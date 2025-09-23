Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Υπ. Δικαιοσύνης: Θα συνεχιστούν τα μέτρα αστυνόμευσης στο παραλιακό μέτωπο Λάρνακας

 23.09.2025 - 23:40
Υπ. Δικαιοσύνης: Θα συνεχιστούν τα μέτρα αστυνόμευσης στο παραλιακό μέτωπο Λάρνακας

Τα μέτρα αστυνόμευσης στο παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας θα συνεχιστούν με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και επισκεπτών, ανέφερε την Τρίτη ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Μάριος Χαρτσιώτης.

Η αναφορά του Υπουργού έγινε κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας (ΕΒΕΛ) και την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας (ΕΤΑΠ) Λάρνακας.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Επιμελητηρίου, παρόντες ήταν επίσης ο Υπαρχηγός Αστυνομίας Πανίκος Σταύρου και ο Αστυνομικός Διευθυντής Λάρνακας Ιωάννης Σωτηριάδης.

Σε κοινή ανακοίνωση του ΕΒΕΛ και της ΕΤΑΠ Λάρνακας αναφέρεται πως «κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η ανάγκη αναβάθμισης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας, με τον Υπουργό να υπογραμμίζει ότι αυτό βρίσκεται στις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους έχει ήδη περιληφθεί η ολοκληρωτική αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σταθμού Λάρνακας».

Προστίθεται ότι «ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εντατική αστυνόμευση του παραλιακού μετώπου και ευρύτερα, όπου οι πρόσφατες επιχειρήσεις και τα στοχευμένα μέτρα έχουν ήδη συμβάλει σημαντικά στη μείωση της εγκληματικότητας. Τονίστηκε ότι τα μέτρα θα συνεχιστούν με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και επισκεπτών. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι ανάγκες αναβάθμισης των σχετικών υποδομών, η σημασία ύπαρξης σταθερής διοικητικής δομής καθώς και η αυστηρότερη αστυνόμευση της παράνομης αλιείας στις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές από τη Λιμενική Αστυνομία».

Στο πλαίσιο της συζήτησης «τέθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν το λαθρεμπόριο, τη λαθρομετανάστευση και τη λαθροθηρία κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής, καθώς και τα διαχρονικά προβλήματα εγκληματικότητας σε περιοχές ιδιάζοντος χαρακτήρα, όπως η Πύλα. Υπογραμμίστηκε επίσης η ανάγκη ενίσχυσης της εκπαίδευσης, της πειθαρχίας και της ανταπόκρισης του αστυνομικού σώματος».

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης «τόνισε τη σημασία της δημιουργίας Δημοτικής Αστυνομίας από τις Τοπικές Αρχές, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, ώστε να αποφορτιστεί η κεντρική Αστυνομία από μικροπαραβάσεις όπως ηχορύπανση και παράνομη στάθμευση. Ανέφερε ακόμα ότι παραμένουν προσηλωμένοι στη συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς για την ενίσχυση της ασφάλειας, της ευνομίας και της ποιότητας ζωής στην πόλη και επαρχία Λάρνακας».

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας Δρ. Νάκης Αντωνίου «εξέφρασε ικανοποίηση για τη γόνιμη και εποικοδομητική συζήτηση με την πολιτική και αστυνομική ηγεσία».



 

