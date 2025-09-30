VIDEO: Σε αυτό το γνωστό ξενοδοχείο διαπράχθηκε η απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Δείτε πλάνα από την είσοδο

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, πριν από την εγκληματική ενέργεια προηγήθηκε συμπλοκή μεταξύ δέκα ατόμων, ενώ εκτιμάται ότι οι συμμετέχοντες είχαν οικονομικές διαφορές.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύματα από πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα. Ο 42χρονος εισήχθη στο χειρουργείο και σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση του θεωρείται σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου. Στη σκηνή εντοπίστηκε ένας κάλυκας πυροβόλου όπλου και διάφορα άλλα τεκμήρια τα οποία παραλήφθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις εξετάσεις, οι δράστες διέφυγαν από το σημείο με αυτοκίνητο, το οποίο εντοπίστηκε αργότερα εγκαταλειμμένο σε ανοικτό χώρο στον παραλιακό δρόμο Ζυγίου.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού έχουν θέσει στο «μικροσκόπιο» εικόνες από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης που βρίσκονται εγκατεστημένα τόσο στην περιοχή Πύργου, όσο και στην περιοχή Ζυγίου.

Αυτές δείχνουν τον δράστη της απόπειρας φόνου να διαφεύγει πεζός από το σημείο και στη συνέχεια να επιβιβάζεται σε όχημα, ενώ μετά την εγκατάλειψη του οχήματος στο Ζύγι δεν αποκλείεται ο δράστης να επιβιβάστηκε σε ταξί.

Σημειώνεται ότι η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε έξω από το γνωστό ξενοδοχείο Parklane.

Δείτε πλάνα από την είσοδο του ξενοδοχείου: