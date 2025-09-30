Ecommbx
Ο Τραμπ ειρωνεύεται τον Πούτιν: Πολεμάς τέσσερα χρόνια έναν πόλεμο που έπρεπε να κρατήσει μια βδομάδα - Τι είσαι, χάρτινη τίγρης;
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ ειρωνεύεται τον Πούτιν: Πολεμάς τέσσερα χρόνια έναν πόλεμο που έπρεπε να κρατήσει μια βδομάδα - Τι είσαι, χάρτινη τίγρης;

 30.09.2025 - 23:29
Ο Τραμπ ειρωνεύεται τον Πούτιν: Πολεμάς τέσσερα χρόνια έναν πόλεμο που έπρεπε να κρατήσει μια βδομάδα - Τι είσαι, χάρτινη τίγρης;

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε σήμερα κατά τη διάρκεια ομιλίας του προς τη στρατιωτική ηγεσία τις ειρηνευτικές του ικανότητες, αλλά δήλωσε ότι οι συγκρούσεις στη Γάζα και την Ουκρανία εξακολουθούν να μαίνονται, παρά τη μεσολάβηση της κυβέρνησής του.

Σε ομιλία του ενώπιον των στρατιωτικών διοικητών στο Κουάντικο, στη Βιρτζίνια, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χρειάζεται να συναντηθούν κατ' ιδίαν για να διευθετήσουν τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο πόλεμος που συνεχίζεται στην Ουκρανία, είναι ο «χειρότερος μετά τον Β’ Παγκόσμιο», ενώ, εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα υπάρξει διέξοδος από τη σύγκρουση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι θα το καταφέρουμε».

Επιπλέον, για άλλη μία φορά, δήλωσε έντονα απογοητευμένος από τον Ρώσο πρόεδρο, υποστηρίζοντας πως ο Πούτιν θα μπορούσε να είχε βάλει τέλος στον πόλεμο «μέσα σε μία εβδομάδα».

Εμφανίστηκε, μάλιστα, να ειρωνεύεται τον Ρώσο πρόεδρο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Του είπα, ξέρεις, αυτό δεν φαίνεται και τόσο καλό για σένα. Πολεμάς τέσσερα χρόνια έναν πόλεμο που θα έπρεπε να είχε κρατήσει μια βδομάδα. Είσαι χάρτινη τίγρης;».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Απεγκλωβίστηκε ζωντανός ο 53χρονος από τη σπηλιά στη Λάρισα

 30.09.2025 - 23:08
Επιμένει ο Τατάρ: «Δεν τίθεται ζήτημα να αποδεχτώ συνέχιση των συνομιλιών από το Κραν Μοντανά»

Επιμένει ο Τατάρ: «Δεν τίθεται ζήτημα να αποδεχτώ συνέχιση των συνομιλιών από το Κραν Μοντανά»

Σε νέα συνέντευξή του, αυτή τη φορά στο αντιπολιτευόμενο πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΚΑ, ο Ερσίν Τατάρ επανέλαβε ότι δεν τίθεται θέμα να συνεχίσει από το Κραν Μοντανά και υποστήριξε ότι το αίτημα για συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου είχαν διακοπεί δεν προήλθε από τον Γενικό Γραμματέα Γκουτέρες αλλά από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

