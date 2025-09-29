Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΕξοικονόμηση ρεύματος: Πέντε πρακτικές συμβουλές για μείωση έως 70% στην κατανάλωση
LIKE ONLINE

Εξοικονόμηση ρεύματος: Πέντε πρακτικές συμβουλές για μείωση έως 70% στην κατανάλωση

 29.09.2025 - 16:33
Εξοικονόμηση ρεύματος: Πέντε πρακτικές συμβουλές για μείωση έως 70% στην κατανάλωση

Μικρές αλλαγές στη χρήση ηλεκτρικών συσκευών μπορούν να μειώσουν σημαντικά την κατανάλωση ρεύματος και να ελαφρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό, πέρα από την επιλογή πιο συμφέροντος τιμολογίου.

Ο ηλεκτρολόγος μηχανολόγος κ. Κατσιμάς, μιλώντας στο ΕΡΤnews, έδωσε πρακτικές οδηγίες για να περιοριστεί η σπατάλη ενέργειας, ξεκινώντας από τη συσκευή που θεωρείται η πιο ενεργοβόρα: τον θερμοσίφωνα.

Οι 5 βασικές συμβουλές

Θερμοσίφωνας: Με τη ρύθμιση του θερμοστάτη από ειδικό στους 50-55°C, η κατανάλωση μειώνεται έως και 35%, κάνοντας τη χρήση του πολύ πιο οικονομική.

Ψυγείο: Τους φθινοπωρινούς μήνες η θερμοκρασία πρέπει να ρυθμίζεται στους 7°C στη συντήρηση και στους -17°C στην κατάψυξη. Το ψυγείο πρέπει να απέχει 5-10 πόντους από τον τοίχο για σωστό αερισμό και να καθαρίζεται τακτικά, ιδιαίτερα στο πίσω μέρος. Επίσης, δεν πρέπει να τοποθετείται δίπλα στην κουζίνα, αλλά να απέχει τουλάχιστον ένα μέτρο.

Κουζίνα: Η εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται τοποθετώντας σκεύη που ταιριάζουν στο μέγεθος των εστιών, ενώ για το ξεπάγωμα τροφίμων προτείνονται συσκευές όπως το airfryer.

Πλυντήριο: Είναι σημαντικό η συσκευή να ανήκει σε ενεργειακή κλάση Α ή Α+++, ώστε να καταναλώνει λιγότερο ρεύμα σε κάθε χρήση.

Καυστήρας πετρελαίου: Απαιτείται ετήσια συντήρηση και καθαρισμός κάθε φθινόπωρο για σωστή λειτουργία και περιορισμό της κατανάλωσης.

Πηγή: newmoney.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εξοικονόμηση ρεύματος: Πέντε πρακτικές συμβουλές για μείωση έως 70% στην κατανάλωση
Νέες κενές θέσεις εργασίας στην Κυβέρνηση – Υψηλή η κλίμακα – Όλες οι πληροφορίες
Σε κίνδυνο τα cryptos – Τι σημαίνει για την αγορά ένα shutdown στις ΗΠΑ
Τα 4 περίεργα σημάδια που δείχνουν ότι γερνάς
Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Τι κατέδειξε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου 34χρονου
Βίντεο: Γυναίκα έβγαλε βόλτα το πόνυ της στο κέντρο της Αθήνας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Λευκός Οίκος: Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα

 29.09.2025 - 16:19
Επόμενο άρθρο

Σε κίνδυνο τα cryptos – Τι σημαίνει για την αγορά ένα shutdown στις ΗΠΑ

 29.09.2025 - 16:46
ΠτΔ: Πλεονασματικός ο προϋπολογισμός του Κράτους - «Περισσότερες δαπάνες για αναπτυξιακά έργα αλλά και για την κοινωνική πολιτική»

ΠτΔ: Πλεονασματικός ο προϋπολογισμός του Κράτους - «Περισσότερες δαπάνες για αναπτυξιακά έργα αλλά και για την κοινωνική πολιτική»

Στα θετικά αποτελέσματα της πολιτικής της Κυβέρνησης στην οικονομία, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος προεδρεύει απογευματινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Πλεονασματικός ο προϋπολογισμός του Κράτους - «Περισσότερες δαπάνες για αναπτυξιακά έργα αλλά και για την κοινωνική πολιτική»

ΠτΔ: Πλεονασματικός ο προϋπολογισμός του Κράτους - «Περισσότερες δαπάνες για αναπτυξιακά έργα αλλά και για την κοινωνική πολιτική»

  •  29.09.2025 - 17:01
Λευκός Οίκος: Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα

Λευκός Οίκος: Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα

  •  29.09.2025 - 16:19
Επιστολή Στεφάνου σε Αρχή κατά της Διαφθοράς: Να εξεταστούν πολιτικές παρεμβάσεις και ο τρόπος λήψης αποφάσεων για Βασιλικό

Επιστολή Στεφάνου σε Αρχή κατά της Διαφθοράς: Να εξεταστούν πολιτικές παρεμβάσεις και ο τρόπος λήψης αποφάσεων για Βασιλικό

  •  29.09.2025 - 12:41
Δημοσκόπηση «Καθημερινής»: Η ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό – Ο μοναδικός που διατηρεί θετική εικόνα

Δημοσκόπηση «Καθημερινής»: Η ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό – Ο μοναδικός που διατηρεί θετική εικόνα

  •  29.09.2025 - 12:44
Νέες κενές θέσεις εργασίας στην Κυβέρνηση – Υψηλή η κλίμακα – Όλες οι πληροφορίες

Νέες κενές θέσεις εργασίας στην Κυβέρνηση – Υψηλή η κλίμακα – Όλες οι πληροφορίες

  •  29.09.2025 - 17:00
Εξοικονόμηση ρεύματος: Πέντε πρακτικές συμβουλές για μείωση έως 70% στην κατανάλωση

Εξοικονόμηση ρεύματος: Πέντε πρακτικές συμβουλές για μείωση έως 70% στην κατανάλωση

  •  29.09.2025 - 16:33
Εκτός Βουλευτικών Εκλογών 2026 ο Χρίστος Χριστόφιας – Ο λόγος που δεν μπαίνει στο ψηφοδέλτιο

Εκτός Βουλευτικών Εκλογών 2026 ο Χρίστος Χριστόφιας – Ο λόγος που δεν μπαίνει στο ψηφοδέλτιο

  •  29.09.2025 - 11:55
Εθελοντική στράτευση γυναικών: Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις, πού να υποβάλετε ενδιαφέρον

Εθελοντική στράτευση γυναικών: Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις, πού να υποβάλετε ενδιαφέρον

  •  29.09.2025 - 10:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα