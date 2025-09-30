Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΜαρίσσα Λαιμού: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της «χρυσής» κληρονόμου - Τι έδειξε η ιατροδικαστική
ΔΙΕΘΝΗ

Μαρίσσα Λαιμού: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της «χρυσής» κληρονόμου - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

 30.09.2025 - 17:01
Μαρίσσα Λαιμού: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της «χρυσής» κληρονόμου - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Η επίσημη αιτία θανάτου της Μαρίσσας Λαιμού, η οποία βρέθηκε νεκρή στο Λονδίνο τον περασμένο Σεπτέμβριο, αποκαλύφθηκε μετά τη νεκροτομή της σορού της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Daily Mail, η 30χρονη έχασε τη ζωή της λόγω σήψης που προκλήθηκε από τσίμπημα εντόμου, σε συνδυασμό με ευπάθεια από προηγούμενες ασθένειες και θεραπείες.

Η νεκροτομή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σήψη, δηλαδή η σοβαρή λοίμωξη που εξαπλώθηκε στον οργανισμό, προκλήθηκε από τσίμπημα εντόμου. Η κατάσταση επιδεινώθηκε λόγω του ιατρικού ιστορικού της Μαρίσσας, η οποία είχε υποβληθεί σε χημειοθεραπεία για καρκίνο του μαστού και το 2023 διαγνώστηκε με τη σπάνια αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση (HLH). Αυτές οι παθήσεις καθιστούσαν τον οργανισμό της ιδιαίτερα ευάλωτο σε λοιμώξεις.

Παρά την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση, η οικογένεια της Μαρίσσας συνεχίζει να ζητά απαντήσεις σχετικά με το ποιο έντομο προκάλεσε το τσίμπημα, πότε και πού συνέβη, αλλά και γιατί της δόθηκε εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Λονδίνου (UCLH). Σύμφωνα με τους συγγενείς, η νεαρή γυναίκα είχε διαγνωστεί με «τοξική επίδραση δηλητηρίου» κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, ενώ η αρτηριακή πίεση και τα επίπεδα οξυγόνου της ήταν σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα.

«Είναι αδιανόητο ότι μια κοπέλα με τέτοιο ιατρικό ιστορικό αφέθηκε να επιστρέψει στο σπίτι της χωρίς την κατάλληλη παρακολούθηση», ανέφερε μέλος της οικογένειας, τονίζοντας πως η σήψη εξελίχθη κεραγδαία και οδήγησε στον θάνατο της Μαρίσσας μέσα σε λίγες ώρες από την έξοδο της από το νοσοκομείο.

Νομικές κινήσεις και επόμενα βήματα

Οι γονείς της Μαρίσσας, Διαμαντής και Μπέσσυ Λαιμού, έχουν ήδη προσλάβει δικηγόρους και προτίθενται να καταθέσουν μήνυση κατά του UCLH για ιατρική αμέλεια. Όπως αναφέρει συγγενής της οικογένειας, «πρέπει να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς προκάλεσε τον θάνατο της Μαρίσσας, καθώς νιώθουμε ότι υπήρξε σοβαρή αποτυχία στην περίθαλψή της».

 

Σύμφωνα με την Daily Mail, η σορός της Μαρίσσας αναμένεται να επιστραφεί στην οικογένεια, ώστε να πραγματοποιηθούν οι κηδείες τόσο στο Λονδίνο όσο και στην Αθήνα, με την ταφή να προγραμματίζεται στον οικογενειακό τάφο στην ελληνική πρωτεύουσα.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Γνωστοί στις Αρχές οι δύο που αναζητούνται – Ποια η κατάσταση υγείας του 42χρονου θύματος
Φόνος στη Λεμεσό: Δεν συνάδει η σκηνή με τα τραύματα του 31χρονου - Έμεναν άλλοι τρεις στο διαμέρισμα - Αρνείται εμπλοκή η 26χρονη
VIDEO: Η εξήγηση του Φειδία και της Στυλιάνας για την απόφαση για εγκράτεια μέχρι τον γάμο -«Έπεσα κάτω και έκλαιγα»
Ιδανικός προορισμός για απόδραση - Nέα ταβέρνα στο χωριό σερβίρει brunch, μεζέδες και μπουφέ
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η Διαμάντω Αντωνιάδου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της
Βίντεο: Χωρίς βαλίτσες οι Κύπριοι βουλευτές στο Μπιλούντ – Διπλή ταλαιπωρία μετά τον εφιάλτη στον αέρα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Έχετε 3-4 ημέρες για να απαντήσετε, αν αρνηθείτε το Ισραήλ θα κάνει αυτό που πρέπει

 30.09.2025 - 16:42
Επόμενο άρθρο

Στη Δανία αύριο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Γεμάτη η ατζέντα των επαφών του

 30.09.2025 - 17:12
Στη Δανία αύριο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Γεμάτη η ατζέντα των επαφών του

Στη Δανία αύριο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Γεμάτη η ατζέντα των επαφών του

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει αύριο στην Κοπεγχάγη, της Δανίας, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα διεξαχθούν την 1η και τη 2α Οκτωβρίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στη Δανία αύριο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Γεμάτη η ατζέντα των επαφών του

Στη Δανία αύριο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Γεμάτη η ατζέντα των επαφών του

  •  30.09.2025 - 17:12
Προϋπολογισμός 2026: Αυξημένες οι λειτουργικές, αναπτυξιακές και κοινωνικές δαπάνες

Προϋπολογισμός 2026: Αυξημένες οι λειτουργικές, αναπτυξιακές και κοινωνικές δαπάνες

  •  30.09.2025 - 15:35
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των καταζητούμενων – Δείτε φωτογραφίες

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των καταζητούμενων – Δείτε φωτογραφίες

  •  30.09.2025 - 16:18
Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Έχετε 3-4 ημέρες για να απαντήσετε, αν αρνηθείτε το Ισραήλ θα κάνει αυτό που πρέπει

Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Έχετε 3-4 ημέρες για να απαντήσετε, αν αρνηθείτε το Ισραήλ θα κάνει αυτό που πρέπει

  •  30.09.2025 - 16:42
Φόνος στη Λεμεσό: Δεν συνάδει η σκηνή με τα τραύματα του 31χρονου - Έμεναν άλλοι τρεις στο διαμέρισμα - Αρνείται εμπλοκή η 26χρονη

Φόνος στη Λεμεσό: Δεν συνάδει η σκηνή με τα τραύματα του 31χρονου - Έμεναν άλλοι τρεις στο διαμέρισμα - Αρνείται εμπλοκή η 26χρονη

  •  30.09.2025 - 11:44
Ν. Κακλαμάνης: Θετική εξέλιξη η κινητικότητα στο Κυπριακό - «Για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια...»

Ν. Κακλαμάνης: Θετική εξέλιξη η κινητικότητα στο Κυπριακό - «Για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια...»

  •  30.09.2025 - 14:09
Αγοράζεις αυτά τα προϊόντα; Περιέχουν καρκινογόνες ουσίες – Προειδοποίηση για την Κύπρο

Αγοράζεις αυτά τα προϊόντα; Περιέχουν καρκινογόνες ουσίες – Προειδοποίηση για την Κύπρο

  •  30.09.2025 - 14:57
Ο Λούης επέστρεψε και... σάρωσε! 82.609 τηλεθεατές στην πρεμιέρα του «Λούης Night Show»- 10 χρόνια με πρωτιές

Ο Λούης επέστρεψε και... σάρωσε! 82.609 τηλεθεατές στην πρεμιέρα του «Λούης Night Show»- 10 χρόνια με πρωτιές

  •  30.09.2025 - 14:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα