Συγκλονιστικό video: Ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ουκρανία - Τουλάχιστον 30 τραυματίες
ΔΙΕΘΝΗ

Συγκλονιστικό video: Ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ουκρανία - Τουλάχιστον 30 τραυματίες

 04.10.2025 - 14:48
Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν ύστερα από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε σιδηροδρομικό σταθμό στην πόλη Σοστκά της περιφέρειας Σούμι, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντας το πλήγμα «βάρβαρο».

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου στην πλατφόρμα X, «μια βάρβαρη ρωσική επίθεση με drone έπληξε τον σιδηροδρομικό σταθμό στη Σοστκά, στην περιφέρεια Σούμι». Ο Ζελένσκι ανέφερε πως όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν ήδη φτάσει στο σημείο και προσφέρουν βοήθεια στους τραυματίες.

 

«Όλες οι πληροφορίες για τους τραυματίες βρίσκονται υπό επιβεβαίωση. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 30 θύματα. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται εργαζόμενοι των σιδηροδρόμων και επιβάτες που βρίσκονταν στον σταθμό τη στιγμή της επίθεσης», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο περιφερειάρχης της Σούμι, Όλεγκ Χριγκόροφ, δήλωσε ότι από την επίθεση επλήγη αμαξοστοιχία με προορισμό το Κίεβο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την κατάστασή της ή τον ακριβή αριθμό των επιβατών.

Η Μόσχα έχει εντείνει το τελευταίο δίμηνο την αεροπορική της εκστρατεία εναντίον της ουκρανικής σιδηροδρομικής υποδομής, πλήττοντας σταθμούς και γραμμές σχεδόν καθημερινά. Παράλληλα, ρωσικά πλήγματα έχουν στοχοποιήσει και την ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας, με μαζικούς βομβαρδισμούς στις εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Για τις μεγάλες του αδυναμίες και τη ζωή μετά το Προεδρικό με έμφαση στην υγεία του μιλάει στην κάμερα του ThemaOnline o τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

