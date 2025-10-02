Προς απέλαση όλοι οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που έπλεαν προς τη Γάζα – Αναχαίτισαν όλα τα σκάφη, λένε οι Ισραηλινοί

Η ισραηλινή κυβέρνηση γνωστοποίησε επίσης ότι οι επιβάτες των σκαφών του διεθνούς στολίσκου για τη Γάζα, σκάφη που αναχαιτίστηκαν στη Μεσόγειο, θα απελαθούν στην Ευρώπη, προσθέτοντας ότι κανένα από τα πλοία δεν κατάφερε να σπάσει τον αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο στόλος των περίπου 50 σκαφών, με περισσότερους από 500 ακτιβιστές από διάφορες χώρες, επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια.

Τα πρώτα πλοία, μεταξύ των οποίων και το ελληνικό πλοίο «Οξυγόνο», το οποίο μετέφερε 27 μέλη, ακινητοποιήθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις και οδηγήθηκαν στο λιμάνι του Ασντόντ. Παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις από τον ισραηλινό στρατό να μην συνεχίσουν την πορεία τους προς τη Γάζα, τα πλοία συνέχισαν κανονικά τη διαδρομή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, διαβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβαίνοντες στο ελληνικό πλοίο «Οξυγόνο» είναι καλά στην υγεία τους και δεν υπήρξε χρήση βίας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αναχαίτισης. Παράλληλα, η ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις ισραηλινές αρχές και ετοιμάζει τις διαδικασίες επαναπατρισμού των μελών της ελληνικής αποστολής, οι οποίοι αναμένεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες.

Η επιχείρηση αναχαίτισης έχει πυροδοτήσει έντονες διεθνείς αντιδράσεις, καθώς μέλη της αποστολής αλλά και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν «πειρατεία» και παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ από την άλλη πλευρά το Ισραήλ επικαλείται την ανάγκη διατήρησης της ασφάλειας και την «ενεργό εμπόλεμη ζώνη» στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, χιλιάδες πολίτες σε πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα, συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες υπέρ της παλαιστινιακής υπόθεσης και για την υποστήριξη του στολίσκου. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, οι συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα, με το σύνθημα της αλληλεγγύης προς τους ακτιβιστές και τον λαό της Γάζας.

Το χρονικό της αναχαίτισης

Την Πέμπτη, οι ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν στα περισσότερα από τα πλοία ενός στολίσκου που προσπαθούσε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ, συλλαμβάνοντας δεκάδες επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων και Ευρωπαίους βουλευτές.

Η επιχείρηση αυτή προκάλεσε ευρεία καταδίκη σε διεθνές επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα φέρνει στο επίκεντρο την αυξανόμενη κριτική για την ισραηλινή πολιτική στη Γάζα, όπου η επίθεση του Ισραήλ έχει οδηγήσει σε εκτεταμένες καταστροφές και το θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων.

The moment the Israeli Occupying Forces took the #GlobalSumudFlotilla boat, Akka. pic.twitter.com/Gql3r8AQZO — Global Sumud Flotilla ✨ (@GSMFlotilla) October 2, 2025

Ο στολίσκος Sumud, με περισσότερα από 40 σκάφη και σχεδόν 450 ακτιβιστές, ήταν μέχρι στιγμής η μεγαλύτερη προσπάθεια να σπάσει ο αποκλεισμός της Γάζας. Το εγχείρημα αυτό έλαβε χώρα σε μια περίοδο που το Ισραήλ δέχεται έντονη διεθνή κριτική. Οι διοργανωτές του στολίσκου μετέφεραν συμβολικές ποσότητες ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, τονίζοντας πως ο βασικός τους στόχος ήταν η άρση της «παράνομης πολιορκίας» που, όπως υποστηρίζουν, έχει οδηγήσει σε «συνεχιζόμενη γενοκτονία κατά του παλαιστινιακού λαού».

