ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ένα φεστιβάλ για παιδιά που δεν πρέπει να χάσετε - Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, μουσική και street food

 29.09.2025 - 18:58
Ένα φεστιβάλ για παιδιά που δεν πρέπει να χάσετε - Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, μουσική και street food

Η Cyfield, με αγάπη και αφοσίωση στα παιδιά και την κοινωνία, διοργανώνει το Nicosia Kids Festival «Μια Αγκαλιά Για Τα Παιδιά» την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, από τις 12:00 έως τις 18:00, στην Πλατεία του Παλιού ΓΣΠ στη Λευκωσία.

Πρόκειται για μια ξεχωριστή εκδήλωση, η οποία συνδυάζει τη χαρά, τη διασκέδαση και τη δημιουργικότητα με την προσφορά και την αλληλεγγύη, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία για όλη την οικογένεια.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Ημερομηνία: Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
Ώρες: 12:00 – 18:00
Τοποθεσία: Πλατεία Παλιού ΓΣΠ, Λευκωσία
Είσοδος: Ελεύθερη

Μια Γιορτή για Όλη την Οικογένεια

Το Nicosia Kids Festival υπόσχεται ένα απόγευμα γεμάτο παιχνίδι, μουσική, γέλιο, χορό, ψυχαγωγία και εκπλήξεις.


Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους θα φιλοξενηθούν:

  • Δραστηριότητες για παιδιά όλων των ηλικιών: δημιουργικά εργαστήρια, παιχνίδια, διαδραστικές εμπειρίες και happenings.
  • Καλλιτεχνικό πρόγραμμα: παραστάσεις, μουσική, χορός και άλλα καλλιτεχνικά δρώμενα που θα γεμίσουν το κέντρο της Λευκωσίας με ρυθμό και χρώμα.
  • Γωνιές ξεκούρασης και Street Food: για να απολαύσουν μικροί και μεγάλοι τη γιορτινή ατμόσφαιρα.

Σκοπός
Όλες οι δραστηριότητες του φεστιβάλ είναι εντελώς δωρεάν για τα παιδιά και τις οικογένειες.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν φιλανθρωπικοί οργανισμοί με τα δικά τους περίπτερα, όπου θα παρουσιάζουν το έργο τους και θα διαθέτουν προϊόντα προς πώληση.
Ό,τι συγκεντρωθεί από αυτές τις πωλήσεις θα διατεθεί εξολοκλήρου στους ίδιους τους οργανισμούς, στηρίζοντας το πολύτιμο έργο τους για τα παιδιά.

Οργανισμοί που συμμετέχουν: Hope for Children, Sophia Foundation, Ένα Όνειρο Μια Ευχή, Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου, Μικροί Ήρωες, Αγκαλιά Ελπίδας, Ίδρυμα Ελπίδα, Παγκύπριος Σύνδεσμος Ανάδοχης Οικογένειας “Φωλιά Αγάπης”, Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) και άλλοι.

LIVE εικόνα: «Είμαι πολύ αισιόδοξος για συμφωνία» είπε ο Τραμπ κατά την υποδοχή του Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

 29.09.2025 - 18:41
ΠτΔ: Πλεονασματικός ο προϋπολογισμός του Κράτους - «Περισσότερες δαπάνες για αναπτυξιακά έργα αλλά και για την κοινωνική πολιτική»

ΠτΔ: Πλεονασματικός ο προϋπολογισμός του Κράτους - «Περισσότερες δαπάνες για αναπτυξιακά έργα αλλά και για την κοινωνική πολιτική»

Στα θετικά αποτελέσματα της πολιτικής της Κυβέρνησης στην οικονομία, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος προεδρεύει απογευματινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο.

