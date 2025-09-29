Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΑυτό είναι το νέο στέκι για φοιτητές και όχι μόνο - Από burgers μέχρι βραδιές καραόκε και stand up comedy - Δείτε φωτογραφίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτό είναι το νέο στέκι για φοιτητές και όχι μόνο - Από burgers μέχρι βραδιές καραόκε και stand up comedy - Δείτε φωτογραφίες

 29.09.2025 - 19:10
Αυτό είναι το νέο στέκι για φοιτητές και όχι μόνο - Από burgers μέχρι βραδιές καραόκε και stand up comedy - Δείτε φωτογραφίες

Ένα νέο στέκι ήρθε για να ταράξει τα νερά στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Κύπρου – και ήδη έχει γίνει talk of the town.

Το Unidog, η πιο φρέσκια δημιουργία της ομάδας πίσω από το θρυλικό Moondog’s, γεννήθηκε ύστερα από πρόταση του Πανεπιστημίου και μεγάλης εταιρείας, και από την πρώτη στιγμή κέρδισε το στοίχημα: να χαρίσει στους φοιτητές έναν χώρο που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον.

Εναλλακτικό, funky και γεμάτο ενέργεια, το Unidog είναι κάτι παραπάνω από ένα φοιτητικό στέκι. Ο χώρος του είναι γεμάτος με μοναδικά στοιχεία που σε κάνουν να χαμογελάς: φωτιστικά από κορίνες bowling, πίστα skateboard, PlayStation για ατελείωτα παιχνίδια και άνετοι χώροι που σε καλούν να χαλαρώσεις με την παρέα σου. Με έκταση 300 τ.μ. και χωρητικότητα πάνω από 220 άτομα, μιλάμε για έναν πολυχώρο που μπορεί να φιλοξενήσει κάθε διάθεση – από φαγητό και χαλάρωση μέχρι διασκέδαση και events.

Το μενού κρατά τη φιλοσοφία «less is more», με λαχταριστά burgers που φτιάχνονται με προσοχή και ποιότητα, ενώ δεν λείπουν οι επιλογές για vegan και gluten free. Και το καλύτερο; Σύντομα θα προστεθούν δέκα νέα πιάτα που θα απογειώσουν ακόμη περισσότερο την εμπειρία. Στο ποτήρι σου, θα βρεις την πλούσια γκάμα από ποτά και μπίρες του Moondog’s, που πλέον έχουν φέρει τη δική τους υπογραφή και στο Unidog.

Το στέκι λειτουργεί με self service φιλοσοφία, είναι ανοιχτό καθημερινά από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ και –σημαντικό– δεν απευθύνεται μόνο στους φοιτητές. Είναι ανοιχτό σε όλους, δίνοντας στην πόλη μια ολοκαίνουργια πρόταση για φαγητό, ποτό και ψυχαγωγία. Δεν είναι τυχαίο που οι φοιτητές το αγκάλιασαν από την πρώτη μέρα, χαρακτηρίζοντάς το ως μια «ανάσα» στην καθημερινότητά τους.

Και επειδή το Unidog δεν θέλει να μείνει μόνο στο φαγητό, σύντομα θα φιλοξενεί βραδιές καραόκε, stand up comedy και διαγωνισμούς που υπόσχονται να γράψουν ιστορία στην Πανεπιστημιούπολη.

Το Unidog είναι ήδη κάτι παραπάνω από ένα μαγαζί. Είναι εμπειρία, είναι κοινότητα, είναι ο χώρος όπου το φαγητό συναντά το παιχνίδι και η καθημερινότητα των φοιτητών αποκτά νέα πνοή. Και το καλύτερο; Είναι ανοιχτό για όλους – φοιτητές και μη.

Ένα πράγμα είναι σίγουρο: η Πανεπιστημιούπολη απέκτησε το πιο funky στέκι της πόλης!

Βρείτε το στην οδό Πανεπιστημίου 1, Τ.Κ. 2109, στην Αγλαντζιά.

Δείτε φωτογραφίες

Πηγή: checkinCyprus

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καιρός: Από το βράδυ οι βροχές – Αν βγείτε πάρτε σακάκι, πέφτει η θερμοκρασία – Μέχρι τα 6 μποφόρ θα «χτυπούν» οι άνεμοι την Τρίτη
Νέες κενές θέσεις εργασίας στην Κυβέρνηση – Υψηλή η κλίμακα – Όλες οι πληροφορίες
Αυτό είναι το νέο στέκι για φοιτητές και όχι μόνο - Από burgers μέχρι βραδιές καραόκε και stand up comedy - Δείτε φωτογραφίες
Τα 4 περίεργα σημάδια που δείχνουν ότι γερνάς
Νέα προβλήματα για iPhone 17 και i0S26 - Τι συμβαίνει; Έρχεται νέα αναβάθμιση λογισμικού για βελτιώσεις
Ένα φεστιβάλ για παιδιά που δεν πρέπει να χάσετε - Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, μουσική και street food

