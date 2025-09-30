Δόγμα Τραμπ και στον αμερικανικό στρατό: «Τέρμα οι τύποι με φουστάνια, οι παχύσαρκοι, κόψτε τα γένια» διατάζει ο Χέγκσεθ αξιωματικούς και οπλίτες



Ο Χέγκσεθ, ο οποίος έχει αναγάγει τη φυσική κατάσταση σε κεντρικό άξονα της στρατιωτικής πειθαρχίας επί θητείας του, ανέφερε πως «όλα ξεκινούν από την εικόνα και την αντοχή». Επικαλέστηκε μάλιστα το δικό του παράδειγμα, λέγοντας ότι συμμετέχει τακτικά σε απαιτητικά προγράμματα εκγύμνασης: «Αν ο υπουργός Άμυνας μπορεί να κάνει σκληρή καθημερινή προπόνηση, τότε μπορεί και κάθε μέλος της κοινής μας δύναμης».







Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες που ανακοίνωσε, όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα πρέπει να υποβάλλονται δύο φορές τον χρόνο σε έλεγχο ύψους και βάρους. Επιπλέον, όσοι υπηρετούν σε μάχιμες μονάδες θα πρέπει να καλύπτουν «αποκλειστικά το ανώτερο ανδρικό πρότυπο» φυσικής κατάστασης, επιτυγχάνοντας σκορ άνω του 70% στα τεστ γυμναστικής κάθε κλάδου.



«Δεν θέλω ο γιος μου να υπηρετεί δίπλα σε στρατιώτες που είναι εκτός φόρμας ή σε μονάδα με γυναίκες που δεν πληρούν τα ίδια πρότυπα φυσικής ετοιμότητας με τους άνδρες, ή κάτω από έναν ηγέτη που ήταν ο πρώτος αλλά όχι ο καλύτερος», είπε χαρακτηριστικά.



Τόνισε ότι «τα πρότυπα πρέπει να είναι ενιαία, ουδέτερα ως προς το φύλο και υψηλά».



Τέλος τα γένια και όποιος δεν θέλει, να αλλάξει επάγγελμα



Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε και σε άλλα στοιχεία της εμφάνισης όσων υπηρετούν στα Σώματα, λέγοντας: «Τέρμα οι γενειάδες, τα μακριά μαλλιά, η επιφανειακή ατομική έκφραση. Θα κόψουμε τα μαλλιά μας, θα ξυρίσουμε τις γενειάδες μας και θα συμμορφωθούμε με τα πρότυπα», για να προσθέσει πως αν κάποιος θέλει να έχει γενειάδα, τότε «να ενταχθεί στις ειδικές δυνάμεις».



«Δεν έχουμε στρατό γεμάτο από Σκανδιναβούς παγανιστές, αλλά δυστυχώς, είχαμε ηγέτες που είτε αρνούνταν να αποκαλέσουν τις ανοησίες ως ανοησίες και να επιβάλουν πρότυπα, είτε ηγέτες που ένιωθαν ότι δεν τους επιτρεπόταν να επιβάλουν πρότυπα» συνέχισε για να προσθέσει πως αν κάποιος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα φυσικά πρότυπα για μάχη, δεν μπορεί να περάσει τις φυσικές δοκιμασίες ή δεν θέλει να συμμορφωθεί με τα πρότυπα περιποίησης, «είναι καιρός για μια νέα θέση ή ένα νέο επάγγελμα».







Τέλος στην «πολιτική ορθότητα»



Ο Χέγκσεθ επέκρινε ανοιχτά αυτά που χαρακτήρισε «τοξικές ιδεολογίες και κοινωνική δικαιοσύνη» στο στράτευμα, υποστηρίζοντας ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει καταργήσει προγράμματα διαφορετικότητας, εκδηλώσεις ταυτότητας φύλου και πολιτικές για το κλίμα. «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ούτε μια μέρα χωρίς να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα μέσα στους κόλπους μας. Όπως έχω πει ξανά, τελειώσαμε με αυτές τις ανοησίες» δήλωσε με έμφαση.



Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, στην οποία παρευρέθηκαν εκατοντάδες ανώτατοι αξιωματικοί, ο Χέγκσεθ διαμήνυσε ότι «η εποχή της πολιτικής ορθότητας και της ηγεσίας που φοβάται να θίξει συναισθήματα τελείωσε». «Ή πληρείς το πρότυπο, ή μπορείς να κάνεις τη δουλειά, ή είσαι πειθαρχημένος και γυμνασμένος -αλλιώς, βγαίνεις εκτός», ανέφερε.



