Εορτολόγιο 4 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Το παράξενο όνομα που δεν ξέραμε ότι... υπάρχει
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο 4 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Το παράξενο όνομα που δεν ξέραμε ότι... υπάρχει

 04.10.2025 - 07:50
Εορτολόγιο 4 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Το παράξενο όνομα που δεν ξέραμε ότι... υπάρχει

Σήμερα, Σάββατο 4 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίων Δομνίνης και Βερίνης, Αγίου Ιεροθέου του Αρεοπαγίτου, Αγίων Αδαύκτου και Καλλισθένης.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Βερίνα, Βερίνη, Βέρα, Βερούλα, Βερούλη
Ιερόθεος
Καλλισθένης, Καλλισθένη

Άγιος Ιερόθεος Επίσκοπος Αθηνών

Ο Άγιος Ιερόθεος ήταν πλατωνικός φιλόσοφος και ένα από τα εννέα μέλη του Συμβουλίου της Γερουσίας του Αρείου Πάγου. Αφού δέχθηκε και διδάχθηκε την πίστη του Χριστού από τον Απόστολο Παύλο, χειροτονήθηκε πρώτος επίσκοπος Αθηνών. Μαθητής του υπήρξε ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο οποίος στα συγγράμματά του πλέκει εγκώμια για τον δάσκαλό του.

Εκοιμήθη εν ειρήνη σε βαθιά γεράματα, μετά από πολύχρονη ποιμαντική και συγγραφική δραστηριότητα. Η τίμια κάρα του φυλάσσεται στο ομώνυμο μοναστήρι στα Μέγαρα Αττικής. Επίσης λείψανά του σώζονται στο Άγιον Όρος (Ι. Μ. Αγ. Παύλου) καθώς και στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ανδρέα (Αρχιεπισκοπή Αθηνών).

Άγιος Αύδακτος και Καλλισθένη η θυγατέρα του

Ο Αύδακτος (ή Άδαυκτος) ήταν από την Έφεσο και είχε τιμηθεί από τον Μαξιμίνο έπαρχος, διότι ήταν πολύ συνετός και πλούσιος. Επειδή όμως ο Μαξιμίνος ζήτησε την κόρη του Καλλισθένη για γυναίκα του, ο Αύδακτος δεν θέλησε να τη δώσει σ’ έναν ειδωλολάτρη. Γι’ αυτό άρπαξαν τα υπάρχοντα του και τον εξόρισαν στη Μελιτινή, όπου τον αποκεφάλισαν. Η δε κόρη του Καλλισθένη, αφού κουρεύτηκε και φόρεσε ανδρικά ρούχα, κρυβόταν κάπου στη Νικομήδεια.

Ύστερα από οκτώ χρόνια πήγε στη Θράκη. Εκεί έμενε κοντά σε μια οικογένεια, που είχε κόρη με άρρωστους τους οφθαλμούς. Η Καλλισθένη τη θεράπευσε και οι γονείς ζητούσαν να την παντρέψουν με τη θεραπευμένη κόρη τους. Τότε η Καλλισθένη φανέρωσε την αλήθεια γι’ αυτή και όλοι μαζί αφού δόξασαν τον Θεό, έφυγε.

 


