ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO: Συγκινητικό: Το τραγούδι «Αντριάνα» που έγραψε ο Χρήστος Μιχάλαρος έγινε βιντεοκλίπ - «Ένας φόνος χωρίς δικαιοσύνη στην Κύπρο της συγκάλυψης»

 24.09.2025 - 15:45
VIDEO: Συγκινητικό: Το τραγούδι «Αντριάνα» που έγραψε ο Χρήστος Μιχάλαρος έγινε βιντεοκλίπ - «Ένας φόνος χωρίς δικαιοσύνη στην Κύπρο της συγκάλυψης»

Το τραγούδι σε στίχους του γνωστού δημοσιογράφου και ποιητή Χρήστου Μιχάλαρου και σε μουσική και ερμηνεία Κούλη Θεοδώρου που συγκίνησε το παγκύπριο έγινε βιντεοκλίπ.

Το τραγούδι αφιερωμένο προς την Ανδριάνα, τη μητέρα του Θανάση Νικολάου που έφυγε νωρίς.

Σε ανάρτησή του, ο γνωστός δημοσιογράφος γράφει «ένα τραγούδι για τον Θανάση Νικολάου. Ένα τραγούδι για τη μάνα. Ένας φόνος χωρίς δικαιοσύνη στην Κύπρο της συγκάλυψης. Όσα χρόνια κι αν έχουν περάσει, η μνήμη δεν έχει παγώσει. Ο παλμός από το κορμί του παιδιού πέρασε στην μάνα και από τη μάνα σε ολόκληρη την κοινωνία. Ένας αγώνας που από προσωπικός κατάφερε να γίνει μαζικός και μια αλήθεια που πόντο-πόντο ανατέλλει. Ο Θανάσης Νικολάου από θύμα, έγινε ιδέα και φωτίζει κάθε άνθρωπο που πάει να λυγίσει μπροστά στη μυϊκή μάζα της συνενοχής. Ο Θανάσης είμαστε κι εσύ κι εγώ κι όλοι εμείς».

Στο βιντεοκλίπ συμμετέχουν οι παιδικές χορωδίες του Δήμου Λευκωσίας και της Ανθής Παπαφιλίππου.

Δείτε το βίντεο

