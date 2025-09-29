Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑπόπειρα φόνου: Υποβλήθηκε σε εγχείρηση το θύμα – Τον τραυμάτισαν στην κοιλιά
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόπειρα φόνου: Υποβλήθηκε σε εγχείρηση το θύμα – Τον τραυμάτισαν στην κοιλιά

 29.09.2025 - 23:27
Απόπειρα φόνου: Υποβλήθηκε σε εγχείρηση το θύμα – Τον τραυμάτισαν στην κοιλιά

Αργά το βράδυ, ο 37χρονος Ουκρανός, μόνιμος κάτοικος Κύπρου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση καθώς έφερε τραύματα στην κοιλιακή χώρα μετά από πυροβολισμό που δέχτηκε.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Αλλοδαπός το θύμα έξω από ξενοδοχείο – Ανθρωποκυνηγητό για εντοπισμό του δράστη

Σύμφωνα με την προκαταρκτική ενημέρωση, φαίνεται πως είχε προηγηθεί συμπλοκή μεταξύ θύτη και θύματος, οι οποίοι συνοδεύονταν από αριθμό άλλων προσώπων.

Σε κάποια στιγμή και ενώ ο καυγάς μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο του παραλιακού ξενοδοχείου, ο δράστης ανέσυρε πιστόλι και πυροβόλησε το θύμα στην κοιλιακή χώρα και εγκατέλειψε τη σκηνή.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε από φιλικά του πρόσωπα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου εισήχθη στο χειρουργείο, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση του.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε σχετικά και μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού απέκλεισαν τη σκηνή για εξετάσεις.

Τα κλειστά κυκλώματα του ξενοδοχείου κατέγραψαν καρέ-καρέ το συμβάν με την Αστυνομία να δίνει στη δημοσιότητα φωτογραφίες προσώπων που εμπλέκονται στο περιστατικό.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Προσοχή: Αυτούς ψάχνει η Αστυνομία για την απόπειρα φόνου έξω από ξενοδοχείο στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφίες

Η Αστυνομία διερευνά τη μεταξύ τους σχέση και αναζητά παράλληλα τους δράστες.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συναγερμός στις Αρχές: Έπεσαν πυροβολισμοί έξω από ξενοδοχείο στη Λεμεσό – Οι πρώτες πληροφορίες
Νέες κενές θέσεις εργασίας στην Κυβέρνηση – Υψηλή η κλίμακα – Όλες οι πληροφορίες
Αυτό είναι το νέο στέκι για φοιτητές και όχι μόνο - Από burgers μέχρι βραδιές καραόκε και stand up comedy - Δείτε φωτογραφίες
Καιρός: Από το βράδυ οι βροχές – Αν βγείτε πάρτε σακάκι, πέφτει η θερμοκρασία – Μέχρι τα 6 μποφόρ θα «χτυπούν» οι άνεμοι την Τρίτη
Νέα προβλήματα για iPhone 17 και i0S26 - Τι συμβαίνει; Έρχεται νέα αναβάθμιση λογισμικού για βελτιώσεις
Ένα φεστιβάλ για παιδιά που δεν πρέπει να χάσετε - Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, μουσική και street food

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπουργικό: «Πράσινο φως» για τον προϋπολογισμό του Κράτους - Οι αναπτυξιακές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν κατά 4,7% - Ο παράγοντας ΑΤΑ και το Βασιλικό

 29.09.2025 - 23:00
Επόμενο άρθρο

Πτήση της Ryanair έκανε έκτακτη προσγείωση στη Γαλλία λόγω επεισοδίων από επιβάτες

 29.09.2025 - 23:45
Υπουργικό: «Πράσινο φως» για τον προϋπολογισμό του Κράτους - Οι αναπτυξιακές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν κατά 4,7% - Ο παράγοντας ΑΤΑ και το Βασιλικό

Υπουργικό: «Πράσινο φως» για τον προϋπολογισμό του Κράτους - Οι αναπτυξιακές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν κατά 4,7% - Ο παράγοντας ΑΤΑ και το Βασιλικό

Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του σήμερα, 29/9/2025, ενέκρινε το νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού για το έτος 2026 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2026-2028.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Υπουργικό: «Πράσινο φως» για τον προϋπολογισμό του Κράτους - Οι αναπτυξιακές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν κατά 4,7% - Ο παράγοντας ΑΤΑ και το Βασιλικό

Υπουργικό: «Πράσινο φως» για τον προϋπολογισμό του Κράτους - Οι αναπτυξιακές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν κατά 4,7% - Ο παράγοντας ΑΤΑ και το Βασιλικό

  •  29.09.2025 - 23:00
Αυτό είναι το «σχέδιο Τραμπ» για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Αυτό είναι το «σχέδιο Τραμπ» για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

  •  29.09.2025 - 21:44
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Αλλοδαπός το θύμα έξω από ξενοδοχείο – Ανθρωποκυνηγητό για εντοπισμό του δράστη

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Αλλοδαπός το θύμα έξω από ξενοδοχείο – Ανθρωποκυνηγητό για εντοπισμό του δράστη

  •  29.09.2025 - 20:40
Ξαφνικό λουκέτο σε αεροπορική εταιρεία - Χιλιάδες ταξιδιώτες εγκλωβίστηκαν στο εξωτερικό - Εξυπηρετούσε περίπου 30 προορισμούς προς την Ευρώπη

Ξαφνικό λουκέτο σε αεροπορική εταιρεία - Χιλιάδες ταξιδιώτες εγκλωβίστηκαν στο εξωτερικό - Εξυπηρετούσε περίπου 30 προορισμούς προς την Ευρώπη

  •  29.09.2025 - 20:28
Θάνατοι στην Κύπρο: Αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες αιτίες - Όχι, δεν είναι τα τροχαία

Θάνατοι στην Κύπρο: Αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες αιτίες - Όχι, δεν είναι τα τροχαία

  •  29.09.2025 - 22:00
Αυτό είναι το νέο στέκι για φοιτητές και όχι μόνο - Από burgers μέχρι βραδιές καραόκε και stand up comedy - Δείτε φωτογραφίες

Αυτό είναι το νέο στέκι για φοιτητές και όχι μόνο - Από burgers μέχρι βραδιές καραόκε και stand up comedy - Δείτε φωτογραφίες

  •  29.09.2025 - 19:10
Μαδαρή Πηγή Ζωής: Ένα σύγχρονο πανηγύρι του τρύγου, γεμάτο γεύσεις και παράδοση - Δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Μαδαρή Πηγή Ζωής: Ένα σύγχρονο πανηγύρι του τρύγου, γεμάτο γεύσεις και παράδοση - Δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

  •  29.09.2025 - 20:06
Νέα προβλήματα για iPhone 17 και i0S26 - Τι συμβαίνει; Έρχεται νέα αναβάθμιση λογισμικού για βελτιώσεις

Νέα προβλήματα για iPhone 17 και i0S26 - Τι συμβαίνει; Έρχεται νέα αναβάθμιση λογισμικού για βελτιώσεις

  •  29.09.2025 - 18:10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα