Συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου: Για πρώτη φορά ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνει έτοιμος να πιέσει ανοιχτά τον Ισραηλινό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που για πρώτη φορά δείχνει έτοιμος να πιέσει ανοιχτά - μέχρι σύγκρουσης - τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, σκοπεύει να ανακοινώσει συμφωνία μετά το πέρας της συνάντησης, εφόσον υπάρξει συναίνεση.

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει 6 μ.μ. (ώρα Ισραήλ και Ελλάδας), ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου, περίπου δύο ώρες μετά.



Το δίλημμα του Λευκού Οίκου



Σύμφωνα με ανώτερους συμβούλους του Αμερικανού προέδρου, που επικαλείται το Axios, η επιλογή που τίθεται στον Νετανιάχου είναι ξεκάθαρη: αποδοχή του σχεδίου ειρήνης ή δημόσια ρήξη με την Ουάσιγκτον και περαιτέρω διεθνής απομόνωση. Ο Τραμπ δήλωσε ότι το σχέδιό του βρίσκεται στο «τελικό στάδιο» και ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει δώσει την έγκρισή του, ωστόσο οι δημόσιες τοποθετήσεις του Νετανιάχου παραμένουν αμφίσημες.



Εγκρίνουν οι αραβικές χώρες



Σύμβουλος του Τραμπ τόνισε ότι «οι Άραβες έχουν συμφωνήσει σε ποσοστό 100%» και πλέον απομένει η πίεση προς τον Νετανιάχου. Η αμερικανική εκτίμηση είναι ότι, αν ο Ισραηλινός ηγέτης απορρίψει τη συμφωνία, θα θεωρηθεί υπεύθυνος για τη συνέχιση του πολέμου, για την ενίσχυση της Χαμάς και για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα.



Ο Τραμπ μέχρι σήμερα δεν είχε κατηγορήσει δημοσίως τον Νετανιάχου για τη συνέχιση του πολέμου ή για την αδυναμία απελευθέρωσης των ομήρων. Ωστόσο, αυτή τη φορά, σύμφωνα με ορισμένους συνεργάτες του, ενδέχεται να στραφεί εναντίον του. Η υποστήριξη προς το Ισραήλ βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά τόσο στον Λευκό Οίκο όσο και στον πυρήνα της MAGA βάσης, ενώ πολλοί αξιωματούχοι δηλώνουν εξαντλημένοι με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.



Πιέσεις από το περιβάλλον του Τραμπ



Σύμβουλοι έχουν πει στον Αμερικανό πρόεδρο ότι η ειρηνευτική διαδικασία για τη Γάζα αποτελεί δοκιμασία της παγκόσμιας αξιοπιστίας του. Χωρίς ειρήνη, κάθε σχέδιο για τη Μέση Ανατολή θα υπονομευθεί. Την Κυριακή, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, συναντήθηκαν με τον Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη για να γεφυρώσουν τις διαφορές γύρω από το σχέδιο 21 σημείων που έχει καταρτίσει η αμερικανική κυβέρνηση.



Νέα αρχή μετά το ισραηλινό χτύπημα στη Ντόχα



Αν και ακούγεται παράδοξο, η τελευταία πρωτοβουλία για ειρήνη προέκυψε μετά την αποτυχημένη απόπειρα του Ισραήλ να εξοντώσει ηγετικά στελέχη της Χαμάς με πυραυλική επίθεση στο Κατάρ. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με συμβούλους του Τραμπ, είχε ως αποτέλεσμα να ενώσει τον αραβικό κόσμο σε μια κοινή θέση και να δώσει ώθηση για διαπραγματεύσεις.



Στην Ουάσιγκτον, η δυσφορία απέναντι στον Νετανιάχου είναι αυξημένη, με συνεργάτες του Τραμπ να θεωρούν ότι παίρνει επικίνδυνες αποφάσεις για να εξασφαλίσει την πολιτική του επιβίωση και να επηρεάσει τους δικαστές με τους οποίους τίθεται αντιμέτωπος στη χώρα του. Όπως ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος, ο Ισραηλινός πρόεδρος που «εισβάλλει και βομβαρδίζει κάθε χώρα στον χάρτη», καλείται τώρα να διαλέξει ανάμεσα στο όραμα Τραμπ για ειρήνη και στους ακροδεξιούς εταίρους του, που απαιτούν συνέχιση των επιχειρήσεων.



Δυσφορία για την παρέμβαση στην αμερικανική πολιτική σκηνή



Παράλληλα, ο Νετανιάχου προκαλεί δυσφορία με την παρέμβασή του στην αμερικανική εσωτερική πολιτική σκηνή. Την Παρασκευή, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, συναντήθηκε με φιλοϊσραηλινούς συντηρητικούς influencers, ζητώντας στήριξη για τη χώρα του στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν δίστασε, μάλιστα, να επιτεθεί σε επικριτές του, αποκαλώντας τους «παρανοϊκούς» και «παράφρονες», ενώ μπήκε σε αντιπαράθεση και με τον Τάκερ Κάρλσον, που τον κατηγόρησε ότι δηλώνει πως «ελέγχει τον Τραμπ».



Σύμβουλοι του Λευκού Οίκου εκφράζουν ανοιχτά απορία για τη «μανία» του Νετανιάχου με τον διαδικτυακό λόγο στις ΗΠΑ, καλώντας τον να εστιάσει στη Γάζα και όχι στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. «Δεν μας βοηθάει. Δεν βοηθάει το Ισραήλ. Και σίγουρα δεν βοηθάει να κλείσουμε μια ειρηνευτική συμφωνία», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ανώτερος αξιωματούχος.