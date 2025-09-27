Ecommbx
LIKE ONLINE

Οι χειρότερες μάρκες κινητών τηλεφώνων όσον αφορά τις βλάβες: Ποια smartphones είναι πιο αξιόπιστα

 27.09.2025 - 10:55
Ενδιαφέρουσα έρευνα της Which? εξέτασε πάνω από 15.000 smartphones και αποκάλυψε ποιες μάρκες παρουσιάζουν τις περισσότερες και ποιες τις λιγότερες βλάβες με την πάροδο του χρόνου.

Είναι μια απόφαση που πολλοί σκέφτονται για μήνες. Ποιο κινητό τηλέφωνο είναι ιδανικό; Με τις επιλογές να κυμαίνονται από πανάκριβα smartphone μέχρι και πιο απλά/φθηνά, πολλές φορές η μάρκα είναι κάτι που αγχώνει τον καταναλωτή.

Οι ειδικοί της Which? αποκάλυψαν τις καλύτερες και χειρότερες μάρκες ως προς τις βλάβες και αρκετός κόσμος εντυπωσιάστηκε απ' το αποτέλεσμα.

Τα δεδομένα της έρευνας

Η ομάδα ανέλυσε 15.644 smartphones από 14 γνωστές μάρκες, ανάμεσά τους η Apple, η Samsung, η Nokia και η Huawei. Τα αποτελέσματα προκάλεσαν ανησυχία σε όσους σκέφτονται να επενδύσουν σε iPhone ή Samsung, καθώς οι δύο κορυφαίες εταιρείες δεν ήταν στην κορυφή της αξιοπιστίας.

«Οι μάρκες smartphone διαφέρουν αρκετά όσον αφορά την πιθανότητα να εμφανίσουν βλάβες τα πρώτα χρόνια», εξήγησε η Which?. «Και ίσως σας εκπλήξει το πού τοποθετούνται οι πιο δημοφιλείς εταιρείες, Apple και Samsung».


Οι νικητές και οι χαμένοι

Η ανάλυση έδειξε ότι:

Sony και Huawei είχαν τα περισσότερα προβλήματα μετά από έξι χρόνια χρήσης.
OnePlus, Realme και Google αποδείχθηκαν πιο αξιόπιστες, με μόνο 11% βλαβών σε έξι χρόνια.
Samsung και Apple βρέθηκαν «στη μέση», με 13% και 15% αντίστοιχα σε έξι χρόνια.

Η Which? σημείωσε επίσης ότι μόνο το 8% των smartphones εμφανίζει πρόβλημα μέσα στα τρία πρώτα χρόνια, οπότε οι περισσότερες συσκευές παραμένουν σε καλή κατάσταση για αρκετό καιρό.

Οι πιο συχνές βλάβες των smartphones
Η συχνότερη βλάβη ήταν η μπαταρία (29% όλων των αναφορών). Αυτό περιλάμβανε γρήγορη απώλεια φόρτισης ή σημαντική πτώση στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Άλλα συνηθισμένα προβλήματα ήταν η αργή λειτουργία (5%), διάφορα «κολλήματα» (5%), κρασαρίσματα συστήματος (4%), αλλά και προβλήματα με ενημερώσεις λογισμικού (3%).

Αντίθετα, οι δυσλειτουργίες σε αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος ή προσώπου ήταν οι λιγότερο συχνές (λιγότερο από 1%). Το ίδιο ποσοστό αναφέρθηκε για σπάνια περιστατικά όπως υπερθέρμανση, καπνός, ή πλήρης αδυναμία ενεργοποίησης.

Ο ρόλος των ενημερώσεων ασφαλείας

Με τα ποσοστά βλαβών να είναι σχετικά χαμηλά, οι ειδικοί τόνισαν ότι το πραγματικό ζήτημα είναι οι ενημερώσεις ασφαλείας: «Όσο περισσότερο μένει ένα κινητό χωρίς patches ασφαλείας, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος», ανέφερε η Which?.

Οι καλύτεροι κατασκευαστές, όπως η Apple, αλλά και ορισμένα μοντέλα Samsung και Google υποστηρίζουν τα κινητά τους τουλάχιστον για πέντε χρόνια. Οι χειρότεροι σταματούν την υποστήριξη ακόμη και μετά από δύο χρόνια.

Πηγή: gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

