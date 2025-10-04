Ecommbx
ΠΑΡΑ-THEMA

Στιγμές τρόμου: Φίδι βγαίνει από... τουαλέτα στην Κύπρο - Το επικό σχόλιο του Γιάννη Αγγελή - Δείτε φωτογραφία

 04.10.2025 - 08:50
Στιγμές τρόμου: Φίδι βγαίνει από... τουαλέτα στην Κύπρο - Το επικό σχόλιο του Γιάννη Αγγελή - Δείτε φωτογραφία

Έντονη ανησυχία προκάλεσε η δημοσίευση του ιδιοκτήτη του Ερπετολογικού Κέντρου Κύπρου, Γιάννη Αγγελή.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γνωστός ερπετολόγος, δημοσίευσε μια φωτογραφία από τουαλέτα όπου φαίνεται να βγαίνει ένα… φίδι.

Ο ίδιος ανέφερε χιουμοριστικά: «Τώρα τι να σας πω να κάμετε;».

Για τις μεγάλες του αδυναμίες και τη ζωή μετά το Προεδρικό με έμφαση στην υγεία του μιλάει στην κάμερα του ThemaOnline o τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