Οι ισραηλινές αρχές απάντησαν άμεσα, χαρακτηρίζοντας την προσπάθεια ως «πρόκληση» και δηλώνοντας ότι έχουν ήδη λάβει προσφορές από διάφορες χώρες για να παραδώσουν την ανθρωπιστική βοήθεια. Κατά τη διάρκεια της νυχτερινής επιχείρησης, οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν τουλάχιστον 39 σκάφη, ενώ σύμφωνα με τις αρχές, μόνο ένα παρέμεινε σε απόσταση και θα αναχαιτιζόταν σε περίπτωση προσέγγισης. Οι ακτιβιστές μετέδωσαν ζωντανά μέσω διαδικτύου το ταξίδι τους, μέχρι τη στιγμή που οι ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν να επιβιβάζονται στα πλοία, προκαλώντας διακοπές στις ζωντανές μεταδόσεις.

Οι ακτιβιστές, φορώντας σωσίβια, προετοίμασαν την αναχαίτισή τους καθισμένοι σε κύκλους με τα χέρια ψηλά, προσπαθώντας να αποφύγουν την κλιμάκωση της βίας. Μερικοί κατάφεραν να μεταδώσουν ζωντανά τις στιγμές πριν αναγκαστούν να πετάξουν τα κινητά τους τηλέφωνα στη θάλασσα.

Στις συλλήψεις περιλαμβάνονται γνωστές προσωπικότητες όπως η Γκρέτα Τούνμπεργκ, η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης Άντα Κολάου και η ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν. Το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από κρατούμενους ακτιβιστές, διαβεβαιώνοντας ότι είναι «ασφαλείς και καλά στην υγεία τους» και ότι θα απελαθούν στις χώρες τους.

Διεθνείς αντιδράσεις

Διεθνώς, η αναχαίτιση του στολίσκου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Υποστηρικτές του στολίσκου διαδήλωσαν σε μεγάλες πόλεις όπως η Ρώμη, η Κωνσταντινούπολη, η Αθήνα και το Μπουένος Άιρες. Το μεγαλύτερο συνδικάτο της Ιταλίας κήρυξε γενική απεργία, εκφράζοντας αλληλεγγύη προς τους ακτιβιστές. Παράλληλα, κυβερνήσεις όπως της Τουρκίας, της Κολομβίας και του Πακιστάν κατήγγειλαν την αναχαίτιση ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου και απειλή για τη ζωή των αμάχων.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, παρότι ένθερμη σύμμαχος του Ισραήλ, επέκρινε την απεργία των συνδικάτων και επισήμανε τις δυσκολίες που προκαλεί στους πολίτες της χώρας της η ένταση που προέκυψε.

Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε έρευνα μετά τη σύλληψη Τούρκων πολιτών που επέβαιναν στον διεθνή στολίσκο που κατευθύνεται προς τη Λωρίδα της Γάζας, πλοία του οποίου αναχαιτίστηκαν από τον ισραηλινό στρατό.

Σε ανακοίνωσή του το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης διευκρίνισε ότι η έρευνα αφορά «24 Τούρκους πολίτες που συνελήφθησαν μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν στοιχεία του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού στα διεθνή ύδατα εναντίον του Global Sumud που κατευθυνόταν στη Γάζα για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια».

Ο εισαγγελέας επικαλέστηκε τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας και επεσήμανε ότι ξεκίνησε έρευνα «για τα εγκλήματα της στέρησης της ελευθερίας, της αναχαίτισης ή της παρακράτησης μέσων μεταφοράς, της διακεκριμένης λεηλασίας, των υλικών ζημιών και των βασανιστηρίων».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας αναχαίτισε 13 από τα πλοία που συμμετέχουν στον διεθνή στολίσκο.

Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, συνολικά 30 Τούρκοι πολίτες έχουν συλληφθεί από τις ισραηλινές αρχές και πρόκειται να απελαθούν στην Ευρώπη.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών είχε καταγγείλει χθες Τετάρτη το βράδυ «μια πράξη τρομοκρατίας» από την πλευρά του Ισραήλ μετά την αναχαίτιση του στολίσκου, ενώ εξέφρασε την ελπίδα «αυτή η επίθεση να μην υπονομεύσει τις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα».

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, ανακοίνωσε την αποπομπή της ισραηλινής διπλωματικής αντιπροσωπείας και τη διακοπή συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με το Ισραήλ, καταδικάζοντας έντονα την αναχαίτιση. Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει τον αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ ως πράξη γενοκτονίας, κάτι που το Ισραήλ αρνείται.