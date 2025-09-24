Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO: «Βροχή» από καταγγελίες στην Υπηρεσία Θήρας - Πολίτες δεν κοιμούνται λόγω συσκευών με ήχους για ορτύκια

 24.09.2025 - 15:31
Η Υπηρεσία Θήρας, με ανακοίνωση, ενημερώνει ότι καθημερινά ένοικοι σπιτιών, υποβάλλουν καταγγελίες και έντονα παράπονα ότι κατά τη διάρκεια της νύκτας δεν μπορούν να ξεκουραστούν λόγω της χρήσης συσκευών που εκπέμπουν καλέσματα ορτυκιών, οι οποίες τοποθετούνται με σκοπό να προσελκύσουν ορτύκια και στη συνέχεια να κυνηγηθούν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η χρήση των πιο πάνω συσκευών γίνεται κατά τη διάρκεια της νύκτας αφού τα ορτύκια αυτή την περίοδο διασχίζουν την Κύπρο προς τις περιοχές διαχείμασής τους.

«Προς εξάλειψη του πιο πάνω φαινομένου και με σκοπό την αειφόρο κάρπωση, την προστασία των θηραμάτων αλλά και προς όφελος των κυνηγών που τηρούν το νόμο και σέβονται τη φύση, η Υπηρεσία μας θα εντατικοποιήσει τους ελέγχους της με σκοπό την καταγγελία των ασυνείδητων που προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες αλλά και την κατάσχεση και καταστροφή τέτοιων συσκευών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Δείτε ΕΔΩ το βίντεο που ανέρτησε η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.

