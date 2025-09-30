Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Έχετε 3-4 ημέρες για να απαντήσετε, αν αρνηθείτε το Ισραήλ θα κάνει αυτό που πρέπει

 30.09.2025 - 16:42
30.09.2025 - 16:42

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η Χαμάς έχει στη διάθεσή της τρεις με τέσσερις ημέρες για να δώσει απάντηση στο σχέδιο που έχει καταθέσει η Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Όπως ανέφερε, οι δυνατότητες για διαπραγμάτευση είναι περιορισμένες, καθώς οι βασικές απαιτήσεις παραμένουν σαφείς: η απελευθέρωση όλων των ομήρων και η τήρηση «καλής συμπεριφοράς» από την πλευρά της οργάνωσης.

«Περιμένουμε την απάντηση της Χαμάς» είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας πως η πρόταση δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αλλαγές.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση που η Χαμάς απορρίψει το σχέδιο, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «αφήσουν το Ισραήλ να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει».

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου:

CBS: Θετική διάθεση στο σχέδιο Τραμπ δείχνει η Χαμάς

Την ίδια ώρα, η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις εμφανίζονται θετικά διακείμενες απέναντι στο σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και αναμένεται να παρουσιάσουν την απάντησή τους σε Αιγύπτιους και Καταριανούς μεσολαβητές την Τετάρτη, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CBS News.

Το σχέδιο, το οποίο παρουσίασε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο μαζί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποτελεί μια πρόταση 20 σημείων. Προβλέπει άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων και αριθμού Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ, ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας και, στη συνέχεια, μεταβίβαση του ελέγχου της Γάζας σε μια μεταβατική διοίκηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών. Η διοίκηση αυτή θα εποπτεύεται από ένα διεθνές «Συμβούλιο Ειρήνης» με επικεφαλής τον πρόεδρο Τραμπ, στο οποίο θα συμμετάσχει και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, Αιγύπτιοι και Καταριανοί αξιωματούχοι παρέδωσαν στη Χαμάς αντίγραφο της πρότασης. Το σχέδιο προβλέπει ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει τον έλεγχο ασφαλείας στα σύνορα της Γάζας.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο WAFA, εξέφρασε στήριξη στο σχέδιο, υπογραμμίζοντας «τη σημασία της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίτευξη ειρήνης». Επανέλαβε επίσης τη δέσμευσή της σε πολιτικές μεταρρυθμίσεις, όπως τη διεξαγωγή προεδρικών και βουλευτικών εκλογών εντός ενός έτους από τον τερματισμό του πολέμου, και τόνισε ότι επιθυμεί «ένα σύγχρονο, δημοκρατικό, μη στρατιωτικοποιημένο παλαιστινιακό κράτος».

Παρότι το σχέδιο δεν προβλέπει άμεσο ρόλο για την Παλαιστινιακή Αρχή στη μεταπολεμική Γάζα, αναφέρει ότι θα μπορούσε να αναλάβει τον έλεγχο όταν θα έχει εφαρμόσει συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

 

