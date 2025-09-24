Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέο νομοσχέδιο «φωτιά» – Δεκαπλασιάζονται οι ποινές για τα παράνομα πυροτεχνήματα

 24.09.2025 - 18:28
Νέο νομοσχέδιο «φωτιά» – Δεκαπλασιάζονται οι ποινές για τα παράνομα πυροτεχνήματα

Το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης που αφορά την βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου και την αυστηροποίηση των ποινών για την παράνομη ρίψη πυροτεχνημάτων, εξέτασε την Τετάρτη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, είπε ότι συζητούν το θέμα των πυροτεχνημάτων εδώ και πολλά χρόνια, ενώ αναφερόμενος στο τροποποιητικό σχέδιο, είπε ότι «μεταφέρει την ευθύνη της επίβλεψης την ώρα της ρίψης των πυροτεχνημάτων στην Αστυνομία, η οποία λειτουργεί 24 ώρες και μπορεί να ελπίζουμε για άμεση δράση».

«Υπάρχουν προβλήματα αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζει αυτός που κάνει τις παρανομίες ότι αυτή την στιγμή το πρόστιμο μεγάλωσε και μπορεί να τον παραλάβει η Αστυνομία. Την άδεια για ρίψη πυροτεχνημάτων θα την παίρνεις από την Υπηρεσία Μεταλλείων όπως πάντα» είπε, ενώ για τα θέματα επίβλεψης - ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες που γίνεται η ρίψη των πυροτεχνημάτων - ανέφερε ότι θα δρα η Αστυνομία. «Είναι θέμα το να έχεις αποτρεπτική ποινή και ότι θα υπάρχει άμεση αντίδραση», συμπλήρωσε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, σε δηλώσεις του είπε ότι η παράνομη και επικίνδυνη ανεξέλεγκτη ρίψη πυροτεχνημάτων ταλαιπωρεί ανθρώπους, ζώα αλλά και ελλοχεύει τεράστιους κινδύνους για το φυσικό περιβάλλον από την πρόκληση πυρκαγιών.

«Μετά από χρόνια συζητήσεων στην Επιτροπή Περιβάλλοντος σήμερα συζητήσαμε το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης που αφορά την βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου και την αυστηροποίηση των ποινών για την παράνομη ρίψη πυροτεχνημάτων», πρόσθεσε.

Το νομοσχέδιο, είπε ο κ. Αλαμπρίτης, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση καθώς  αυξάνει τις ποινές για τους παραβάτες, παραχωρεί εξουσία στον Αρχηγό της Αστυνομίας να προχωρεί σε ελέγχους, μεταφέρει την ευθύνη όχι μόνο στον δράστη αλλά και στον ιδιοκτήτη του χώρου ή στον διοργανωτή της εκδήλωσης όπου γίνεται η παράνομη ρίψη.

Θεωρούμε ότι με το πλαίσιο, μπορεί επιτέλους να ελεγχθεί και να βελτιωθεί αυτή η ανεπίτρεπτη κατάσταση της παράνομης ρίψης πυροτεχνημάτων, συμπλήρωσε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρίστος Ορφανίδης, σε δηλώσεις του είπε ότι το πρόβλημα προκαλεί αναστάτωση σε ολόκληρη την Κύπρο με την ανεξέλεγκτη χρήση των πυροτεχνημάτων.

Με το νομοσχέδιο, συνέχισε, καταπολεμούμε την παρανομία και την ανάσταση σε πολλές περιοχές στην Κύπρο, με κίνδυνο, πολλές φορές, την έκρηξη πυρκαγιών. Είπε ότι αυτό που επιδιώκεται είναι να υπάρχουν πιο αυστηρές ποινές όσον αφορά τον ιδιοκτήτη και τον διαχειριστή του χώρου που φιλοξενεί μια εκδήλωση και αυτές να είναι αποτρεπτικές. «Οι ποινές αυτές θα δεκαπλασιαστούν από τις υφιστάμενες ποινές οι οποίες υπάρχουν» είπε και αναφέρθηκε στην ανάγκη για αποτελεσματικότερο έλεγχο των διοργανωτών και όσων διαθέτουν χώρους για εκδηλώσεις.

Την απόφασή τους για κλιμάκωση των μέτρων σε περίπτωση που αυτό κριθεί σκόπιμο, ανακοίνωσαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μετά την πανσυνδικαλιστική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στα γραφεία της ΣΕΚ, στη Λευκωσία, σε σχέση με το θέμα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ATA). Οι συντεχνίες θα έχουν συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας την Παρασκευή.

