VIDEO: «Βροχή» από καταγγελίες στην Υπηρεσία Θήρας - Πολίτες δεν κοιμούνται λόγω συσκευών με ήχους για ορτύκια

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η χρήση των πιο πάνω συσκευών γίνεται κατά τη διάρκεια της νύκτας αφού τα ορτύκια αυτή την περίοδο διασχίζουν την Κύπρο προς τις περιοχές διαχείμασής τους.

«Προς εξάλειψη του πιο πάνω φαινομένου και με σκοπό την αειφόρο κάρπωση, την προστασία των θηραμάτων αλλά και προς όφελος των κυνηγών που τηρούν το νόμο και σέβονται τη φύση, η Υπηρεσία μας θα εντατικοποιήσει τους ελέγχους της με σκοπό την καταγγελία των ασυνείδητων που προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες αλλά και την κατάσχεση και καταστροφή τέτοιων συσκευών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Δείτε ΕΔΩ το βίντεο που ανέρτησε η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.