Απόπειρα φόνου: Υποβλήθηκε σε εγχείρηση το θύμα – Τον τραυμάτισαν στην κοιλιά

Σύμφωνα με την προκαταρκτική ενημέρωση, φαίνεται πως είχε προηγηθεί συμπλοκή μεταξύ θύτη και θύματος, οι οποίοι συνοδεύονταν από αριθμό άλλων προσώπων.
Σε κάποια στιγμή και ενώ ο καυγάς μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο του παραλιακού ξενοδοχείου, ο δράστης ανέσυρε πιστόλι και πυροβόλησε το θύμα στην κοιλιακή χώρα και εγκατέλειψε τη σκηνή.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε από φιλικά του πρόσωπα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου εισήχθη στο χειρουργείο, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση του.
Η Αστυνομία ενημερώθηκε σχετικά και μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού απέκλεισαν τη σκηνή για εξετάσεις.
Τα κλειστά κυκλώματα του ξενοδοχείου κατέγραψαν καρέ-καρέ το συμβάν με την Αστυνομία να δίνει στη δημοσιότητα φωτογραφίες προσώπων που εμπλέκονται στο περιστατικό.
Η Αστυνομία διερευνά τη μεταξύ τους σχέση και αναζητά παράλληλα τους δράστες.