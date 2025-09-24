Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑπόπειρα φόνου στην Αμαργέτη: Πότε απαντά στις κατηγορίες ο 55χρονος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόπειρα φόνου στην Αμαργέτη: Πότε απαντά στις κατηγορίες ο 55χρονος

 24.09.2025 - 15:41
Απόπειρα φόνου στην Αμαργέτη: Πότε απαντά στις κατηγορίες ο 55χρονος

Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο παρουσιάστηκε σήμερα 24 Σεπτεμβρίου ο 55χρονος ύποπτος για την απόπειρα φόνου σε βάρος 41χρονου στην Αμαργέτη της Πάφου που διαπράχθηκε στις 5 Ιουλίου.Το Δικαστήριο όρισε την υπόθεση στις 7 Νοεμβρίου προκειμένου ο ύποπτος να απαντήσει στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο, σήμερα, ο 55χρονος κατηγορείται ότι στις 5 Ιουλίου στην τοποθεσία «Φούρνοι», στο χωριό Αμαργέτη της επαρχίας Πάφου, αποπειράθηκε παράνομα με τη χρήση πυροβόλου όπλου κατηγορίας Γ8 να επιφέρει τον θάνατο σε 41χρονο από την Λεμεσό.

Επίσης ο 55χρονος, φέρεται να μετέφερε πυροβόλο όπλο κατηγορίας Γ 8 εντός της Δημοκρατίας, κατά την διάρκεια κλειστής περιόδου για το κυνήγι και χωρίς την άδεια του Αρχηγού Αστυνομίας.  

Στην σημερινή δικάσιμο δόθηκε από την πλευρά της Δημοκρατίας νέο μαρτυρικό υλικό στον δικηγόρο υπεράσπισης του 55χρονου, Χρίστο ΧατζηΛοΐζου, ο οποίος ζήτησε χρόνο για να απαντήσει. Η Κατηγορούσα Αρχή που εκπροσωπήθηκε από τον Ανώτερο Δικηγόρο της Δημοκρατίας Ανδρέα Χατζηκύρου δεν έφερε ένσταση και ζήτησε όπως ο κατηγορούμενος παραμείνει υπό κράτηση.

Στο αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής δεν έφερε ένσταση ο συνήγορος υπεράσπισης του 55χρονου, προσθέτοντας ωστόσο ότι λόγω προβλημάτων υγείας του πελάτη του επιφυλάσσεται να υποβάλλει σχετικό αίτημα στο μέλλον και έθεσε θέμα ιατρικής φροντίδας του πελάτη του.

Η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε από το Κακουργιοδικείο Πάφου στις 7 Νοεμβρίου του 2025 για να απαντήσει ο κατηγορούμενος στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την Αστυνομία ο 55χρονος, κάτοικος Αμαργέτης, διατηρεί ακίνητο κοντά στην περιουσία του θύματος με τον οποίο φέρεται να είχαν διαφορές ως προς τα σύνορα των τεμαχίων.

Το περιστατικό συνέβη στις 21:45 του Σαββάτου, στις 5 Ιουλίου, όταν λήφθηκε πληροφορία, ότι στον κύριο δρόμο του χωριού Αμαργέτη, στην επαρχία Πάφου, εντοπίστηκε τραυματισμένο πρόσωπο.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν άμεσα στη σκηνή, όπου εντόπισαν τον 41χρονο, ο οποίος έφερε τραύμα στην κοιλιακή χώρα, που φαινόταν να προκλήθηκε από πυροβολισμό με κυνηγετικό όπλο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου νοσηλεύτηκε στην ΜΕΘ του ΓΝ Λευκωσίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καταγγελία μητέρας στο «Τ»: Απέβαλαν μαθητές γιατί έκριναν ότι τα παντελόνια τους δεν ήταν… σχολικά - «Έλυσαν όλα τα άλλα προβλήματα και τους φταίνε τα μωρά;»
Γνωστό αρτοποιείο «κατέβασε ρολά» μετά από 10 χρόνια λειτουργίας - «Ήταν τιμή μας να σας εξυπηρετούμε»
Ψάχνεις διακοπές για τα Χριστούγεννα; Αυτές είναι οι καλύτερες αγορές στην Ευρώπη – Πότε ανοίγουν
Έδωσε γενναία μάχη ο Λοχίας Λουκάς Μούσουλλου: Συγκινούν τα μηνύματα - «Η απώλειά του είναι ανυπολόγιστη» - Πότε θα γίνει η κηδεία
Ανοίγουν οι αιτήσεις για επιδότηση παιδιών 4 – 4,5 ετών: Κάλυψη έως και 100% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια
Στη γειτονιά των αγγέλων η Νίκη Μαυρίκιου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Πανό… wars: Συνεχίζεται το σήριαλ στη Δρομολαξία - Πήρε σειρά άλλος γείτονας με άκρως καυστικό μήνυμα - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: «Βροχή» από καταγγελίες στην Υπηρεσία Θήρας - Πολίτες δεν κοιμούνται λόγω συσκευών με ήχους για ορτύκια

