Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣυγκινούν τα μηνύματα για τον ξαφνικό χαμό του 40χρονου Παναγιώτη - «Η θύρα 9 παραδείσου γίνεται μεγαλύτερη...»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγκινούν τα μηνύματα για τον ξαφνικό χαμό του 40χρονου Παναγιώτη - «Η θύρα 9 παραδείσου γίνεται μεγαλύτερη...»

 01.10.2025 - 16:30
Συγκινούν τα μηνύματα για τον ξαφνικό χαμό του 40χρονου Παναγιώτη - «Η θύρα 9 παραδείσου γίνεται μεγαλύτερη...»

Στο πένθος βυθίστηκαν όσοι γνώριζαν τον Παναγιώτη Ανδρέου ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 40 ετών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο 40χρονος Παναγιώτης - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία

Ανακοίνωση εξέδωσε και η Θύρα 9, καθώς ο 40χρονος ήταν πιστός φίλαθλος της ομάδας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Σήμερα ακόμα ένα μέλος της οικογένειάς μας έφυγε για τους ουρανούς. Ένας δικός μας άνθρωπος, ένας γνήσιος ΟΜΟΝΟΙΑΤΗΣ και ΘΥΡΑΕΝΝΙΩΤΗΣ της πρώτης γραμμής. Από σήμερα η ΘΥΡΑ 9 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ γίνεται μεγαλύτερη.

Καλό ταξίδι αδερφέ Παναή. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.
ΟΜΟΝΟΙΑ ΘΥΜΙΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΣΕ ΘΕΛΟΥΝΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΟΥ».

Η απώλεια του Παναή σκορπίζει τη θλίψη σε όλους όσοι τον γνώριζαν, εντός και εκτός γηπέδων».

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συγκινούν τα μηνύματα για τον ξαφνικό χαμό του 40χρονου Παναγιώτη - «Η θύρα 9 παραδείσου γίνεται μεγαλύτερη...»
«Πιάστηκαν στα χέρια» στην Πάφο και τράβηξαν μαχαίρια - Τραυματίστηκαν δύο πρόσωπα - 63χρονος Ελληνοκύπριος ο ένας
Νέα επιλογή για ταβέρνα - Άνοιξε σε ένα μικρό χωριό και υπόσχεται ένα απίστευτο γαστρονομικό ταξίδι - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Σάλος στο TikTok: Live καβγάς της Γιώτας Κρος με τον Πέτρο Φιλίππου – Τον έβρισε – Το βίντεο που πάγωσε το κοινό
Ξεκαρδιστικό AI βίντεο δείχνει τη Δέσποινα Βανδή να τραγουδά για τον Βασίλη Μπισμπίκη και τη σύλληψή του – Το TikTok πήρε φωτιά
Γυναικοκτονία στη Λευκωσία: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της άτυχης 58χρονης – Αναμένεται ένταλμα σύλληψης 62χρονου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ελπίδα Ιακωβίδου: Η βραδινή βόλτα στην Αθήνα με τον... «φίλο» της και η ξεκαρδιστική ατάκα - Δείτε φωτογραφία

 01.10.2025 - 16:12
Επόμενο άρθρο

«Ντου» Αστυνομίας σε πολυκατοικίες - Από σύλληψη παράνομου μετανάστη μέχρι παραβάσεις και ζητήματα καθαριότητας

 01.10.2025 - 16:39
ΠτΔ: Τα συγχαρητήρια μηνύματα που έλαβε από ξένους ηγέτες για την επέτειο της Ανεξαρτησίας

ΠτΔ: Τα συγχαρητήρια μηνύματα που έλαβε από ξένους ηγέτες για την επέτειο της Ανεξαρτησίας

Συγχαρητήρια μηνύματα έλαβε από ηγέτες και αξιωματούχους ξένων κρατών ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης με την ευκαιρία της επετείου της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέρει σε ανακοίνωση η Προεδρία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Τα συγχαρητήρια μηνύματα που έλαβε από ξένους ηγέτες για την επέτειο της Ανεξαρτησίας

ΠτΔ: Τα συγχαρητήρια μηνύματα που έλαβε από ξένους ηγέτες για την επέτειο της Ανεξαρτησίας

  •  01.10.2025 - 14:38
Απόπειρα φόνου στη Λευκωσία: Στο κελί ο 36χρονος δράστης - Η κατάσταση της υγείας του 62χρονου

Απόπειρα φόνου στη Λευκωσία: Στο κελί ο 36χρονος δράστης - Η κατάσταση της υγείας του 62χρονου

  •  01.10.2025 - 15:49
Κοντά στα επίπεδα του 2024 ο φετινός τουρισμός - Οι προβλέψεις για Νοέμβριο και οι αγορές που μας προτιμούν

Κοντά στα επίπεδα του 2024 ο φετινός τουρισμός - Οι προβλέψεις για Νοέμβριο και οι αγορές που μας προτιμούν

  •  01.10.2025 - 17:00
Κατεχόμενα: Αποσύρθηκαν δύο από τρεις «κατηγορίες» για τους 5 Ε/κ

Κατεχόμενα: Αποσύρθηκαν δύο από τρεις «κατηγορίες» για τους 5 Ε/κ

  •  01.10.2025 - 15:06
«Ντου» Αστυνομίας σε πολυκατοικίες - Από σύλληψη παράνομου μετανάστη μέχρι παραβάσεις και ζητήματα καθαριότητας

«Ντου» Αστυνομίας σε πολυκατοικίες - Από σύλληψη παράνομου μετανάστη μέχρι παραβάσεις και ζητήματα καθαριότητας

  •  01.10.2025 - 16:39
Νέα επιλογή για ταβέρνα - Άνοιξε σε ένα μικρό χωριό και υπόσχεται ένα απίστευτο γαστρονομικό ταξίδι - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Νέα επιλογή για ταβέρνα - Άνοιξε σε ένα μικρό χωριό και υπόσχεται ένα απίστευτο γαστρονομικό ταξίδι - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

  •  01.10.2025 - 15:28
Συγκινούν τα μηνύματα για τον ξαφνικό χαμό του 40χρονου Παναγιώτη - «Η θύρα 9 παραδείσου γίνεται μεγαλύτερη...»

Συγκινούν τα μηνύματα για τον ξαφνικό χαμό του 40χρονου Παναγιώτη - «Η θύρα 9 παραδείσου γίνεται μεγαλύτερη...»

  •  01.10.2025 - 16:30
Στρατιωτική παρέλαση: Εντυπωσίασαν τα ελληνικά F-16 - Ισχυρό το νέο απόκτημα του Πυροβολικού της Εθνικής Φρουράς - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Στρατιωτική παρέλαση: Εντυπωσίασαν τα ελληνικά F-16 - Ισχυρό το νέο απόκτημα του Πυροβολικού της Εθνικής Φρουράς - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

  •  01.10.2025 - 14:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα