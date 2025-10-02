Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καταγγελία Οικολόγων: Γέμισε η ύπαιθρος σκουπίδια - «Ποιος τελικά θα επιβάλει τον καθαρισμό» - Δείτε φωτογραφίες

 02.10.2025 - 16:35
Καταγγελία Οικολόγων: Γέμισε η ύπαιθρος σκουπίδια - «Ποιος τελικά θα επιβάλει τον καθαρισμό» - Δείτε φωτογραφίες

Τελικά ποιος θα επιβάλει τον καθαρισμό των παράνομων σκυβαλότοπων στην ύπαιθρο διερωτάται το κίνημα Οικολόγων-Συνεργασίας Πολιτών.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κίνημα, η κατάσταση με τους παράνομους σκυβαλότοπους στην Κύπρο έχει πλέον γίνει απαράδεκτη καθώς όλη η ύπαιθρος μας κινδυνεύει να μετατραπεί σε έναν τεράστιο σκυβαλότοπο.

Μάλιστα, 50 μέτρα από τον κύριο δρόμο Μαντριων προς Άγιο Νικόλαο και οι φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους. Εδώ και δύο μήνες το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών έχει προβεί σε εκκλήσεις και παραινέσεις ώστε να ευαισθητοποιηθει κάποιος, χωρίς δυστυχώς καμία ανταπόκριση.

Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι έχουν ενημερωθεί γραπτώς όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (Κοινοτάρχης Κ. Πλατρών, Τμήμα Δασών, Τμήμα Περιβάλλοντος, κ.α).

Μέχρι και σήμερα δεν έγινε καμία προσπάθεια απομάκρυνσης των απορριμμάτων.

Δικαιολογημένα λοιπόν διερωτόμαστε: ποιος τελικά θα επιβάλει τον καθαρισμό των παράνομων σκυβαλότοπων στην ύπαιθρο ώστε αυτή η απαράδεκτη εικόνα να διορθωθεί;

Δείτε φωτογραφίες

 

 

Ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, παραχωρεί μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ThemaOnline και τον Τάσο Θεοδώρου, ανοίγοντας τα χαρτιά του για τα γεγονότα που διαμόρφωσαν την πολιτική ζωή του τόπου τα τελευταία χρόνια.

