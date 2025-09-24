Προφυλακίστηκε ο 50χρονος που έπνιξε με σακούλα την αδελφή του στην Θεσσαλονίκη - Δήλωσε μετανιωμένος

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος ομολόγησε την δολοφονία της 59χρονης αδελφής του, διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσε σήμερα ενώπιον του 4η τακτική ανακρίτρια, ο 50χρονος πήρε τον δρόμο για την φυλακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε και στον ανακριτή ότι τέλεσε το έγκλημα, λέγοντας ότι βγήκε εκτός εαυτού και έχασε τον έλεγχο, μετά από δύο παρατηρήσεις που του έκανε η αδελφή του για την καθαριότητα του σπιτιού. Νωρίτερα, την ίδια ημέρα, είχε τηλεφωνικό καβγά με την σύζυγό του όταν της ανακοίνωσε ότι θα κοιμόταν στο σπίτι της αδελφής του και αυτό, όπως είπε, τον επηρέασε ψυχολογικά. Ο 50χρονος δήλωσε βαθιά μετανιωμένος για την πράξη του και εκτός από τις προφορική απολογία του κατέθεσε και απολογητικό υπόμνημα.

Η μεταγωγή του στα δικαστήρια έγινε περίπου στην 1 το μεσημέρι, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ ενώ την ίδια, συγγενείς και φίλοι έλεγαν αποχαιρετούσαν την αδελφή του που κηδεύονταν στα κοιμητήρια του Ευόσμου.

Το χρονικό, μέσα από την απολογία του 50χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, στη σύντομη απολογία του προανακριτικά, ο κατηγορούμενος περιέγραψε το χρονικό εκείνης της ημέρας, από τη στιγμή που παρέλαβε την 59χρονη αδελφή του από το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε για δύο εβδομάδες μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, έως και την ώρα που μετέβησαν στο διαμέρισμά της και ακολούθησε η ανθρωποκτονία.



Ο 50χρονος κατέθεσε ότι εκείνη την ημέρα είχε μεταβεί στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» για να παραλάβει την αδελφή του και να τη μεταφέρει στην οικία της. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τη σύζυγό του και, όταν της ανέφερε ότι θα διανυκτέρευε στο σπίτι της αδελφής του, ακολούθησε έντονος λεκτικός καβγάς. Η σύζυγός του, όπως κατέθεσε ο κατηγορούμενος, του είπε θυμωμένη και με έντονο ύφος να μαζέψει τα πράγματά του από την κοινή τους εστία και να μετακομίσει μόνιμα στην αδελφή του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό το περιστατικό του προκάλεσε έντονη ταραχή και δυσφορία, χωρίς όμως να μπορεί να φανταστεί όσα θα ακολουθούσαν λίγη ώρα αργότερα. Αναφερόμενος σε όσα συνέβησαν στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, επί της οδού Αλεξανδρείας 60, ο κατηγορούμενος περιέγραψε τις στιγμές έντασης μέχρι και το χρονικό σημείο που η αδελφή του έπεσε νεκρή όταν την έπνιξε με τη σακούλα.



Όπως είπε, μόλις έφτασαν στην οικία του θύματος, η οποία – σύμφωνα με τον ίδιο – είχε εμμονή με την καθαριότητα γιατί φοβόταν τα μικρόβια, η 59χρονη του μίλησε πολύ έντονα και άσχημα, επειδή πάτησε με τις κάλτσες του εκεί όπου είχε αφήσει τα παπούτσια του. Επιπλέον, ακολούθησε και μία δεύτερη παρατήρηση με επιθετικό ύφος, αυτή τη φορά για ένα σχαράκι που ήταν στην αποχέτευση της τουαλέτας, σύμφωνα με τον 50χρονο.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης του εγκλήματος, στην κατάθεσή του, ανέφερε ότι αυτές οι δύο παρατηρήσεις, σε συνδυασμό με τον καβγά που είχε νωρίτερα την ίδια ημέρα με τη σύζυγό του, τον έκαναν να ενεργήσει με τρόπο που δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει. Σύμφωνα με τον ίδιο, κάποια στιγμή αντιλήφθηκε τις ενέργειές του και αμέσως μετά το φονικό κάλεσε τη σύζυγό του στο τηλέφωνο και έπειτα την Άμεση Δράση, ενημερώνοντας για το συμβάν και ζητώντας να καλέσουν το ΕΚΑΒ.



Σημειώνεται ότι, λίγο πριν ολοκληρώσει την απολογία του, ο κατηγορούμενος δήλωσε βαθιά συντετριμμένος, συγκλονισμένος και μετανιωμένος.



Από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στη σορό της 59χρονης, προέκυψε ότι ο θάνατός της ήταν ασφυκτικός και γρήγορος. Επιπλέον, η σορός της έφερε αμυντικά τραύματα, κάτι που δηλώνει ότι προσπάθησε να σώσει τη ζωή της, όταν ο 50χρονος ξεκίνησε να την πνίγει με τον βρόχο που είχε δημιουργήσει στον λαιμό της, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα