Αυτά είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για το ντέρμπι ΑΠΟΕΛ-Απόλλων στο ΓΣΠ

Οι είσοδοι του σταδίου θα ανοίξουν για το κοινό η ώρα 5.30μ.μ.. Προτρέπονται οι φίλαθλοι που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα να προσέλθουν έγκαιρα στο στάδιο, το αργότερο μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, για αποφυγή δικής τους ταλαιπωρίας. Διευκρινίζεται ότι φίλαθλοι που θα φθάσουν αργοπορημένα στο στάδιο, ενδέχεται να εισέλθουν σε αυτό μετά την έναρξη του αγώνα.

Στις εισόδους του σταδίου θα γίνονται αυστηρές έρευνες τόσο από τους επιτηρητές του σταδίου όσο και από την Αστυνομία.

Περαιτέρω θα γίνεται ειδικός έλεγχος στα παιδικά εισιτήρια εισόδου και ενδεχομένως να ζητηθεί η παρουσίαση πολιτικής ταυτότητας.

Όλοι οι εισερχόμενοι στις κερκίδες πρέπει να φέρουν την κάρτα φιλάθλου τους και να την επιδεικνύουν μαζί με το εισιτήριο εισόδου και την ταυτότητα τους.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε φίλαθλος εντοπιστεί χωρίς εισιτήριο εισόδου ή χωρίς κάρτα φιλάθλου δεν θα μπορεί να εισέλθει στο στάδιο. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος θα είναι ενδελεχής με σκοπό την αποτροπή εισόδου σε πρόσωπα που δυνατόν να κατέχουν πλαστές κάρτες φιλάθλου ή εισιτήρια.

ΑΠΟΕΛ

Οι φίλαθλοι του ΑΠΟΕΛ θα καταλάβουν τις δυτικές, ανατολικές και νότιες κερκίδες του σταδίου. Ως εκ τούτου, προτρέπονται να κατευθυνθούν στο στάδιο μέσω του κυκλικού κόμβου του αυτοκινητοδρόμου παρά το Γ.Σ.Π. και της λεωφόρου Ανεξαρτησίας και να σταθμεύσουν τα οχήματα τους στον δυτικό και νότιο χώρο στάθμευσης οχημάτων.

Κατά την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα θα λειτουργήσουν τα δυτικά ταμεία για αγορά εισιτηρίων, για τους φιλάθλους του ΑΠΟΕΛ μόνο. Τα ταμεία θα ανοίξουν η ώρα 5.30μ.μ..

ΑΠΟΛΛΩΝ

Οι φίλαθλοι του ΑΠΟΛΛΩΝ θα καταλάβουν τις βόρειες κερκίδες του σταδίου. Ως εκ τούτου, προτρέπονται να κατευθυνθούν στο στάδιο από τον αυτοκινητόδρομο προς τον κυκλικό κόμβο με τις λεωφόρους Σπύρου Κυπριανού και Καλαμών, στον κυκλικό κόμβο να κατευθυνθούν αριστερά προς τη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού και μέσω της φωτοελεγχόμενης διασταύρωσης με τη λεωφόρο Ιωσήφ Χ΄΄Ιωσήφ (Φώτα Τροχαίας παρά «Ορφανίδη») να κατευθυνθούν αριστερά προς την οδό Δημήτρη Βικέλα και ακολούθως αριστερά προς το στάδιο ΓΣΠ. Στο στάδιο θα μπορούν να σταθμεύσουν τα οχήματά τους στον βόρειο χώρο στάθμευσης οχημάτων.

Τονίζεται σε όλους ότι :

Η είσοδος στο στάδιο επιτρέπεται μόνο σε όσους επιδεικνύουν Κάρτα Φιλάθλου και εισιτήριο του αγώνα

Απαγορεύεται αυστηρώς η μεταφορά στο στάδιο φωτοβολίδων, κροτίδων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων

Απαγορεύεται η μεταφορά και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, τόσο εκτός, όσο και εντός του σταδίου

Απαγορεύεται η μεταφορά πανό πολιτικού, υβριστικού ή άλλου προκλητικού περιεχομένου και ενδυμάτων στα οποία αναγράφονται πολιτικά σύμβολα

Απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων στον περιβάλλοντα χώρο, στους τοίχους του σταδίου και οπουδήποτε αλλού

Απαγορεύεται η είσοδος εντός του σταδίου, φιλάθλων που έχουν στην κατοχή τους σακίδια ώμου και προστατευτικά κράνη μοτοσικλετιστών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέσο που να καλύπτει το πρόσωπο τους

Το σκαρφάλωμα στα κάγκελα του σταδίου δεν επιτρέπεται

Τονίζεται ότι για τη δική τους ασφάλεια και αποφυγή εντάσεων, οι οπαδοί της ομάδας του ΑΠΟΛΛΩΝ ενδέχεται να παραμείνουν στις θέσεις τους στη βόρεια κερκίδα για 20-30 λεπτά μετά το τέλος του αγώνα.

Οποιοδήποτε πρόσωπο δεν ακολουθεί τους πιο πάνω κανόνες μπορεί να εκδιωχθεί από το στάδιο χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να έχει οποιαδήποτε νομική απαίτηση έναντι των αρχών του σταδίου, ακόμα και αν κατέχει νόμιμο εισιτήριο. Επίσης, κινδυνεύει να συλληφθεί και να του επιβληθεί αυστηρό χρηματικό πρόστιμο.

Σημειώνεται ότι η στάθμευση των οχημάτων στον νέο κυκλικό κόμβο του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού παρά το στάδιο ΓΣΠ και στα ερείσματα του αυτοκινητοδρόμου και των δρόμων στην περιοχή του σταδίου απαγορεύεται και οι παραβάτες θα καταγγέλλονται.

Επισημαίνεται ότι η Αστυνομία βρίσκεται στους αθλητικούς χώρους για την προστασία των φιλάθλων. Διευκρινίζεται επίσης ότι θα υπάρχει αστυνομική παρουσία στην περιοχή του σταδίου ΓΣΠ για παροχή τροχαίων διευκολύνσεων στο κοινό, τόσο κατά την προσέλευση όσο και κατά την αποχώρηση των φιλάθλων.

Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Αστυνομία στη Λευκωσία, μπορεί να τηλεφωνεί στον αριθμό 22-802020, ή να επικοινωνεί με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460 και για περιστατικά επείγουσας ανάγκης στον τηλεφωνικό αριθμό 112.