 24.09.2025 - 15:31
Επόμενο άρθρο

Επιστήμονας έχει προβλέψει το τέλος του κόσμου - Η ακριβής ημερομηνία που πλησιάζει

 24.09.2025 - 15:42
Συντεχνίες για ΑΤΑ: Δίνουν «παράθυρο ευκαιρίας» στην Κυβέρνηση μέχρι την Παρασκευή - «αν χρειαστεί θα κλιμακώσουμε τα μέτρα»

Συντεχνίες για ΑΤΑ: Δίνουν «παράθυρο ευκαιρίας» στην Κυβέρνηση μέχρι την Παρασκευή - «αν χρειαστεί θα κλιμακώσουμε τα μέτρα»

Ολοκληρώθηκε η Πανσυνδικαλιστική συνάντηση των συντεχνιών και λήφθηκαν συγκεκριμένες αποφάσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συντεχνίες για ΑΤΑ: Δίνουν «παράθυρο ευκαιρίας» στην Κυβέρνηση μέχρι την Παρασκευή - «αν χρειαστεί θα κλιμακώσουμε τα μέτρα»

Συντεχνίες για ΑΤΑ: Δίνουν «παράθυρο ευκαιρίας» στην Κυβέρνηση μέχρι την Παρασκευή - «αν χρειαστεί θα κλιμακώσουμε τα μέτρα»

  •  24.09.2025 - 12:42
Καταγγελία μητέρας στο «Τ»: Απέβαλαν μαθητές γιατί έκριναν ότι τα παντελόνια τους δεν ήταν… σχολικά - «Έλυσαν όλα τα άλλα προβλήματα και τους φταίνε τα μωρά;»

Καταγγελία μητέρας στο «Τ»: Απέβαλαν μαθητές γιατί έκριναν ότι τα παντελόνια τους δεν ήταν… σχολικά - «Έλυσαν όλα τα άλλα προβλήματα και τους φταίνε τα μωρά;»

  •  24.09.2025 - 14:03
Την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη ο Τατάρ - Συναντήσεις Ονάρ με χώρες μέλη ΗΕ

Την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη ο Τατάρ - Συναντήσεις Ονάρ με χώρες μέλη ΗΕ

  •  24.09.2025 - 14:01
Επ. Νομικών: Στην Ολομέλεια το πρώτο σκέλος της μεταρρύθμισης για την Ελεγκτική Υπηρεσία - Στο στόχαστρο το Ελεγκτικό Συμβούλιο

Επ. Νομικών: Στην Ολομέλεια το πρώτο σκέλος της μεταρρύθμισης για την Ελεγκτική Υπηρεσία - Στο στόχαστρο το Ελεγκτικό Συμβούλιο

  •  24.09.2025 - 14:44
Νέα παρέμβαση του Πρέσβη της Παλαιστίνης μετά την ανακοίνωση του ΔΗΣΥ – «Δεν παρεμβαίνουμε σε εσωτερικές υποθέσεις»

Νέα παρέμβαση του Πρέσβη της Παλαιστίνης μετά την ανακοίνωση του ΔΗΣΥ – «Δεν παρεμβαίνουμε σε εσωτερικές υποθέσεις»

  •  24.09.2025 - 14:53
VIDEO: «Βροχή» από καταγγελίες στην Υπηρεσία Θήρας - Πολίτες δεν κοιμούνται λόγω συσκευών με ήχους για ορτύκια

VIDEO: «Βροχή» από καταγγελίες στην Υπηρεσία Θήρας - Πολίτες δεν κοιμούνται λόγω συσκευών με ήχους για ορτύκια

  •  24.09.2025 - 15:31
VIDEO: Συγκινητικό: Το τραγούδι «Αντριάνα» που έγραψε ο Χρήστος Μιχάλαρος έγινε βιντεοκλίπ - «Ένας φόνος χωρίς δικαιοσύνη στην Κύπρο της συγκάλυψης»

VIDEO: Συγκινητικό: Το τραγούδι «Αντριάνα» που έγραψε ο Χρήστος Μιχάλαρος έγινε βιντεοκλίπ - «Ένας φόνος χωρίς δικαιοσύνη στην Κύπρο της συγκάλυψης»

  •  24.09.2025 - 15:45
Επιστήμονας έχει προβλέψει το τέλος του κόσμου - Η ακριβής ημερομηνία που πλησιάζει

Επιστήμονας έχει προβλέψει το τέλος του κόσμου - Η ακριβής ημερομηνία που πλησιάζει

  •  24.09.2025 - 15:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα