Iron Maiden: Οι τιμές των εισιτηρίων για τη συναυλία στην Αθήνα - Πότε αρχίζει η προπώληση

Το ιστορικό συγκρότημα θα εμφανιστεί στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 23 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του, και τα εισιτήρια αναμένεται να εξαντληθούν γρήγορα.

Αν και η γενική προπώληση ξεκινά το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 11:00 π.μ. μέσω της πλατφόρμας ticketmaster.gr, τα μέλη του επίσημου fan club των Iron Maiden έχουν ήδη πρόσβαση στα εισιτήρια από σήμερα, αποκαλύπτοντας και το εύρος των τιμών για το κοινό.

Τιμές εισιτηρίων

Η διαβάθμιση των εισιτηρίων βασίζεται στις θέσεις εντός του σταδίου, με έξι διαφορετικές ζώνες:

PL1: 178,25 ευρώ

PL2: 143 ευρώ

PL3 (Αρένα): 103,50 ευρώ

PL4: 98 ευρώ

PL5: 92 ευρώ

PL6: 86,25 ευρώ

Τα εισιτήρια της αρένας τιμολογούνται στα 103,50 ευρώ και δεν υπάρχει διαχωρισμός σε VIP ή front-of-stage κατηγορίες — όλοι οι θεατές της ζώνης θα έχουν ίδια πρόσβαση.

Στάδια προπώλησης

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου: Πρόσβαση αποκλειστικά για τα μέλη του fan club των Iron Maiden. Η εγγραφή γίνεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συγκροτήματος με κόστος 31 ευρώ.

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου: Προπώληση για όσους είναι εγγεγραμμένοι στο newsletter της High Priority Promotions (η εγγραφή είναι δωρεάν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας).

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου: Έναρξη της γενικής προπώλησης για το ευρύ κοινό.

Η συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ αναμένεται να είναι ένα από τα μεγαλύτερα live events του 2026 στην Ελλάδα, προσελκύοντας δεκάδες χιλιάδες φαν από όλη τη χώρα και το εξωτερικό.