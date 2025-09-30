Ecommbx
Πέντε νεκροί από τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες
ΔΙΕΘΝΗ

Πέντε νεκροί από τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

 30.09.2025 - 22:47
Πέντε νεκροί από τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τον σεισμό μεγέθους 6,9 βαθμών που έπληξε τις κεντρικές Φιλιππίνες το βράδυ της Τρίτης, ανακοίνωσε η αστυνομία.


Έχουμε πέντε επιβεβαιωμένους θανάτους, δήλωσε αστυνομικός στην πόλη Σαν Ρεμίτζιο, που πρόσθεσε ότι δεν έχει περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα των θυμάτων.



 

 

Ο σεισμός έπληξε περιοχή βόρεια του νησιού Σέμπου την Τρίτη στις 21:59 τοπική ώρα (15:59 ώρα Ελλάδας), προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και δρόμους και διακοπές ρεύματος.

Η τοπική σεισμολογική υπηρεσία προειδοποίησε για πιθανή «μικρή άνοδο της στάθμης της θάλασσας« και προέτρεψε τους κατοίκους των κεντρικών νησιών Λέιτε, Σέμπου και Μπιλιράν «να μείνουν μακριά από την παραλία και να μην μεταβούν στην ακτή».

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της πόλης Καλάπε, στην επαρχία Μποχόλ που έχει περίπου 33.000 κατοίκους.

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού δήλωσε ότι δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι και ότι δεν χρειάζεται η λήψη μέτρων.

Η επαρχιακή κυβέρνηση του Σέμπου ανακοίνωσε την κατάρρευση ενός κτιρίου με καταστήματα και ενός σχολείου στη Μπανταγιάν, καθώς και ζημιές σε αρκετούς δρόμους χωριών.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Επιμένει ο Τατάρ: «Δεν τίθεται ζήτημα να αποδεχτώ συνέχιση των συνομιλιών από το Κραν Μοντανά»

Επιμένει ο Τατάρ: «Δεν τίθεται ζήτημα να αποδεχτώ συνέχιση των συνομιλιών από το Κραν Μοντανά»

Σε νέα συνέντευξή του, αυτή τη φορά στο αντιπολιτευόμενο πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΚΑ, ο Ερσίν Τατάρ επανέλαβε ότι δεν τίθεται θέμα να συνεχίσει από το Κραν Μοντανά και υποστήριξε ότι το αίτημα για συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου είχαν διακοπεί δεν προήλθε από τον Γενικό Γραμματέα Γκουτέρες αλλά από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

