Συγκινούν τα μηνύματα για τον ξαφνικό χαμό του 40χρονου Παναγιώτη - «Η θύρα 9 παραδείσου γίνεται μεγαλύτερη...»

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο 40χρονος Παναγιώτης - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία

Ανακοίνωση εξέδωσε και η Θύρα 9, καθώς ο 40χρονος ήταν πιστός φίλαθλος της ομάδας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Σήμερα ακόμα ένα μέλος της οικογένειάς μας έφυγε για τους ουρανούς. Ένας δικός μας άνθρωπος, ένας γνήσιος ΟΜΟΝΟΙΑΤΗΣ και ΘΥΡΑΕΝΝΙΩΤΗΣ της πρώτης γραμμής. Από σήμερα η ΘΥΡΑ 9 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ γίνεται μεγαλύτερη.

Καλό ταξίδι αδερφέ Παναή. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.

ΟΜΟΝΟΙΑ ΘΥΜΙΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΣΕ ΘΕΛΟΥΝΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΟΥ».

Η απώλεια του Παναή σκορπίζει τη θλίψη σε όλους όσοι τον γνώριζαν, εντός και εκτός γηπέδων».