακοπή στο μικρόφωνο του Ερντογάν συνέβη επειδή ξεπέρασε το όριο των 5 λεπτών που προβλέπει το πρωτόκολλο του ΟΗΕ για τους αρχηγούς κρατών. Η ίδια διαδικασία εφαρμόστηκε και στον πρόεδρο της Ινδονησίας.

Ο Τούρκος Πρόεδρος επαίνεσε τις χώρες που αναγνώρισαν την Παλαιστίνη ως κράτος, χαρακτηρίζοντας την κίνηση «ιδιαίτερα σημαντική» και «ιστορική». Εξέφρασε την ελπίδα ότι η απόφαση θα επισπεύσει τη λύση των δύο κρατών.

Ο Ερντογάν καταδίκασε τη βία του Ισραήλ στη Γάζα ως «σφαγή» και τόνισε ότι «κανείς ευσυνείδητος δεν μπορεί να παραμείνει σιωπηλός μπροστά σε τέτοια εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας». Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να σταματήσει την επέκταση των ισραηλινών οικισμών και να επιτρέψει την ανεμπόδιστη είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Τόνισε ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει στόχο να κάνει αδύνατη τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους. «Η κυβέρνηση του Νετανιάχου, παρόλο που προέρχεται από μια κοινωνία που υπέφερε από το Ολοκαύτωμα, τώρα διαπράττει γενοκτονία εναντίον των γειτόνων της», πρόσθεσε.

Σε κάθε περίπτωση, παρά τα προβλήματα με τα μικρόφωνα, το μήνυμα της Συνόδου ήταν σαφές: Να σταματήσει άμεσα η γενοκτονία στη Γάζα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

