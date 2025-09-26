ΑΤΑ: Ικανοποιημένες οι συντεχνίες από την πολύωρη συνάντηση - Τα βήματα που έγιναν και τι ακολουθεί

Όπως αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, κατά την πολύωρη συνάντηση οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων έλαβαν διευκρινήσεις για το περιεχόμενο του πλαισίου των τεσσάρων παραμέτρων που έθεσε η κυβέρνηση στο τραπέζι, αφήνοντάς τους ικανοποιημένους ως ένα βαθμό.

Αυτό που φαίνεται να επιχείρησε ο Γιάννης Παναγιώτου είναι πείσει τους εταίρους που είχε ενώπιον του, πως η διαμόρφωση των παραμέτρων θα γίνει με τρόπο που θα είναι προς το συμφέρον των εργαζομένων.

Από πλευράς τους οι συνδικαλιστικές οργανώσεις επανατοποθέτησαν τις δικές τους κόκκινες γραμμές και πληροφορίες του Alpha, λένε πως έγινε βήμα μπροστά, ώστε να υπάρξει γεφύρωση στο χάσμα και εν τέλει κατάληξη σε συμφωνία.

Το κλίμα που δημιουργήθηκε επιτρέπει και στις συντεχνίες να βάλουν στην άκρη, τουλάχιστον για τώρα, το χαρτί των απεργιακών μέτρων.

Μετά τη συνάντηση δεν έγιναν δηλώσεις, καθώς συντεχνίες και υπουργός συμφώνησαν να απέχουν από δημόσιες τοποθετήσεις, προς όφελος του κοινωνικού διαλόγου.

«Λογική κατάσταση»

Μελετούμε προληπτικά, όλα τα σενάρια διαμηνύει ο Υπουργός Οικονομικών, αποφεύγοντας να απαντήσει επί της ουσίας για το θέμα της ΑΤΑ.

«Είμαστε προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε προκύψει το οποίο όμως πρέπει να είναι μια λογική κατάληξη που να ικανοποιεί τους εργαζομένους μας αλλά και τις επιχειρήσεις».

Ο διάλογος θα συνεχιστεί, αφού συνεδριάσουν από κοινού οι εκτελεστικές επιτροπές της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ.

Τα αποτελέσματα της 2ας Οκτωβρίου, αναμένει τώρα ο Υπουργός Εργασίας, ώστε να καλέσει εκ νέου και την εργοδοτική πλευρά.

Ο Υπουργός θα προσπαθήσει κατά την επόμενη συνάντηση με τους εργοδότες να διαβουλευθεί ως προς τα σημεία σύγκλισης.

