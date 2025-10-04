Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός: Ετοιμαστείτε για βροχές αυτές τις ώρες - Οι περιοχές που επηρεάζονται - Αναλυτική πρόγνωση μέχρι την Τρίτη

 04.10.2025 - 07:25
Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, σύμφωνα με το δελτίο καιρού του Τμήματος Μετεωορολογίας.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα παράλια, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 28 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς 3 και παροδικά μέχρι μέτριοι 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και τις βραδυνές ώρες πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση για να κυμανθεί κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους.

Για τις μεγάλες του αδυναμίες και τη ζωή μετά το Προεδρικό με έμφαση στην υγεία του μιλάει στην κάμερα του ThemaOnline o τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

