ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλλαγές στον ορίζοντα: Θα μετρά επιτέλους η εμπειρία για την ανέλιξη καθηγητών Τεχνικής Εκπαίδευσης;

 24.09.2025 - 17:29
Αλλαγές στον ορίζοντα: Θα μετρά επιτέλους η εμπειρία για την ανέλιξη καθηγητών Τεχνικής Εκπαίδευσης;

Το θέμα της αναγνώρισης της επαγγελματικής πείρας καθηγητών τεχνικής εκπαίδευσης για σκοπούς προαγωγής, συζήτησε την Τετάρτη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, είπε πως θεωρούν χρήσιμο και παιδαγωγικά ωφέλιμο αυτή να θεσμοθετηθεί.

«Αναμένουμε το Υπουργείο Παιδείας να έρθει σε διαβούλευση, σε συνεννόηση με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και να καταθέσει στη Βουλή σχετικούς κανονισμούς το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, Αλέκος Τρυφωνίδης, σε δηλώσεις του είπε ότι στη σημερινή συνεδρία εξέτασαν ένα ζήτημα μείζονος σημασίας που έχουν εγγράψει μαζί με άλλους συναδέλφους, ως προς «την αναγνώριση της επαγγελματικής πείρας των καθηγητών Τεχνικής Εκπαίδευσης για σκοπούς προαγωγής». Σημειώνεται πως, πέραν του κ. Τρυφωνίδη το θέμα εξετάστηκε κατόπιν εισήγησης των Βουλευτών Γιώργου Κάρουλλα, Μάριου Μαυρίδη, Πρόδρομου Αλαμπρίτη, Μιχάλη Γιακουμή, Παύλου Μυλωνά και Χρύσανθου Σαββίδη.

«Η ανάγκη για ισότιμη μεταχείριση, αναγνώριση και αξιοποίηση της επαγγελματικής εμπειρίας των εκπαιδευτικών του τεχνικού κλάδου είναι διαχρονική και εξαιρετικά επίκαιρη. Δυστυχώς, το πρόβλημα αυτό ταλανίζει την Τεχνική Εκπαίδευση εδώ και δεκαετίες, δημιουργώντας αίσθημα αδικίας και άνισης αντιμετώπισης μεταξύ των εκπαιδευτικών. Ειδικά τώρα σε μια περίοδο που δίνουμε εξαιρετική σημασία στην ανάπτυξη της Τεχνικής Εκπαίδευσης για να ικανοποιεί τις ανάγκες της βιομηχανίας και της οικονομίας του τόπου», πρόσθεσε ο κ. Τρυφωνίδης.

Σήμερα, συνέχισε ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, παρά την ύπαρξη των Κανονισμών του 2019 για την αναγνώριση υπηρεσίας, προϋπηρεσίας και τεχνικής πείρας και τις πρόνοιες του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, εξακολουθούν να υφίστανται ασάφειες και στρεβλώσεις στον τρόπο με τον οποίο μοριοδοτείται η επαγγελματική εμπειρία.

«Ο διαχωρισμός της μοριοδότησης σε «βιομηχανική» και «εκπαιδευτική» πείρα οδηγεί συχνά σε παραγκωνισμό της πραγματικής επαγγελματικής συνεισφοράς των καθηγητών Τεχνικής Εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια αναχρονιστική προσέγγιση, που δεν ανταποκρίνεται ούτε στις σύγχρονες ανάγκες του εκπαιδευτικού μας συστήματος ούτε στο πνεύμα δικαιοσύνης και αξιοκρατίας που πρέπει να διέπει τις διαδικασίες ανέλιξης και προαγωγής», σημείωσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι ως ΔΗΠΑ-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, χαιρετίζουν τη θετική πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει στις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις για εκπόνηση κανονισμών, τις οποίες έχουν ζητήσει να τους αποσταλούν εντός των επόμενων 2-3 εβδομάδων, και εκφράζουν τη βούληση τους  να συμβάλουν με ουσιαστικό, τεκμηριωμένο και εποικοδομητικό τρόπο στη διαμόρφωση μιας λύσης. Λύσης που θα αποκαθιστά την αδικία, θα αναγνωρίζει ισότιμα την τεχνική εμπειρία και θα ενισχύει την Τεχνική Εκπαίδευση της Κύπρου.

«Προτεραιότητά μας παραμένει η διασφάλιση ενός δίκαιου και αξιοκρατικού εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο θα αξιοποιεί πλήρως τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία των λειτουργών του, προς όφελος των μαθητών, της κοινωνίας και της οικονομίας», κατέληξε.

Την απόφασή τους για κλιμάκωση των μέτρων σε περίπτωση που αυτό κριθεί σκόπιμο, ανακοίνωσαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μετά την πανσυνδικαλιστική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στα γραφεία της ΣΕΚ, στη Λευκωσία, σε σχέση με το θέμα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ATA). Οι συντεχνίες θα έχουν συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας την Παρασκευή.

