ΔΙΕΘΝΗ

Ο Μακρόν απαντά στον Τραμπ: Η κλιματική αλλαγή δεν είναι «θέμα αντίληψης» αφού «η επιστήμη είναι σαφής»

 25.09.2025 - 07:08
Ο Μακρόν απαντά στον Τραμπ: Η κλιματική αλλαγή δεν είναι «θέμα αντίληψης» αφού «η επιστήμη είναι σαφής»

Η κλιματική αλλαγή και η βιοποικιλότητα δεν είναι «θέματα αντίληψης», αφού «η επιστήμη είναι αρκετά σαφής» επ’ αυτών, δήλωσε χθες Τετάρτη ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, απαντώντας εμμέσως στον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την Τρίτη χλεύασε τις αξιολογήσεις της επιστημονικής κοινότητας για το κλίμα.

«Η επιστήμη πρέπει να εξακολουθήσει να βρίσκεται στο επίκεντρο των παρατηρήσεων και των πολιτικών μας», επέμεινε ο πρόεδρος της Γαλλίας κατά τη διάρκεια μια ειδικής μίνι συνόδου για το κλίμα που διεξήχθη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ).

«Η επιστήμη πρέπει να εξακολουθήσει να βρίσκεται στο επίκεντρο των παρατηρήσεων και των πολιτικών μας»

«Μερικές φορές ακούμε τοποθετήσεις που θα επέτρεπαν να ριζώσει η ιδέα ότι τα ζητήματα του κλίματος ή της βιοποικιλότητας είναι κατά κάποιον τρόπο θέματα αντίληψης, ότι η επιστήμη δεν είναι τόσο σαφής», είπε ο Μακρόν, χωρίς να κατονομάσει κάποιον. «Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η επιστήμη είναι αρκετά σαφής», συμπλήρωσε.

«Σε κάθε περίπτωση, οι δεόντως διαπιστευμένοι επιστήμονες, αναγνωρισμένοι από τους συναδέλφους τους, αφήνουν ελάχιστες αμφιβολίες. Επομένως, ας συνεχίσουμε να βασίζουμε τις αποφάσεις μας στην επιστήμη», τόνισε ο γάλλος πρόεδρος.

«H μεγαλύτερη απάτη»

Ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε τον καθορισμό δεσμευτικών στόχων για τον περιορισμό των εκπομπών μεθανίου, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για προτεραιότητα που θα θέσει στην G7, της οποίας η Γαλλία θα αναλάβει την προεδρία την ερχόμενη χρονιά.

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε την Τρίτη ότι η κλιματική αλλαγή ήταν «η μεγαλύτερη απάτη» σε βάρος του κόσμου.

Πηγή: ΑΠΕ

