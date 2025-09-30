Απεγκλωβίστηκε ζωντανός ο 53χρονος από τη σπηλιά στη Λάρισα

Τρία άτομα ήταν μέσα στη σπηλιά

Ο άνθρωπος επί αρκετή ώρα δεν είχε τις αισθήσεις του και οι ελπίδες να τον ανασύρουν ζωντανό λιγόστευαν, ωστόσο τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να προσεγγίσουν στη σπηλιά και να δώσουν οξυγόνο στον αναίσθητο άνδρα και εκείνος ανταποκρίθηκε.Παρά την μικρή κατολίσθηση που υπήρξε στο σημείο και καθυστέρησε το έργο των διασωστών, ο άνδρας ανασύρθηκε το βράδυ της Τρίτης και όπως αναφέρει το larissanet.gr μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.Στις παρακάτω φωτογραφίες φαίνεται η σπηλιά που είχε εγκλωβιστεί ο 53χρονος, αλλά και η κατασκευή με τις νάιλον σακούλες η οποία χρησιμοποιείται ως εξαερισμός προκειμένου να έχουν φρέσκο αέρα εντός της σπηλιάς.