Εξοικονόμηση ρεύματος: Πέντε πρακτικές συμβουλές για μείωση έως 70% στην κατανάλωση

Ο ηλεκτρολόγος μηχανολόγος κ. Κατσιμάς, μιλώντας στο ΕΡΤnews, έδωσε πρακτικές οδηγίες για να περιοριστεί η σπατάλη ενέργειας, ξεκινώντας από τη συσκευή που θεωρείται η πιο ενεργοβόρα: τον θερμοσίφωνα.

Οι 5 βασικές συμβουλές

Θερμοσίφωνας: Με τη ρύθμιση του θερμοστάτη από ειδικό στους 50-55°C, η κατανάλωση μειώνεται έως και 35%, κάνοντας τη χρήση του πολύ πιο οικονομική.

Ψυγείο: Τους φθινοπωρινούς μήνες η θερμοκρασία πρέπει να ρυθμίζεται στους 7°C στη συντήρηση και στους -17°C στην κατάψυξη. Το ψυγείο πρέπει να απέχει 5-10 πόντους από τον τοίχο για σωστό αερισμό και να καθαρίζεται τακτικά, ιδιαίτερα στο πίσω μέρος. Επίσης, δεν πρέπει να τοποθετείται δίπλα στην κουζίνα, αλλά να απέχει τουλάχιστον ένα μέτρο.

Κουζίνα: Η εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται τοποθετώντας σκεύη που ταιριάζουν στο μέγεθος των εστιών, ενώ για το ξεπάγωμα τροφίμων προτείνονται συσκευές όπως το airfryer.

Πλυντήριο: Είναι σημαντικό η συσκευή να ανήκει σε ενεργειακή κλάση Α ή Α+++, ώστε να καταναλώνει λιγότερο ρεύμα σε κάθε χρήση.

Καυστήρας πετρελαίου: Απαιτείται ετήσια συντήρηση και καθαρισμός κάθε φθινόπωρο για σωστή λειτουργία και περιορισμό της κατανάλωσης.

