Επιστήμονας έχει προβλέψει το τέλος του κόσμου - Η ακριβής ημερομηνία που πλησιάζει

 24.09.2025 - 15:42
Επιστήμονας έχει προβλέψει το τέλος του κόσμου - Η ακριβής ημερομηνία που πλησιάζει

Ένας επιστήμονας είχε αποκαλύψει κάποτε την ακριβή ημερομηνία που πίστευε ότι θα τελείωνε ο κόσμος, προβλέποντας ότι οι μελλοντικές γενιές θα «συνθλιβούν μέχρι θανάτου». Η ημερομηνία αυτή πλησιάζει, καθώς η πρόβλεψη είναι για το 2026.

Το τέλος του κόσμου είναι κάτι που απασχολεί αρκετούς ανθρώπους, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που προετοιμάζονται για ένα τέτοιο σενάριο. Για παράδειγμα, πρόσφατα, δεν ήταν λίγοι αυτοί που πούλησαν τα σπίτια και τα υπάρχοντά τους και άρχισαν να προετοιμάζονται για το τέλος του κόσμου, μετά από μια προφητεία, σύμφωνα με την οποία αυτό θα ερχόταν στις 23 ή 24 Σεπτεμβρίου 2025.

Τελικά η τελευταία αυτή πρόβλεψη για την «Αποκάλυψη» μπήκε στο αρχείο της μακράς λίστας προφητειών καταστροφής του κόσμου που (ευτυχώς) δεν επιβεβαιώθηκαν. Υπάρχει, ωστόσο, μια ακόμα πρόβλεψη για το τέλος του κόσμου, με την ημερομηνία που έχει δοθεί να πλησιάζει.

Η εξίσωση της Αποκάλυψης

Τo 1960 ο Αυστριακός επιστήμονας Χάιντς φον Φέρστερ δημοσίευσε μια μελέτη που ισχυριζόταν ότι περιείχε την «εξίσωση της συντέλειας» (doomsday equation), η οποία θα μπορούσε να προσδιορίσει τη στιγμή που η ανθρωπότητα θα εξαφανιζόταν και ο κόσμος θα τελείωνε.

Το έκανε αυτό προβλέποντας τα ποσοστά αύξησης του πληθυσμού, αναφέροντας ότι δεν θα μας εξάλειφε κάποια καταστροφή, είτε φυσική είτε ανθρωπογενής. Η μελέτη του Φέρστερ έδειχνε ότι στις επόμενες δεκαετίες θα υπήρχαν δισεκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι που θα ασκούσαν πίεση στην ικανότητα του πλανήτη να τους συντηρήσει. «Τα δισέγγονα των δισέγγονών μας δεν θα πεθάνουν από την πείνα», είχε πει ο επιστήμονας για τις προβλέψεις του. «Θα συνθλιβούν μέχρι θανάτου».

Η ημερομηνία που πλησιάζει

Ο φον Φέρστερ προέβλεψε ότι ο κόσμος θα τελείωνε όταν θα έφτανε το «2026.9», δηλαδή στις 13 Νοεμβρίου 2026. Υπολόγιζε ότι εκείνη θα ήταν η στιγμή που «ο έξυπνος πληθυσμός θα αυτοεξοντωθεί», καθώς θα υπήρχαν τόσοι πολλοί άνθρωποι που τελικά θα φτάναμε σε άπειρα επίπεδα ανθρωπότητας. Εκείνη την ημέρα, ο ανθρώπινος πληθυσμός θα έφτανε στη «δημογραφική ιδιομορφία» (demographic singularity) και θα κατέρρεε από το υψηλότερο επίπεδο στο μηδέν.

Όλα αυτά ακούγονται αρκετά ζοφερά, αν και απέχουμε μόλις πάνω από έναν χρόνο από την πρόβλεψή του. Η ιδέα ότι θα υπάρχουν άπειροι άνθρωποι χωρίς χώρο ο ένας για τον άλλον δεν φαίνεται να έχει πραγματοποιηθεί ακόμα και ακούγεται σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Αν και οι προβλέψεις του για το τέλος του κόσμου όπως όλα δείχνουν είναι πρακτικό αδύνατο να επαληθευτούν στις 13 Νοεμβρίου 2026, η «εξίσωση της συντέλειας» σχετικά με την αύξηση του πληθυσμού αποδείχθηκε εντυπωσιακά ακριβής στην παρακολούθηση της ανόδου του παγκόσμιου πληθυσμού κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

