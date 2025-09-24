Βουλευτικές 2026: Νέα απόσυρση υποψηφιότητας από τον ΔΗΣΥ - Συμπληρώνεται το ψηφοδέλτιο για τη Λευκωσία

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Καράμανος αναφέρει πως έλαβε την απόφαση «αντιλαμβανόμενος την κρισιμότητα των επικείμενων εκλογών» και με γνώμονα «το συμφέρον και την ενότητα της παράταξης». Όπως εξηγεί, στόχος της κίνησης αυτής είναι να διευκολυνθεί η διαδικασία κατάρτισης του ψηφοδελτίου και να αποφευχθούν εσωκομματικές εκλογές.

Η απόσυρση του κ. Καράμανου έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση αποχώρησης του Κώστα Γαβριηλίδη από την κούρσα για το ίδιο ψηφοδέλτιο, γεγονός που δημιουργεί νέα δεδομένα για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου του ΔΗΣΥ στην πρωτεύουσα.

«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός πρέπει να προχωρήσει ενωμένος και δυνατός απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις», σημειώνει καταληκτικά ο κ. Καράμανος στην ανάρτησή του.