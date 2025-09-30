Ο Τραμπ ειρωνεύεται τον Πούτιν: Πολεμάς τέσσερα χρόνια έναν πόλεμο που έπρεπε να κρατήσει μια βδομάδα - Τι είσαι, χάρτινη τίγρης;

Σε ομιλία του ενώπιον των στρατιωτικών διοικητών στο Κουάντικο, στη Βιρτζίνια, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χρειάζεται να συναντηθούν κατ' ιδίαν για να διευθετήσουν τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο πόλεμος που συνεχίζεται στην Ουκρανία, είναι ο «χειρότερος μετά τον Β’ Παγκόσμιο», ενώ, εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα υπάρξει διέξοδος από τη σύγκρουση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι θα το καταφέρουμε».

Επιπλέον, για άλλη μία φορά, δήλωσε έντονα απογοητευμένος από τον Ρώσο πρόεδρο, υποστηρίζοντας πως ο Πούτιν θα μπορούσε να είχε βάλει τέλος στον πόλεμο «μέσα σε μία εβδομάδα».

Εμφανίστηκε, μάλιστα, να ειρωνεύεται τον Ρώσο πρόεδρο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Του είπα, ξέρεις, αυτό δεν φαίνεται και τόσο καλό για σένα. Πολεμάς τέσσερα χρόνια έναν πόλεμο που θα έπρεπε να είχε κρατήσει μια βδομάδα. Είσαι χάρτινη τίγρης;».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα