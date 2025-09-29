Σε κίνδυνο τα cryptos – Τι σημαίνει για την αγορά ένα shutdown στις ΗΠΑ

Υπάρχουν τρία βασικά ερωτήματα αυτή τη στιγμή όσον αφορά τη νομοθεσία για τη δομή της αγοράς: Θα εγκρίνει το Κογκρέσο κάποιο νομοσχέδιο; Πότε θα το εγκρίνει; Και πώς θα επηρεάσει η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης αυτή τη διαδικασία;

Πέρα από το Κογκρέσο, ένα shutdown μπορεί να επηρεάσει και τις προσπάθειες των ρυθμιστικών αρχών να ψηφίσουν νόμους, αν και αυτό πιθανόν να μην αποτελεί μεγάλο πρόβλημα προς το παρόν (ανάλογα, φυσικά, με τη διάρκεια της διακοπής).

Προϋπολογισμός

Το Κογκρέσο έχει προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, δηλαδή την Τρίτη, για να περάσει έναν προϋπολογισμό ή τουλάχιστον μια πιστωτική γραμμή που θα διατηρήσει τη λειτουργία της κυβέρνησης.

Οι Ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν τον Λευκό Οίκο, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, αλλά χρειάζονται την υποστήριξη των Δημοκρατικών για να περάσει ο προϋπολογισμός. Ο επικεφαλής μειοψηφίας της Γερουσίας, Τσακ Σούμερ, και ο επικεφαλής μειοψηφίας της Βουλής, Χακίμ Τζέφερις, φαινόταν έτοιμοι να συναντηθούν και να διαπραγματευτούν με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά ο Τραμπ ακύρωσε τη συνάντηση νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα.

Επιπλέον, την Παρασκευή, το Punchbowl News ανέφερε ότι η ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων ενδέχεται να μην επαναφέρει το σώμα σε συνεδρίαση μέχρι να περάσει νομοσχέδιο από τη Γερουσία.

Ένα shutdown θα επιβραδύνει την ψήφιση νομοθεσίας για τη δομή της αγοράς κρυπτονομισμάτων. Οι πιθανότητες να περάσει η νομοθεσία μέσα στο Κογκρέσο και να φτάσει στο γραφείο του προέδρου φέτος είναι ήδη περιορισμένες, ακόμη και χωρίς την απειλή ενός shutdown, σύμφωνα με πολλές πηγές. Μια προγραμματισμένη ακρόαση για το νομοσχέδιο της Επιτροπής Τραπεζών της Γερουσίας μετατέθηκε από την αρχική ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου στα τέλη Οκτωβρίου, ενώ η Επιτροπή Γεωργίας της Γερουσίας δεν έχει ακόμα δημοσιεύσει κανένα σχέδιο νομοθεσίας. Οποιοδήποτε νομοσχέδιο για τη δομή της αγοράς χρειάζεται υποστήριξη και από τις δύο επιτροπές πριν προχωρήσει στη Γερουσία και στη συνέχεια στη Βουλή.

Οι πηγές ανέφεραν ότι εξακολουθούν να αναμένουν πρόοδο τον επόμενο χρόνο, εάν το Κογκρέσο δεν καταφέρει να περάσει το νομοσχέδιο πριν τις 31 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, οι πιθανότητες μειώνονται με ένα shutdown. Το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης συνήθως αντιμετωπίζεται με βραχυπρόθεσμα μέτρα χρηματοδότησης που απλώς μεταθέτουν την αναστάτωση για λίγες εβδομάδες ή μήνες και υπόσχονται μελλοντικούς δεσμούς με το Κογκρέσο.

Εάν η κυβέρνηση «κλείσει», οι επιτροπές της Γερουσίας μπορεί να χρειαστεί να αναβάλουν τα σχέδια για τη διαδικασία markup, δήλωσε η Jessica Martinez, Ανώτερη Διευθύντρια Κυβερνητικών Σχέσεων στην Blockchain Association.

«Παρόλο που υπήρξε καλόπιστη διαπραγμάτευση και από τις δύο πλευρές, ένα shutdown θα παγώσει τις πολιτικές για τα κρυπτονομίσματα», ανέφερε σε δήλωσή της. «Σε κάθε περίπτωση, οι ηγέτες μας στο Κογκρέσο παραμένουν δεσμευμένοι να φέρουν τη διμερή νομοθεσία για τη δομή της αγοράς σε πέρας».

Η Kristin Smith, πρόεδρος του Solana Policy Institute, δήλωσε ότι είναι αισιόδοξη πως η νομοθεσία θα συνεχίσει να λαμβάνει διμερής προσοχή, προσθέτοντας ότι ένα shutdown θα είναι «πισωγύρισμα, αλλά είναι σαφές ότι οι νομοθέτες παραμένουν δεσμευμένοι» στην έγκριση του νομοσχεδίου.

Η γερουσιαστής Kirsten Gillibrand, μιλώντας στο συνέδριο Policy and Regulation του CoinDesk νωρίτερα αυτόν τον μήνα, προσπάθησε να μειώσει τις προσδοκίες ότι το Κογκρέσο έπρεπε να ενεργήσει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, μια προθεσμία που είχε θέσει προηγουμένως ο πρόεδρος της Επιτροπής Τραπεζών της Γερουσίας, Tim Scott.

«Δεν θέλω να βάλω προθεσμία σε τίποτα, γιατί βρισκόμαστε στη μέση των διαπραγματεύσεων για το αν θα έχουμε διακομματικό προϋπολογισμό», είπε. «Το πιο σημαντικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσει τώρα το Κογκρέσο είναι η δημοσιονομική κρίση στις 30 Σεπτεμβρίου. Αυτή είναι μια πολύ πιο σημαντική προθεσμία που αφορά ολόκληρη τη χώρα …».

Οι ρυθμιστικές αρχές ως θετικός καταλύτης

Τα καλά νέα για τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων μπορεί να προέλθουν από τις ρυθμιστικές αρχές. Παρά το γεγονός ότι οι ομοσπονδιακοί ρυθμιστές —η SEC, η CFTC και φορείς του Υπουργείου Οικονομικών— θα πρέπει να σταματήσουν οτιδήποτε μη κρίσιμο, πολλές από τις ongoing διαδικασίες έκδοσης κανόνων έχουν ήδη τεθεί σε κίνηση, με κάποιες να βρίσκονται σε φάση δημόσιας διαβούλευσης.

Ο Didier Lavallee, CEO της καναδικής εταιρείας Tetra Digital, δήλωσε ότι ένα shutdown μπορεί να επηρεάσει την ατζέντα του προέδρου της SEC, Paul Atkins, «σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο», αλλά η δυναμική γύρω από τη χάραξη πολιτικής για τα κρυπτονομίσματα εξακολουθεί να απολαμβάνει διμερής υποστήριξη.

«Έτσι, ενώ μπορεί να υπάρξουν βραχυπρόθεσμες καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα πολιτικής, είναι απίθανο να εκτροχιάσει θεμελιωδώς την πρόοδο μακροπρόθεσμα», ανέφερε.

Πηγή: fortunegreece.com