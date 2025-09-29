Ένα φεστιβάλ για παιδιά που δεν πρέπει να χάσετε - Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, μουσική και street food

Πρόκειται για μια ξεχωριστή εκδήλωση, η οποία συνδυάζει τη χαρά, τη διασκέδαση και τη δημιουργικότητα με την προσφορά και την αλληλεγγύη, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία για όλη την οικογένεια.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Ημερομηνία: Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Ώρες: 12:00 – 18:00

Τοποθεσία: Πλατεία Παλιού ΓΣΠ, Λευκωσία

Είσοδος: Ελεύθερη

Μια Γιορτή για Όλη την Οικογένεια

Το Nicosia Kids Festival υπόσχεται ένα απόγευμα γεμάτο παιχνίδι, μουσική, γέλιο, χορό, ψυχαγωγία και εκπλήξεις.



Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους θα φιλοξενηθούν:

Δραστηριότητες για παιδιά όλων των ηλικιών: δημιουργικά εργαστήρια, παιχνίδια, διαδραστικές εμπειρίες και happenings.

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα: παραστάσεις, μουσική, χορός και άλλα καλλιτεχνικά δρώμενα που θα γεμίσουν το κέντρο της Λευκωσίας με ρυθμό και χρώμα.

Γωνιές ξεκούρασης και Street Food: για να απολαύσουν μικροί και μεγάλοι τη γιορτινή ατμόσφαιρα.

Σκοπός

Όλες οι δραστηριότητες του φεστιβάλ είναι εντελώς δωρεάν για τα παιδιά και τις οικογένειες.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν φιλανθρωπικοί οργανισμοί με τα δικά τους περίπτερα, όπου θα παρουσιάζουν το έργο τους και θα διαθέτουν προϊόντα προς πώληση.

Ό,τι συγκεντρωθεί από αυτές τις πωλήσεις θα διατεθεί εξολοκλήρου στους ίδιους τους οργανισμούς, στηρίζοντας το πολύτιμο έργο τους για τα παιδιά.

Οργανισμοί που συμμετέχουν: Hope for Children, Sophia Foundation, Ένα Όνειρο Μια Ευχή, Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου, Μικροί Ήρωες, Αγκαλιά Ελπίδας, Ίδρυμα Ελπίδα, Παγκύπριος Σύνδεσμος Ανάδοχης Οικογένειας “Φωλιά Αγάπης”, Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) και άλλοι.