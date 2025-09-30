Απεγκλωβίστηκε ζωντανός ο 53χρονος από τη σπηλιά στη Λάρισα
30.09.2025 - 23:08
Αίσιο τέλος είχε το θρίλερ με τον εγκλωβισμό του 53χρονου στη Λάρισα, ο οποίος είχε παγιδευτεί σε σπηλιά στον δρόμο από Γόννους του Δήμου Τεμπών προς την Καλλιπεύκη.
Ο άνθρωπος επί αρκετή ώρα δεν είχε τις αισθήσεις του και οι ελπίδες να τον ανασύρουν ζωντανό λιγόστευαν, ωστόσο τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να προσεγγίσουν στη σπηλιά και να δώσουν οξυγόνο στον αναίσθητο άνδρα και εκείνος ανταποκρίθηκε.
Παρά την μικρή κατολίσθηση που υπήρξε στο σημείο και καθυστέρησε το έργο των διασωστών, ο άνδρας ανασύρθηκε το βράδυ της Τρίτης και όπως αναφέρει το larissanet.gr μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
Στις παρακάτω φωτογραφίες φαίνεται η σπηλιά που είχε εγκλωβιστεί ο 53χρονος, αλλά και η κατασκευή με τις νάιλον σακούλες η οποία χρησιμοποιείται ως εξαερισμός προκειμένου να έχουν φρέσκο αέρα εντός της σπηλιάς.
Τρία άτομα ήταν μέσα στη σπηλιά
Σύμφωνα με πληροφορίες στη σπηλιά φαίνεται πως ήταν τουλάχιστον τρία άτομα, με το magnesianews.gr να αναφέρει πως πρόκειται για παρέα από τον Αλμυρό Μαγνησίας.
Οι άντρες φέρεται να ήταν μέρες στην περιοχή και εξετάζεται το σενάριο να πρόκειται για χρυσοθήρες που αναζητούσαν... λίρες, ακολουθώντας τοπικό θρύλο.
Δείτε στις παρακάτω φωτογραφίες και βίντεο τα αυτοκίνητο της παρέας από τον Αλμυρό που βρέθηκαν στο σημείο και απομακρύνονται από γερανό της τροχαίας
