Αυτό είναι το νέο στέκι για φοιτητές και όχι μόνο - Από burgers μέχρι βραδιές καραόκε και stand up comedy - Δείτε φωτογραφίες

Το Unidog, η πιο φρέσκια δημιουργία της ομάδας πίσω από το θρυλικό Moondog’s, γεννήθηκε ύστερα από πρόταση του Πανεπιστημίου και μεγάλης εταιρείας, και από την πρώτη στιγμή κέρδισε το στοίχημα: να χαρίσει στους φοιτητές έναν χώρο που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον.

Εναλλακτικό, funky και γεμάτο ενέργεια, το Unidog είναι κάτι παραπάνω από ένα φοιτητικό στέκι. Ο χώρος του είναι γεμάτος με μοναδικά στοιχεία που σε κάνουν να χαμογελάς: φωτιστικά από κορίνες bowling, πίστα skateboard, PlayStation για ατελείωτα παιχνίδια και άνετοι χώροι που σε καλούν να χαλαρώσεις με την παρέα σου. Με έκταση 300 τ.μ. και χωρητικότητα πάνω από 220 άτομα, μιλάμε για έναν πολυχώρο που μπορεί να φιλοξενήσει κάθε διάθεση – από φαγητό και χαλάρωση μέχρι διασκέδαση και events.

Το μενού κρατά τη φιλοσοφία «less is more», με λαχταριστά burgers που φτιάχνονται με προσοχή και ποιότητα, ενώ δεν λείπουν οι επιλογές για vegan και gluten free. Και το καλύτερο; Σύντομα θα προστεθούν δέκα νέα πιάτα που θα απογειώσουν ακόμη περισσότερο την εμπειρία. Στο ποτήρι σου, θα βρεις την πλούσια γκάμα από ποτά και μπίρες του Moondog’s, που πλέον έχουν φέρει τη δική τους υπογραφή και στο Unidog.

Το στέκι λειτουργεί με self service φιλοσοφία, είναι ανοιχτό καθημερινά από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ και –σημαντικό– δεν απευθύνεται μόνο στους φοιτητές. Είναι ανοιχτό σε όλους, δίνοντας στην πόλη μια ολοκαίνουργια πρόταση για φαγητό, ποτό και ψυχαγωγία. Δεν είναι τυχαίο που οι φοιτητές το αγκάλιασαν από την πρώτη μέρα, χαρακτηρίζοντάς το ως μια «ανάσα» στην καθημερινότητά τους.

Και επειδή το Unidog δεν θέλει να μείνει μόνο στο φαγητό, σύντομα θα φιλοξενεί βραδιές καραόκε, stand up comedy και διαγωνισμούς που υπόσχονται να γράψουν ιστορία στην Πανεπιστημιούπολη.

Το Unidog είναι ήδη κάτι παραπάνω από ένα μαγαζί. Είναι εμπειρία, είναι κοινότητα, είναι ο χώρος όπου το φαγητό συναντά το παιχνίδι και η καθημερινότητα των φοιτητών αποκτά νέα πνοή. Και το καλύτερο; Είναι ανοιχτό για όλους – φοιτητές και μη.

Ένα πράγμα είναι σίγουρο: η Πανεπιστημιούπολη απέκτησε το πιο funky στέκι της πόλης!

Βρείτε το στην οδό Πανεπιστημίου 1, Τ.Κ. 2109, στην Αγλαντζιά.

Δείτε φωτογραφίες

Πηγή: checkinCyprus