«Τέρμα οι τύποι με φορέματα. Τέρμα η λατρεία της κλιματικής αλλαγής, τέρμα η διαίρεση, η διάσπαση ή οι αυταπάτες φύλου. Τέρμα… Τελειώσαμε με αυτή τη μ***κία» είπε ακόμα.



Ριζικές αλλαγές στο πρόγραμμα Ισότητας και στο Γραφείο Επιθεωρητή



Ο Χέγκσεθ δήλωσε, ακόμα, ότι προχωρά σε πλήρη αναμόρφωση του προγράμματος Ίσων Ευκαιριών (Equal Opportunity – EO) και του Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή (Inspector General – IG), τονίζοντας ότι οι δύο μηχανισμοί έχουν «παρεκτραπεί» και επιτρέπουν σε «ιδεολόγους και κακοπροαίρετους» να καθορίζουν την ατζέντα.



Μιλώντας στους ανώτατους στρατιωτικούς ηγέτες στο Κουαντίκο της Βιρτζίνια, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας δήλωσε: «Αναμορφώνουμε μια διαδικασία επιθεώρησης που έχει εργαλειοποιηθεί, βάζοντας παραπονούμενους, ιδεολόγους και χαμηλής απόδοσης στελέχη στο τιμόνι». Η αναφορά αυτή ήρθε λίγο μετά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών ότι ο Γενικός Επιθεωρητής ολοκλήρωσε έρευνα για τη χρήση της εφαρμογής «Signal» από τον Χέγκσεθ σε συζητήσεις ευαίσθητων στρατιωτικών επιχειρήσεων.



Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας τόνισε ότι αντίστοιχη μεταρρύθμιση προωθείται και για το πρόγραμμα Ίσων Ευκαιριών, που διαχειρίζεται καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και διακρίσεις λόγω φυλής, θρησκείας ή φύλου. «Τέλος στις αβάσιμες καταγγελίες, τέλος στις ανώνυμες καταγγελίες, τέλος στις επαναλαμβανόμενες καταγγελίες που σπιλώνουν υπολήψεις και μπλοκάρουν καριέρες», είπε χαρακτηριστικά.



Ο Χέγκσεθ ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση το νομικό πλαίσιο κατά του ρατσισμού και της σεξουαλικής παρενόχλησης. «Από το 1948 ο ρατσισμός είναι παράνομος στις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Το ίδιο ισχύει και για τη σεξουαλική παρενόχληση. Και τα δύο είναι λάθος και παράνομα», πρόσθεσε.



«Αναθεωρούμε τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις λέξεις εκφοβισμός, καψόνια και τοξική ηγεσία»



Ο Χέγκσεθ έκανε επίσης γνωστό πως το Υπουργείο Άμυνας ξεκινά «μια πλήρη αναθεώρηση» του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται λέξεις όπως εκφοβισμός, καψόνια και τοξική ηγεσία στο πλαίσιο των προσπαθειών λογοδοσίας.



«Ο ορισμός του «τοξικού» έχει ανατραπεί και το διορθώνουμε. Γι' αυτό σήμερα, κατόπιν οδηγιών μου, προβαίνουμε σε πλήρη αναθεώρηση των ορισμών του υπουργείου για τη λεγόμενη τοξική ηγεσία, τον εκφοβισμό και την κακομεταχείριση, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους ηγέτες να επιβάλλουν πρότυπα χωρίς φόβο αντιποίνων ή αμφισβητήσεων», δήλωσε ο Χέγκσεθ.



«Φυσικά δεν μπορείτε να κάνετε κακόβουλο εκφοβισμό και κακομεταχείριση... Μιλάμε για λέξεις όπως εκφοβισμός, κακομεταχείριση και τοξικός, οι οποίες έχουν μετατραπεί σε όπλα και έχουν διαστρεβλωθεί μέσα στις μονάδες μας, υπονομεύοντας τους διοικητές και τους υπαξιωματικούς. Όχι πια», είπε. «Το να θέτετε και να διατηρείτε υψηλά πρότυπα είναι αυτό που κάνετε όλοι σας, και αν αυτό με κάνει τοξικό, τότε ας είναι».



Ο Αμερικανός υπουργός πρόσθεσε αργότερα ότι οι εκπαιδευτές μπορούν να «αγγίζουν τους νεοσύλλεκτους» και να χρησιμοποιούν άλλες «δοκιμασμένες και αληθινές μεθόδους» για να τους παρακινήσουν.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα