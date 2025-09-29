Καιρός: Από το βράδυ οι βροχές – Αν βγείτε πάρτε σακάκι, πέφτει η θερμοκρασία – Μέχρι τα 6 μποφόρ θα «χτυπούν» οι άνεμοι την Τρίτη

Απόψε, στα δυτικά και τα βόρεια θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, ωστόσο στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα προσήνεμα παράλια μέτριοι, 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα ανατολικά παράλια και λίγο ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 21 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο Τρίτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια, ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, τις πρωινές ώρες στο εσωτερικό ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα παράλια μέτριοι, 4 Μποφόρ, για να ενισχυθούν σημαντικά και να καταστούν μέχρι το μεσημέρι γενικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και παροδικά στα νότια μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 27 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη.

Την Τετάρτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις που ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, ενώ στα ορεινά δεν αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας.

Την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή, παροδικά αυξημένες νεφώσεις ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και το ανατολικό μισό του νησιού.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, για να συνεχίσει να κυμαίνεται κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.