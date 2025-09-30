Μαρίσσα Λαιμού: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της «χρυσής» κληρονόμου - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Daily Mail, η 30χρονη έχασε τη ζωή της λόγω σήψης που προκλήθηκε από τσίμπημα εντόμου, σε συνδυασμό με ευπάθεια από προηγούμενες ασθένειες και θεραπείες.

Η νεκροτομή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σήψη, δηλαδή η σοβαρή λοίμωξη που εξαπλώθηκε στον οργανισμό, προκλήθηκε από τσίμπημα εντόμου. Η κατάσταση επιδεινώθηκε λόγω του ιατρικού ιστορικού της Μαρίσσας, η οποία είχε υποβληθεί σε χημειοθεραπεία για καρκίνο του μαστού και το 2023 διαγνώστηκε με τη σπάνια αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση (HLH). Αυτές οι παθήσεις καθιστούσαν τον οργανισμό της ιδιαίτερα ευάλωτο σε λοιμώξεις.

Παρά την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση, η οικογένεια της Μαρίσσας συνεχίζει να ζητά απαντήσεις σχετικά με το ποιο έντομο προκάλεσε το τσίμπημα, πότε και πού συνέβη, αλλά και γιατί της δόθηκε εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Λονδίνου (UCLH). Σύμφωνα με τους συγγενείς, η νεαρή γυναίκα είχε διαγνωστεί με «τοξική επίδραση δηλητηρίου» κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, ενώ η αρτηριακή πίεση και τα επίπεδα οξυγόνου της ήταν σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα.

«Είναι αδιανόητο ότι μια κοπέλα με τέτοιο ιατρικό ιστορικό αφέθηκε να επιστρέψει στο σπίτι της χωρίς την κατάλληλη παρακολούθηση», ανέφερε μέλος της οικογένειας, τονίζοντας πως η σήψη εξελίχθη κεραγδαία και οδήγησε στον θάνατο της Μαρίσσας μέσα σε λίγες ώρες από την έξοδο της από το νοσοκομείο.

Νομικές κινήσεις και επόμενα βήματα

Οι γονείς της Μαρίσσας, Διαμαντής και Μπέσσυ Λαιμού, έχουν ήδη προσλάβει δικηγόρους και προτίθενται να καταθέσουν μήνυση κατά του UCLH για ιατρική αμέλεια. Όπως αναφέρει συγγενής της οικογένειας, «πρέπει να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς προκάλεσε τον θάνατο της Μαρίσσας, καθώς νιώθουμε ότι υπήρξε σοβαρή αποτυχία στην περίθαλψή της».

Σύμφωνα με την Daily Mail, η σορός της Μαρίσσας αναμένεται να επιστραφεί στην οικογένεια, ώστε να πραγματοποιηθούν οι κηδείες τόσο στο Λονδίνο όσο και στην Αθήνα, με την ταφή να προγραμματίζεται στον οικογενειακό τάφο στην ελληνική πρωτεύουσα.

