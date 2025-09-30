VIDEO: Σε αυτό το γνωστό ξενοδοχείο διαπράχθηκε η απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Δείτε πλάνα από την είσοδο
30.09.2025 - 08:40
Mε εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες και εξετάσεις αναφορικά με την απόπειρα φόνου εναντίον 42χρονου από την Ουκρανία που διαπράχθηκε χθες γύρω στις επτά το βράδυ έξω από ξενοδοχείο στην περιοχή Πύργου στη Λεμεσό.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, πριν από την εγκληματική ενέργεια προηγήθηκε συμπλοκή μεταξύ δέκα ατόμων, ενώ εκτιμάται ότι οι συμμετέχοντες είχαν οικονομικές διαφορές.
Το θύμα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύματα από πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα. Ο 42χρονος εισήχθη στο χειρουργείο και σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση του θεωρείται σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου. Στη σκηνή εντοπίστηκε ένας κάλυκας πυροβόλου όπλου και διάφορα άλλα τεκμήρια τα οποία παραλήφθηκαν για περαιτέρωεξετάσεις.
Σύμφωνα μετιςεξετάσεις, οιδράστεςδιέφυγαν από τοσημείομε αυτοκίνητο, το οποίοεντοπίστηκε αργότερα εγκαταλειμμένο σε ανοικτό χώρο στον παραλιακό δρόμο Ζυγίου.
Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού έχουν θέσει στο «μικροσκόπιο» εικόνες από κλειστάκυκλώματα παρακολούθησης που βρίσκονται εγκατεστημένα τόσοστην περιοχήΠύργου, όσο και στην περιοχήΖυγίου.
Αυτέςδείχνουντονδράστητης απόπειρας φόνου να διαφεύγει πεζός από τοσημείο και στησυνέχεια να επιβιβάζεται σεόχημα, ενώμετάτηνεγκατάλειψητουοχήματοςστοΖύγιδεν αποκλείεται ο δράστης να επιβιβάστηκεσε ταξί.
Σημειώνεται ότι η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε έξω από το γνωστό ξενοδοχείο Parklane.