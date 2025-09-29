Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σας αρέσει το φαγητό; Ο Μάριος από το Masterchef έρχεται με ένα ολοκαίνουριο μαγαζί – Το μενού που θα σας συναρπάσει

 29.09.2025 - 09:33
Ο Μάριος Ανδρέου, τον οποίο ο περισσότερος κόσμος γνώρισε μέσα από το Masterchef, έχει ξεχωρίσει με το Train Food Street Gourmet στη Λεμεσό και τις μοναδικές γεύσεις που πρόσφερε στον κόσμο.

Από γύρο πάπιας με σος κουμανταρίας μέχρι churros με αλατισμένη καραμέλα.

Ο Μάριος, επιστρέφει δυναμικά στην Κύπρο. Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, ανοίγει το ολοκαίνουριο του μαγαζί με το όνομα Train Burger, στην οδό Αγίου Ανδρέου. Ο χώρος θυμίζει αυθεντικό street food του εξωτερικού, με τρεις εισόδους που οδηγούν σε έναν πραγματικά ξεχωριστό γευστικό προορισμό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Check In Cyprus, στο μενού συναντάμε επιλογές που δεν υπάρχουν αλλού στην Κύπρο: burger αστακού, στρουθοκαμήλου, μαύρης πάπιας, αλλά και το kleftiko burger που ήδη έχει κλέψει τις εντυπώσεις. Τα φρέσκα βοδινά έρχονται απευθείας από την Αμερική, ενώ το ψωμί παρασκευάζεται από κορυφαίο Γάλλο αρτοποιό, φτάνει ωμό στην Κύπρο και ψήνεται επί τόπου. Όλα τα συνοδευτικά – σάλτσες, πίκλες, λαχανικά – φτιάχνονται καθημερινά, με πρώτες ύλες που προμηθεύουν μικροί Κύπριοι παραγωγοί.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται με μπίρες κυπριακών ζυθοποιιών όπως Pivo, Best και ΚΕΟ, καθώς και δύο διεθνείς επιλογές, All Day και Estrella. Στα γλυκά, ξεχωρίζουν τα περίφημα american cookies του Le Marais από τη Λευκωσία, ενώ σύντομα θα προστεθούν και νέες δημιουργίες.

Και για όσους ακολουθούν πιο συγκεκριμένη διατροφή, ο Μάριος δημιούργησε ένα vegan burger με ινδικό φρούτο, που ήδη εντυπωσιάζει όσους το έχουν δοκιμάσει, συνδυάζοντας πλούσια γεύση με υψηλή θρεπτική αξία.

Αν σας αρέσει το φαγητό, σίγουρα πρέπει να δοκιμάσετε αυτά τα πιάτα.

 

*Με πληροφορίες από το Check in Cyprus

Λετυμπιώτης: «Σημαντική η προσωπική δέσμευση του Γκουτέρες και η αναφορά του στο Κραν Μοντανά»

Λετυμπιώτης: «Σημαντική η προσωπική δέσμευση του Γκουτέρες και η αναφορά του στο Κραν Μοντανά»

Τη σημασία της προσωπικής δέσμευσης του ΓΓ του ΟΗΕ στο Κυπριακό και την αναφορά του για επανέναρξη των συνομιλιών στο σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά υπογράμμισε με δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

