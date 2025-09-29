Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

Η μουσική ανακουφίζει από τα συμπτώματα της μοναξιάς

 29.09.2025 - 16:06
Η μουσική ανακουφίζει από τα συμπτώματα της μοναξιάς

Το θέμα της μοναξιάς έχει απασχολήσει ψυχολόγους και νευροεπιστήμονες σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τι συμβαίνει στο σώμα μας, όταν νιώθουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Σύμφωνα με νέες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από νευροεπιστήμονες, υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσεις τα συμπτώματα της μοναξιάς. Πώς; Ακούγοντας μουσική!

Ο Στέφεν Χερφ, νευροεπιστήμονας στο Εργαστήριο Μουσικής, Νου και Σώματος στο Ωδείο Μουσικής του Σίδνεϊ, έκανε ένα πείραμα, τα αποτελέσματα του οποίου δημοσιεύτηκαν στο Scientific Reports. Οι ερευνητές ζήτησαν από τους 600 εθελοντές που συμμετείχαν στη διαδικασία, να κλείσουν τα μάτια και να φανταστούν πως ταξιδεύουν σε ένα βουνό. Οι μισοί από αυτούς περιέγραψαν πως άκουγαν και μουσική κατά τη διάρκεια της εκδρομής τους, ενώ οι άλλοι μισοί όχι. Στο επόμενο στάδιο, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να ζωγραφίσουν σε ένα χαρτί τις σκέψεις τους, αποτυπώνοντας λεπτομερώς τις εικόνες που είχαν στο μυαλό τους. Έπειτα, ειδικοί ερμηνευτές σχολίασαν τις ζωγραφιές τους, παραθέτοντας τι συμβολίζει κάθε εικόνα.

Οι νοητικές εικόνες όσων ανθρώπων άκουγαν μουσική κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους ήταν γεμάτες ανθρώπους, συνδέσεις, σχέσεις και δραστηριότητες. Στις περιγραφές τους χρησιμοποιούσαν λέξεις, όπως «φίλος», «παρέα», «μαζί», γεγονός που επιβεβαιώνει την επιθυμία και τον ενθουσιασμό τους για τη συναναστροφή τους με άλλους ανθρώπους. «Το πόρισμα υποδηλώνει πως η μουσική μπορεί πράγματι να επηρεάσει τη σκέψη και αυτό ισχύει είτε για όσους κατανοούσαν τους στίχους των τραγουδιών είτε για όσους όχι. Το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει πως η μουσική είναι μια πολύ καλή παρέα», ανέφερε ο επικεφαλής της έρευνας.

Μπορεί η μουσική να μην αποτελεί λύση για τους ανθρώπους που υποφέρουν από μακροχρόνια μοναξιά, ωστόσο είναι ένας καλός τρόπος να πάψεις να νιώθεις – έστω και για λίγο – μόνος. Η μουσική αυξάνει τα επίπεδα της φαντασίας και εκείνη με τη σειρά της ενεργοποιεί τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Όπως έχει αποδειχθεί επιστημονικά, η μοναξιά μπορεί να είναι εξίσου επιβλαβής για την υγεία με το κάπνισμα, συνεπώς κρίνεται απαραίτητο να ληφθούν μέτρα. Η διαχείριση της μοναξιάς δεν συνδέεται με κάποιο συγκεκριμένο είδος μουσικής. Ο καθένας θα πρέπει να επιλέγει τη μουσική που απολαμβάνει να ακούει, ανεξάρτητα από τις προτιμήσεις των άλλων. Μπορεί για μια μερίδα κόσμου η μουσική να είναι άχρηστη, ωστόσο για τους ανθρώπους που είναι μόνοι, αποτελεί διέξοδο, φάρμακο, παρέα, παρηγοριά.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

