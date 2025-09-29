Τα είπε με τον ΠτΔ η Πρέσβης των ΗΠΑ - Η προσήλωση στο Κυπριακό στο επίκεντρο

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, η κ. Ντέιβις αναφερόμενη στη συνεργασία των δύο χωρών επεσήμανε τους στρατιωτικούς δεσμούς και τη γενικότερη διμερή σχέση.

«Γίνονται πολλά όσον αφορά τη στρατιωτική μας συνεργασία, την ανάπτυξη της διμερούς μας σχέσης και τις σκέψεις για τα επόμενα βήματα. Ανυπομονώ για μια γεμάτη εβδομάδα συναντήσεων με τους Κύπριους συνομιλητές μου», είπε.

Ανέφερε ότι ήταν «πραγματική χαρά» να επιστρέψει στην Κύπρο, προσθέτοντας ότι παράλληλα κάλυπτε και την αμερικανική πρεσβεία στην Ουκρανία, ενώ συνεχίζει να ηγείται της διπλωματικής αποστολής στη Λευκωσία.

«Είναι πραγματική τιμή να έχω την ευκαιρία να συναντηθώ με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και να μιλήσουμε για την πολύ δυναμική ατζέντα θεμάτων που έχουμε μπροστά μας. Η δουλειά μας συνεχίζεται. Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα στην αμερικανική πρεσβεία που ενισχύει τη σχέση μας», είπε.

Σε ερώτηση για το Κυπριακό μετά τις συναντήσεις στη Νέα Υόρκη, η κ. Ντέιβις σημείωσε ότι η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών δίνει την ευκαιρία στους ηγέτες να έχουν ευρείες συνομιλίες.

«Ένα από τα σπουδαία στοιχεία της Εβδομάδας της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είναι η δυνατότητα να συγκεντρωθούν πολλοί ηγέτες στον ίδιο χώρο, την ίδια στιγμή, και να έχουν μια πραγματικά εκτενή συζήτηση. Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το τι μπορεί να γίνει στο Κυπριακό και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα στις διαπραγματεύσεις. Συνεχίζουμε λοιπόν να μιλάμε γι’ αυτό και να συνεργαζόμαστε πολύ στενά», ανέφερε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