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ένα φεστιβάλ για παιδιά που δεν πρέπει να χάσετε - Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, μουσική και street food

 29.09.2025 - 18:58
Επόμενο άρθρο

Καιρός: Από το βράδυ οι βροχές – Αν βγείτε πάρτε σακάκι, πέφτει η θερμοκρασία – Μέχρι τα 6 μποφόρ θα «χτυπούν» οι άνεμοι την Τρίτη

 29.09.2025 - 19:22
ΠτΔ: Πλεονασματικός ο προϋπολογισμός του Κράτους - «Περισσότερες δαπάνες για αναπτυξιακά έργα αλλά και για την κοινωνική πολιτική»

ΠτΔ: Πλεονασματικός ο προϋπολογισμός του Κράτους - «Περισσότερες δαπάνες για αναπτυξιακά έργα αλλά και για την κοινωνική πολιτική»

Στα θετικά αποτελέσματα της πολιτικής της Κυβέρνησης στην οικονομία, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος προεδρεύει απογευματινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Πλεονασματικός ο προϋπολογισμός του Κράτους - «Περισσότερες δαπάνες για αναπτυξιακά έργα αλλά και για την κοινωνική πολιτική»

ΠτΔ: Πλεονασματικός ο προϋπολογισμός του Κράτους - «Περισσότερες δαπάνες για αναπτυξιακά έργα αλλά και για την κοινωνική πολιτική»

  •  29.09.2025 - 17:01
LIVE εικόνα: «Είμαι πολύ αισιόδοξος για συμφωνία» είπε ο Τραμπ κατά την υποδοχή του Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

LIVE εικόνα: «Είμαι πολύ αισιόδοξος για συμφωνία» είπε ο Τραμπ κατά την υποδοχή του Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

  •  29.09.2025 - 18:41
Επιστολή Στεφάνου σε Αρχή κατά της Διαφθοράς: Να εξεταστούν πολιτικές παρεμβάσεις και ο τρόπος λήψης αποφάσεων για Βασιλικό

Επιστολή Στεφάνου σε Αρχή κατά της Διαφθοράς: Να εξεταστούν πολιτικές παρεμβάσεις και ο τρόπος λήψης αποφάσεων για Βασιλικό

  •  29.09.2025 - 12:41
Συναγερμός στις Αρχές: Έπεσαν πυροβολισμοί έξω από ξενοδοχείο στη Λεμεσό – Οι πρώτες πληροφορίες

Συναγερμός στις Αρχές: Έπεσαν πυροβολισμοί έξω από ξενοδοχείο στη Λεμεσό – Οι πρώτες πληροφορίες

  •  29.09.2025 - 19:41
Καιρός: Από το βράδυ οι βροχές – Αν βγείτε πάρτε σακάκι, πέφτει η θερμοκρασία – Μέχρι τα 6 μποφόρ θα «χτυπούν» οι άνεμοι την Τρίτη

Καιρός: Από το βράδυ οι βροχές – Αν βγείτε πάρτε σακάκι, πέφτει η θερμοκρασία – Μέχρι τα 6 μποφόρ θα «χτυπούν» οι άνεμοι την Τρίτη

  •  29.09.2025 - 19:22
Αυτό είναι το νέο στέκι για φοιτητές και όχι μόνο - Από burgers μέχρι βραδιές καραόκε και stand up comedy - Δείτε φωτογραφίες

Αυτό είναι το νέο στέκι για φοιτητές και όχι μόνο - Από burgers μέχρι βραδιές καραόκε και stand up comedy - Δείτε φωτογραφίες

  •  29.09.2025 - 19:10
Γέροντας με… «παρελθόν» - Του είχαν περάσει χειροπέδες άλλες δύο φορές - Φυτώριο ναρκωτικών στην οικία του

Γέροντας με… «παρελθόν» - Του είχαν περάσει χειροπέδες άλλες δύο φορές - Φυτώριο ναρκωτικών στην οικία του

  •  29.09.2025 - 17:42
Νέα προβλήματα για iPhone 17 και i0S26 - Τι συμβαίνει; Έρχεται νέα αναβάθμιση λογισμικού για βελτιώσεις

Νέα προβλήματα για iPhone 17 και i0S26 - Τι συμβαίνει; Έρχεται νέα αναβάθμιση λογισμικού για βελτιώσεις

  •  29.09.2025 - 18:10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα