Νέες κενές θέσεις εργασίας στην Κυβέρνηση – Υψηλή η κλίμακα – Όλες οι πληροφορίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέες κενές θέσεις εργασίας στην Κυβέρνηση – Υψηλή η κλίμακα – Όλες οι πληροφορίες

 29.09.2025 - 17:00
Νέες θέσεις εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία ανακοίνωσε το Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας

Οι θέσεις αφορούν:

- Ανώτερος Λειτουργός Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως – Τρεις θέσεις

Αιτήσεις σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία μπορούν να υποβληθούν μόνο από δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν οπουδήποτε στη δημόσια υπηρεσία σε θέση στο αμέσως κατώτερο μισθοδοτικό επίπεδο των επαγγελματικών δομών θέσεων (Κλ. Α9, Α11 και Α12) του κυβερνητικού μισθολογίου.

- Ανώτερος Εκτελεστικός Μηχανικός, Τμήμα Δημοσίων Έργων – Μία θέση

Αιτήσεις σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία μπορούν να υποβληθούν μόνο από δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν οπουδήποτε στη δημόσια υπηρεσία σε θέση στο αμέσως κατώτερο μισθοδοτικό επίπεδο των επαγγελματικών δομών θέσεων (Κλ. Α9, Α11 και Α12) του κυβερνητικού μισθολογίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Στα θετικά αποτελέσματα της πολιτικής της Κυβέρνησης στην οικονομία, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος προεδρεύει απογευματινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο.

