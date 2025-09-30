Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Απεγκλωβίστηκε ζωντανός ο 53χρονος από τη σπηλιά στη Λάρισα

 30.09.2025 - 23:08
Απεγκλωβίστηκε ζωντανός ο 53χρονος από τη σπηλιά στη Λάρισα

Αίσιο τέλος είχε το θρίλερ με τον εγκλωβισμό του 53χρονου στη Λάρισα, ο οποίος είχε  παγιδευτεί σε σπηλιά  στον δρόμο από Γόννους του Δήμου Τεμπών προς την Καλλιπεύκη. 

Ο άνθρωπος επί αρκετή ώρα δεν είχε τις αισθήσεις του και οι ελπίδες να τον ανασύρουν ζωντανό λιγόστευαν, ωστόσο τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να προσεγγίσουν στη σπηλιά και να δώσουν οξυγόνο στον αναίσθητο άνδρα και εκείνος ανταποκρίθηκε.

Παρά την μικρή κατολίσθηση που υπήρξε στο σημείο και καθυστέρησε το έργο των διασωστών, ο άνδρας ανασύρθηκε το βράδυ της Τρίτης και όπως αναφέρει το larissanet.gr μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
 
Επιχείρηση διάσωσης σε σπηλιά - Στο σημείο ασθενοφόρο

Στις παρακάτω φωτογραφίες φαίνεται η σπηλιά που είχε εγκλωβιστεί ο 53χρονος,  αλλά και η κατασκευή με τις νάιλον σακούλες η οποία χρησιμοποιείται ως εξαερισμός προκειμένου να έχουν φρέσκο αέρα εντός της σπηλιάς.
 
bounoplagia
 
bounoplagia-xrm

Τρία άτομα ήταν μέσα στη σπηλιά

 
Σύμφωνα με πληροφορίες στη σπηλιά φαίνεται πως ήταν τουλάχιστον τρία άτομα, με το magnesianews.gr να αναφέρει πως πρόκειται για παρέα από τον Αλμυρό Μαγνησίας.

Οι άντρες φέρεται να ήταν μέρες στην περιοχή και εξετάζεται το σενάριο να πρόκειται για χρυσοθήρες που αναζητούσαν... λίρες, ακολουθώντας τοπικό θρύλο.

Δείτε στις παρακάτω φωτογραφίες και βίντεο τα αυτοκίνητο της παρέας από τον Αλμυρό που βρέθηκαν στο σημείο και απομακρύνονται από γερανό της τροχαίας
astynomiko-distixima-_1_
astynomiko-distixima-_2_
astynomiko34

 ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Πέντε νεκροί από τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

 30.09.2025 - 22:47
Επιμένει ο Τατάρ: «Δεν τίθεται ζήτημα να αποδεχτώ συνέχιση των συνομιλιών από το Κραν Μοντανά»

Επιμένει ο Τατάρ: «Δεν τίθεται ζήτημα να αποδεχτώ συνέχιση των συνομιλιών από το Κραν Μοντανά»

Σε νέα συνέντευξή του, αυτή τη φορά στο αντιπολιτευόμενο πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΚΑ, ο Ερσίν Τατάρ επανέλαβε ότι δεν τίθεται θέμα να συνεχίσει από το Κραν Μοντανά και υποστήριξε ότι το αίτημα για συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου είχαν διακοπεί δεν προήλθε από τον Γενικό Γραμματέα Γκουτέρες αλλά από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

