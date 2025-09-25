Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

«Ασπίδα» για την καρδιά: Τρεις τροφές – λιχουδιές που ρίχνουν την πίεση - Δεν θα το πιστεύεις

 25.09.2025 - 07:00
Τρεις νόστιμες τροφές που δεν ανεβάζουν την πίεση - και είναι πεντανόστιμες.

Προσέχετε την καρδιά σας; Η διατροφή σας δεν χρειάζεται να είναι «άνοστη»! Πολλές τροφές που απολαμβάνουμε καθημερινά προσφέρουν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά και ενώσεις που συμβάλλουν στη διατήρηση φυσιολογικών τιμών πίεσης. Δείτε τρεις νόστιμες επιλογές που δεν ανεβάζουν την πίεση και αξίζει να βάλετε στο πιάτο σας:

1. Μαύρη σοκολάτα

Η μαύρη σοκολάτα είναι πλούσια σε φλαβανόλες, φυτικές ενώσεις που βοηθούν τα αιμοφόρα αγγεία να χαλαρώνουν και να διευρύνονται, μειώνοντας έτσι την πίεση στο εσωτερικό τους.

Έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωση μαύρης σοκολάτας μπορεί να μειώσει τόσο τη συστολική όσο και τη διαστολική πίεση, ιδιαίτερα σε άτομα με αυξημένες τιμές.

Pro tip: Για μεγαλύτερο όφελος, προτιμήστε σοκολάτα με τουλάχιστον 70% κακάο και καταναλώστε τη με μέτρο. Από τις πιο γευστικές τροφές.

2. Φράουλες

Οι φράουλες δεν είναι μόνο δροσιστικές και γλυκές, αλλά αλλά από τις τροφές που είναι και γεμάτες ευεργετικές ουσίες. Περιέχουν φλαβονοειδή που υποστηρίζουν την καλή κυκλοφορία του αίματος. Είναι επίσης πλούσιες σε βιταμίνη C (ισχυρό αντιοξειδωτικό) και βιταμίνη Β9 (φυλλικό οξύ) που υποστηρίζει τον σχηματισμό ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Επιπλέον, οι φυτικές ίνες και το κάλιο που περιέχουν βοηθούν στην εξισορρόπηση του νατρίου και στη χαλάρωση των αρτηριών. Απολαύστε τις φρέσκες σε γιαούρτι, σαλάτες ή smoothies.

3. Ελβετικό τυρί

Δεν χρειάζεται να αποκλείσετε το τυρί από τη διατροφή σας για να προστατεύσετε την καρδιά. Το μυστικό είναι να επιλέγετε το σωστό είδος και να προσέχετε την ποσότητα. Το ελβετικό τυρί (Έμενταλ) ξεχωρίζει επειδή έχει χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο σε σχέση με άλλα τυριάερίπου 53 mg ανά 28 γρ.).

Παρέχει επίσης ασβέστιο για καλή λειτουργία καρδιάς και μυών, ενώ οι βιοενεργές πεπτιδικές ενώσεις που περιέχει μπορεί να συμβάλλουν στη χαλάρωση των αιμοφόρων αγγείων. Τέλος, είναι σχετικά χαμηλό σε θερμίδεςερίπου 111 ανά 28 γρ.).

Η ισορροπία είναι το κλειδί

Μια διατροφή με χαμηλή περιεκτικότητα κορεσμένων λιπαρών αλλά πλούσια σε δημητριακά ολικής αλέσεως, φρούτα, λαχανικά και γαλακτοκομικά χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά μπορεί να συμβάλλει στην μείωση της υπέρτασης.

Παραδείγματα διατροφικών προγραμμάτων που μπορούν να σας βοηθήσουν είναι η δίαιτα DASH αλλά και η μεσογειακή διατροφή.

Επιπλέον, η απώλεια βάρους μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση. Ακόμη και μια μέτρια απώλεια βάρους μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη. Μάλιστα, η απώλεια 10 κιλών μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της πίεσης κατά 5-20 mmHg.

Η επιστήμη δείχνει ξεκάθαρα ότι οι αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να μειώσουν την πίεση εξίσου με τη φαρμακευτική αγωγή. Το δύσκολο, φυσικά, είναι να τις εφαρμόσεις σταθερά. Πόσες φορές δεν έχουμε υποσχεθεί στον εαυτό μας «θα φάω υγιεινά» και λίγες ώρες μετά έχουμε πέσει με τα μούτρα στα γλυκά;

Κι ενώ όλα αυτά είναι σημαντικά, μην προσπαθήσετε να τα αλλάξετε δραστικά και ταυτόχρονα. Σε συνεννόηση με το γιατρό σας, θέλετε πρώτα να επικεντρωθείτε σε μία ή δύο πιο σημαντικές τροποποιήσεις, με βάση το τι είναι πιο πιθανό να έχει καλύτερα αποτελέσματα στην υγεία σας.

Πηγή: Vita.gr

Πηγή: Vita.gr

 

