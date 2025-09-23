Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαIron Maiden: Οι τιμές των εισιτηρίων για τη συναυλία στην Αθήνα - Πότε αρχίζει η προπώληση
ΕΛΛΑΔΑ

Iron Maiden: Οι τιμές των εισιτηρίων για τη συναυλία στην Αθήνα - Πότε αρχίζει η προπώληση

 23.09.2025 - 23:18
Iron Maiden: Οι τιμές των εισιτηρίων για τη συναυλία στην Αθήνα - Πότε αρχίζει η προπώληση

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη επιστροφή των Iron Maiden στην Αθήνα έχει ξεκινήσει.

Το ιστορικό συγκρότημα θα εμφανιστεί στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 23 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του, και τα εισιτήρια αναμένεται να εξαντληθούν γρήγορα.

Αν και η γενική προπώληση ξεκινά το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 11:00 π.μ. μέσω της πλατφόρμας ticketmaster.gr, τα μέλη του επίσημου fan club των Iron Maiden έχουν ήδη πρόσβαση στα εισιτήρια από σήμερα, αποκαλύπτοντας και το εύρος των τιμών για το κοινό.

Τιμές εισιτηρίων

Η διαβάθμιση των εισιτηρίων βασίζεται στις θέσεις εντός του σταδίου, με έξι διαφορετικές ζώνες:

PL1: 178,25 ευρώ

PL2: 143 ευρώ

PL3 (Αρένα): 103,50 ευρώ

PL4: 98 ευρώ

PL5: 92 ευρώ

PL6: 86,25 ευρώ

Τα εισιτήρια της αρένας τιμολογούνται στα 103,50 ευρώ και δεν υπάρχει διαχωρισμός σε VIP ή front-of-stage κατηγορίες — όλοι οι θεατές της ζώνης θα έχουν ίδια πρόσβαση.

Στάδια προπώλησης

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου: Πρόσβαση αποκλειστικά για τα μέλη του fan club των Iron Maiden. Η εγγραφή γίνεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συγκροτήματος με κόστος 31 ευρώ.

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου: Προπώληση για όσους είναι εγγεγραμμένοι στο newsletter της High Priority Promotions (η εγγραφή είναι δωρεάν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας).

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου: Έναρξη της γενικής προπώλησης για το ευρύ κοινό.

Η συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ αναμένεται να είναι ένα από τα μεγαλύτερα live events του 2026 στην Ελλάδα, προσελκύοντας δεκάδες χιλιάδες φαν από όλη τη χώρα και το εξωτερικό.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΤΖΟΚΕΡ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.4 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες
Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα οχήματα - Ανάμεσά τους γνωστές μάρκες - Τι πρέπει να κάνετε αν βρίσκονται στην κατοχή σας - Δείτε λίστα
Αεροπορική εταιρεία συνδέει την Κύπρο με νέο προορισμό, ιδανικός για Χριστούγεννα – Πτήσεις από 100 ευρώ
ΟΜΟΝΟΙΑ: Σκέψεις για νέα μεταγραφή - Όλες οι πληροφορίες
«Μαμάκηδες» ή απλά χαμηλόμισθοι οι νέοι στην Κύπρο; - Τι δείχνουν τα στατιστικά για το πότε φεύγουν από το πατρικό τους
Το iPhone 17 κατηγορείται ότι βγαίνει ήδη γρατζουνισμένο από το κουτί - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εθισμένος με το ChatGPT σε σημείο σχέσης; Μία ψυχολόγος εξηγεί το φαινόμενο της εποχής

 23.09.2025 - 22:58
Συνάντηση ΠτΔ-Μητσοτάκη: Τα είπαν στη Νέα Υόρκη – Στο «τραπέζι» ηλεκτρική διασύνδεση και Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Δείτε φωτογραφίες

Συνάντηση ΠτΔ-Μητσοτάκη: Τα είπαν στη Νέα Υόρκη – Στο «τραπέζι» ηλεκτρική διασύνδεση και Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Δείτε φωτογραφίες

Γύρω στις 18:20 άρχισε η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συνάντηση ΠτΔ-Μητσοτάκη: Τα είπαν στη Νέα Υόρκη – Στο «τραπέζι» ηλεκτρική διασύνδεση και Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Δείτε φωτογραφίες

Συνάντηση ΠτΔ-Μητσοτάκη: Τα είπαν στη Νέα Υόρκη – Στο «τραπέζι» ηλεκτρική διασύνδεση και Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Δείτε φωτογραφίες

  •  23.09.2025 - 18:25
Το Κυπριακό μεταξύ των θεμάτων που συζήτησε ο Γκουτέρες με Ερντογάν

Το Κυπριακό μεταξύ των θεμάτων που συζήτησε ο Γκουτέρες με Ερντογάν

  •  23.09.2025 - 22:32
ΑΤΑ - Στα πρόθυρα κλιμάκωσης με ολοήμερη απεργία: Έρχεται πανσυνδικαλιστική συνάντηση - Η κόκκινη γραμμή των εργοδοτών

ΑΤΑ - Στα πρόθυρα κλιμάκωσης με ολοήμερη απεργία: Έρχεται πανσυνδικαλιστική συνάντηση - Η κόκκινη γραμμή των εργοδοτών

  •  23.09.2025 - 21:51
Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα οχήματα - Ανάμεσά τους γνωστές μάρκες - Τι πρέπει να κάνετε αν βρίσκονται στην κατοχή σας - Δείτε λίστα

Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα οχήματα - Ανάμεσά τους γνωστές μάρκες - Τι πρέπει να κάνετε αν βρίσκονται στην κατοχή σας - Δείτε λίστα

  •  23.09.2025 - 20:05
ΤΖΟΚΕΡ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.4 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες

ΤΖΟΚΕΡ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.4 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες

  •  23.09.2025 - 22:05
Αυτοί είναι οι εκπρόσωποι της Κύπρου στην Junior Eurovision 2025 - Ο τίτλος του τραγουδιού

Αυτοί είναι οι εκπρόσωποι της Κύπρου στην Junior Eurovision 2025 - Ο τίτλος του τραγουδιού

  •  23.09.2025 - 22:20
ΟΜΟΝΟΙΑ: Σκέψεις για νέα μεταγραφή - Όλες οι πληροφορίες

ΟΜΟΝΟΙΑ: Σκέψεις για νέα μεταγραφή - Όλες οι πληροφορίες

  •  23.09.2025 - 21:10
Αεροπορική εταιρεία συνδέει την Κύπρο με νέο προορισμό, ιδανικός για Χριστούγεννα – Πτήσεις από 100 ευρώ

Αεροπορική εταιρεία συνδέει την Κύπρο με νέο προορισμό, ιδανικός για Χριστούγεννα – Πτήσεις από 100 ευρώ

  •  23.09.2025 - 19:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα