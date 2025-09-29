Νέες κενές θέσεις εργασίας στην Κυβέρνηση – Υψηλή η κλίμακα – Όλες οι πληροφορίες

Οι θέσεις αφορούν:

- Ανώτερος Λειτουργός Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως – Τρεις θέσεις

Αιτήσεις σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία μπορούν να υποβληθούν μόνο από δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν οπουδήποτε στη δημόσια υπηρεσία σε θέση στο αμέσως κατώτερο μισθοδοτικό επίπεδο των επαγγελματικών δομών θέσεων (Κλ. Α9, Α11 και Α12) του κυβερνητικού μισθολογίου.

- Ανώτερος Εκτελεστικός Μηχανικός, Τμήμα Δημοσίων Έργων – Μία θέση

Αιτήσεις σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία μπορούν να υποβληθούν μόνο από δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν οπουδήποτε στη δημόσια υπηρεσία σε θέση στο αμέσως κατώτερο μισθοδοτικό επίπεδο των επαγγελματικών δομών θέσεων (Κλ. Α9, Α11 και Α12) του κυβερνητικού μισθολογίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.