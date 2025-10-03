Candor agency: Nέα άφιξη στον χώρο του digital

Τα πρώτα 6 χρόνια της καριέρας της, η ίδια εργάστηκε σε digital agencies, μέσα από τα οποία συνεργάστηκε με 200+ επιχειρήσεις σε διαφορετικούς κλάδους. Μερικές συνεργασίες ήταν με τις Suzuki, Biente, Staff Jeans, Pauls Boutique, Lamda Hellix κ.ά. Στη συνέχεια, εργάστηκε στη Skroutz για 6 χρόνια. Τα πρώτα 4 χρόνια στο SEO team, ενώ τα επόμενα 2 χρόνια στο Performance team.

Σήμερα, ως Founder και Digital Marketing Strategist του Candor agency, εστιάζει στη δημιουργία στρατηγικών, ώστε να συνδέει τις επιχειρήσεις με το κοινό τους. Σημειώνεται πως η Candor έχει ήδη συνάψει συνεργασία με το κυπριακό ειδησεογραφικό site, Tothemaonline κ.ά.

H Μάγδα Σαβαλάν δήλωσε στο DailyFax: «Στην Candor πιστεύουμε στην ειλικρίνεια, τη διαφάνεια και τη στρατηγική. Στόχος μας είναι να δημιουργούμε συνεργασίες με ουσία, που βοηθούν τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν ουσιαστικά, συνδέοντάς τες με το σωστό κοινό. Θέλουμε κάθε συνεργασία να έχει πραγματικό νόημα και να οδηγεί σε ανάπτυξη για όλες τις πλευρές».

Founder & Digital Marketing Strategist η Μάγδα Σαβαλάν

Πηγή: marketingweek.gr